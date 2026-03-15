Résultat de l'élection municipale 2026 à Vence : les infos en direct

Programme de Patrick Scalzo à Vence (OBJECTIF VENCE)

Écoute citoyenne

Patrick Scalzo met en avant l'importance de l'écoute des citoyens dans son projet. Il a rencontré les Vencçoises et Vencçois pour recueillir leurs besoins et attentes. Cette démarche vise à établir une méthode d'écoute plus efficace pour mieux répondre aux préoccupations de la population.

Équipe engagée

La liste Objectif Vence se compose de membres aux compétences variées, tous engagés au service de la ville. Chaque membre de l'équipe, comme Christine Faity et Patrice Miran, apporte son expertise dans des domaines spécifiques. Ensemble, ils visent à améliorer la qualité de vie des habitants de Vence.

Attractivité de Vence

Le projet de Patrick Scalzo inclut des initiatives pour renforcer l'attractivité de la ville. Cela comprend des mesures comme le stationnement gratuit et la création d'un musée de l'histoire de Vence. Ces actions visent à dynamiser la vie culturelle et sociale de la commune.

Préservation du patrimoine

Un des axes principaux du programme est la préservation du patrimoine de Vence. Cela implique une urbanisation raisonnée et la création d'un parc naturel. Patrick Scalzo souhaite également rénover les écoles et développer la mobilité douce pour protéger l'environnement local.