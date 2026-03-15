Résultat de l'élection municipale 2026 à Vence : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vence [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vence sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vence.
L'actu des élections municipales 2026 à Vence
13:46 - Les électeurs de Vence se prononceront-ils sur la fiscalité ?
À Vence, où les taxes locales ont diminué depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 17,40 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 3,17275 millions d'euros (3 172 750 € très exactement) environ la même année. Un apport qui est loin des 8,54903 millions d'euros enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Vence est passé à un peu plus de 25,23 % en 2024 (contre 14,61 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Vence a atteint environ 1 081 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 146 € relevés en 2020.
11:59 - Une majorité Divers issue du résultat des municipales de 2020 à Vence
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Vence s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Regis Lebigre (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 1 204 voix (25,45%). Derrière, Patrick Scalzo (Divers centre) a recueilli 23,38% des suffrages. Ce premier verdict assez étroit laissait planer de nombreuses questions en vue du 2e tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Regis Lebigre l'a finalement emporté avec 41,70% des voix, face à Patrick Scalzo qui a obtenu 2 066 électeurs inscrits (38,90%) et Catherine Le Lan obtenant 1 030 électeurs (19,39%). Comme le laissait présager le premier tour, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'aux derniers instants. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 1 011 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation d'opposition se doit impérativement de recomposer une coalition plus solide ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Vence : horaires des bureaux de vote
Pour voter, les votants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Vence. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 14 568 électeurs de Vence de s'exprimer sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Vence comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, Regis Lebigre a obtenu la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Vence. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vence
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Fiori
Liste du Parti communiste français
VENCE EN COMMUN
|
|
Catherine Yot
Liste divers droite
VENCE2026, Notre Ville
|
|
Patrick Scalzo
Liste divers centre
OBJECTIF VENCE
|
|
Régis Lebigre
Liste des Républicains
" VENCE, L'AVENIR EN CONFIANCE "
|
|
Anne Sattonnet
Liste divers droite
Vence évidemment
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Regis Lebigre (24 élus) Regis lebigre 2020 une parole et des actes
|2 215
|41,70%
|
|Patrick Scalzo (6 élus) Objectif vence
|2 066
|38,90%
|
|Catherine Le Lan (3 élus) Unis pour vence
|1 030
|19,39%
|
|Participation au scrutin
|Vence
|Taux de participation
|39,25%
|Taux d'abstention
|60,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 511
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Regis Lebigre Regis lebigre 2020 une parole et des actes
|1 204
|25,45%
|Patrick Scalzo Objectif vence
|1 106
|23,38%
|Catherine Le Lan Avec catherine le lan 2020 on avance !
|713
|15,07%
|Patrice Miran La nature de vence
|611
|12,91%
|Jean-Louis Fiori Vence en commun
|439
|9,28%
|Marie Laure Maurel Maurel marie laure
|359
|7,58%
|Cyril Coudert Le rassemblement pour vence
|156
|3,29%
|Lisa Pottier Vençoises, vençois, innovons ensemble !
|142
|3,00%
|Participation au scrutin
|Vence
|Taux de participation
|34,45%
|Taux d'abstention
|65,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 826
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Dombreval (24 élus) Loïc dombreval "mon parti c'est vence"
|3 813
|45,30%
|
|Régis Lebigre (7 élus) Regis lebigre 2014 - un temps d avance
|3 474
|41,27%
|
|Jean-Pierre Daugreilh (2 élus) Rassemblement bleu marine pour vence
|1 129
|13,41%
|
|Participation au scrutin
|Vence
|Taux de participation
|65,12%
|Taux d'abstention
|34,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|8 726
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis Lebigre Regis lebigre 2014 - un temps d avance
|2 342
|28,28%
|Loïc Dombreval Loïc dombreval "mon parti c'est vence"
|1 668
|20,14%
|Anne Sattonnet Anne sattonnet pour vence
|1 649
|19,91%
|Jean-Pierre Daugreilh Rassemblement bleu marine pour vence
|1 250
|15,09%
|Philippe Perret 100% vence avec philippe perret
|498
|6,01%
|Jean-Louis Fiori Vence citoyenne et ecologiste
|467
|5,63%
|Jacques Dorent Vence autrement
|407
|4,91%
|Participation au scrutin
|Vence
|Taux de participation
|63,17%
|Taux d'abstention
|36,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Nombre de votants
|8 460
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