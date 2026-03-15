Résultat de l'élection municipale 2026 à Vence : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vence

Tête de listeListe
Jean-Louis Fiori
Jean-Louis Fiori Liste du Parti communiste français
VENCE EN COMMUN
  • Jean-Louis Fiori
  • Isabelle Bon
  • William Benadji
  • Fredérique Mochian-Dromson
  • Yann Thevenet
  • Mélodie Vital
  • Thibault Clerico
  • Annie Savilly
  • Patrick Rougeot
  • Emmanuelle Py
  • Jérôme Brahim
  • Claudine Llado
  • Sylvain Rossi
  • Manon Lesueur
  • Fabien Petitpas
  • Isabel Hagemann
  • Ely Basuyau
  • Marie-Christine Corsini
  • Loic Nekmouche
  • Florence Vergano
  • Jean-Claude Clerico
  • Fréderique Estieux
  • Cleonte Lamour
  • Marion Lemahieu
  • Claude Leclerc
  • Michèle Elziere
  • Jean-Baptiste Poli
  • Magali Buccafurri
  • Denis Fayaud
  • Bernadette Guignier
  • Vincent Jardine
  • Sophie Cesaratto
  • Michel Carrere
Catherine Yot
Catherine Yot Liste divers droite
VENCE2026, Notre Ville
  • Catherine Yot
  • Silvain Leone
  • Laurence Imperaire-Boronad
  • Olivier Raymond Julien Brou
  • Marie-Pierre Allard
  • Nathan Lambert
  • Katia Corinne Moulard (chastel)
  • Faysal Es-Soufi
  • Agnès Agathe Geneviève Arnau
  • Albert Louis Michel Letizi
  • Rossana Bellucci
  • Ante Goran Tulic
  • Brigitte Pinel
  • Robert Borel
  • Sonia Deghar
  • François Pierre Laloge
  • Léa Françoise Driss
  • Loic Piriou
  • Valérie Brieux Epouse Viala
  • Robin-Barthelemy Schlatterer
  • Muriel Chiera
  • Kevin Ingargiola
  • Aude Sandra Virginie Rachart
  • Emmanuel Dominique Bataille
  • Florence Tobes
  • Ethan Pinel
  • Annie Perez Quidelleur
  • Ralph Rodriguez
  • Lucile Baylac
  • Marc Antoine Emmanuel Bartolo
  • Camille Philomene Gioval
  • Christian Georges Marinov
  • Josiane Gattaciecca
Patrick Scalzo
Patrick Scalzo Liste divers centre
OBJECTIF VENCE
  • Patrick Scalzo
  • Christine Faity
  • Patrice Miran
  • Nathalie Russel
  • Simon Pégurier
  • Audrey Bonte
  • Jean-Luc Cerutti
  • Claire Petit
  • Michel Prudon
  • Farida Thys
  • Horace Di Maggio
  • Viviane Malefant
  • Romaric Decosta
  • Dominique Ferroni
  • Alexandre Mercier
  • Elisabeth Perillat
  • Eric Blairon
  • Céline Chadelat
  • Guy Emkeyes
  • Marylin Gillet
  • Joris Mc Govern
  • Christelle Tasciotti
  • Yannick Rampal
  • Claire Morel
  • Gary Jamrozik
  • Marion Palmieri
  • Jacques Vallee
  • Caroline Plays
  • Jean-Claude Cochat
  • Emeline Ulasien
  • Emmanuel Vermorel
  • Martine Brunelot
  • Pierre Canivet
  • Angèle Lorenzelli
  • Fabien Delangle
Régis Lebigre
Régis Lebigre Liste des Républicains
" VENCE, L'AVENIR EN CONFIANCE "
  • Régis Lebigre
  • Sylvie Spalmacin-Roma
  • Hafid Belhocine
  • Annick Labbe-Groetz
  • Thibault Margueritte
  • Marie-Anne Bernasconi
  • Gilles Vernus
  • Marie Laure Maurel
  • Cosma Pugliese
  • Magali Schannus
  • Marc Chaix
  • Sandra Santos
  • Julien Galgani
  • Stephanie Botella
  • Patrick Martins
  • Marie Zartarian
  • Renaud Dat
  • Caroline Holmboe-Lagier
  • Michel Maquestiaux
  • Camille Barbeault
  • Edouard Thouny
  • Christine Calles
  • Stéphane Bouhier
  • Catherine Ricci
  • Alexandre Tealdi
  • Emma Fondin
  • Pierre Gortina
  • Rosa Poerio-Lecat
  • Stéphane Leonetti
  • Pamela Cases
  • Pierre-Jean Gliubislavich
  • Fanh Ca Van
  • Julien Gazagnaire
  • Fabienne Arnier
  • André Cretegny
Anne Sattonnet
Anne Sattonnet Liste divers droite
Vence évidemment
  • Anne Sattonnet
  • Alexandre Pastorelly
  • Isabelle Dacremont
  • Nicolas Corniglion
  • Sylvie Campello
  • Romain Boisaubert
  • Severine Biancospino
  • Didier Bonnet
  • Laure Aurelie Cherbit Einsild de la Salle
  • Damien Bonhomme
  • Caroline Boisseau
  • Michel Rontani
  • Adelheid Gloeser
  • Thierry Campello
  • Colette Rondot
  • Henri Deschaux-Beaume
  • Gwladys Double
  • Dominique Croly-Labourdette
  • Michele Palacios
  • Sebastien Leduc
  • Geneviève Loos
  • Jacques Chave
  • Clara Doussot-Bouchery
  • André Marie
  • Rose Anne Morge
  • Thierry Chichery
  • Carmene Portelli
  • Pascal Barbe
  • Marinne Gisbert
  • Guillaume Hardy
  • Pauline Czartoryski
  • Antoine Correia
  • Sarah Szakolczai
  • Bertrand Rougier
  • Pauline Martel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Regis Lebigre
Regis Lebigre (24 élus) Regis lebigre 2020 une parole et des actes 		2 215 41,70%
  • Regis Lebigre
  • Anna Guay
  • Didier Tealdi
  • Annick Groetz
  • Hafid Belhocine
  • Nathalie Delouche
  • Gilles Vernus
  • Nathalie Argente
  • Bernard Dandreis
  • Isabelle Brette
  • Pierre Gortina
  • Fabienne Arnier
  • Patrick Martins
  • Marie-Chritine Olivero
  • Michel Maquestiaux
  • Claudia Wolff
  • Renaud Dat
  • Hélène Brassart
  • Jean-Jacques Hahn
  • Sandra Santos
  • Julien Galgani
  • Caroline Costabel
  • Marc Chaix
  • Stephanie Botella
Patrick Scalzo
Patrick Scalzo (6 élus) Objectif vence 		2 066 38,90%
  • Patrick Scalzo
  • Laurence Imperaire-Boronad
  • Pierre Carrega
  • Claire Petit
  • Michel Prudon
  • Adélaïde Amaral
Catherine Le Lan
Catherine Le Lan (3 élus) Unis pour vence 		1 030 19,39%
  • Catherine Le Lan
  • Patrice Miran
  • Sophie Corallo-Lombard
Participation au scrutin Vence
Taux de participation 39,25%
Taux d'abstention 60,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 511

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Regis Lebigre
Regis Lebigre Regis lebigre 2020 une parole et des actes 		1 204 25,45%
Patrick Scalzo
Patrick Scalzo Objectif vence 		1 106 23,38%
Catherine Le Lan
Catherine Le Lan Avec catherine le lan 2020 on avance ! 		713 15,07%
Patrice Miran
Patrice Miran La nature de vence 		611 12,91%
Jean-Louis Fiori
Jean-Louis Fiori Vence en commun 		439 9,28%
Marie Laure Maurel
Marie Laure Maurel Maurel marie laure 		359 7,58%
Cyril Coudert
Cyril Coudert Le rassemblement pour vence 		156 3,29%
Lisa Pottier
Lisa Pottier Vençoises, vençois, innovons ensemble ! 		142 3,00%
Participation au scrutin Vence
Taux de participation 34,45%
Taux d'abstention 65,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 826

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Dombreval
Loïc Dombreval (24 élus) Loïc dombreval "mon parti c'est vence" 		3 813 45,30%
  • Loïc Dombreval
  • Anne Sattonnet
  • Patrice Miran
  • Marie-Pierre Allard
  • Jacques Vallee
  • Catherine Le Lan
  • Simon Pegurier
  • Laurence Imperaire-Boronad
  • Yves Rousguisto
  • Christine Faity-Esclangon
  • Patrick Scalzo
  • Josiane Gattaciecca
  • Dominique Romeo
  • Anne Ferrero
  • Dominique Croly-Labourdette
  • Karine Bonhomme
  • Pierre Valet
  • Pauline Czartoryska
  • Jean-Claude Cochat
  • Evelyne Temmam
  • Michel Rontani
  • Olfa Mahjoubi
  • Jean-Luc Cerutti
  • Emilie Revelo
Régis Lebigre
Régis Lebigre (7 élus) Regis lebigre 2014 - un temps d avance 		3 474 41,27%
  • Régis Lebigre
  • Liliane Badalassi-Siguier
  • Michel Montagnac
  • Sophie Corallo Lombard
  • Jean-Claude Créquit
  • Annie Double-Battistella
  • Didier Tealdi
Jean-Pierre Daugreilh
Jean-Pierre Daugreilh (2 élus) Rassemblement bleu marine pour vence 		1 129 13,41%
  • Jean-Pierre Daugreilh
  • Catherine Yot
Participation au scrutin Vence
Taux de participation 65,12%
Taux d'abstention 34,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 8 726

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis Lebigre
Régis Lebigre Regis lebigre 2014 - un temps d avance 		2 342 28,28%
Loïc Dombreval
Loïc Dombreval Loïc dombreval "mon parti c'est vence" 		1 668 20,14%
Anne Sattonnet
Anne Sattonnet Anne sattonnet pour vence 		1 649 19,91%
Jean-Pierre Daugreilh
Jean-Pierre Daugreilh Rassemblement bleu marine pour vence 		1 250 15,09%
Philippe Perret
Philippe Perret 100% vence avec philippe perret 		498 6,01%
Jean-Louis Fiori
Jean-Louis Fiori Vence citoyenne et ecologiste 		467 5,63%
Jacques Dorent
Jacques Dorent Vence autrement 		407 4,91%
Participation au scrutin Vence
Taux de participation 63,17%
Taux d'abstention 36,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 8 460

Villes voisines de Vence

En savoir plus sur Vence