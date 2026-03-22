Résultat de l'élection municipale 2026 à Vence : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vence

Le deuxième tour des élections municipales à Vence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Louis Fiori
Jean-Louis Fiori Liste du Parti communiste français
VENCE EN COMMUN
  • Jean-Louis Fiori
  • Isabelle Bon
  • William Benadji
  • Fredérique Mochian-Dromson
  • Yann Thevenet
  • Mélodie Vital
  • Thibault Clerico
  • Annie Savalli
  • Patrick Rougeot
  • Emmanuelle Py
  • Jérôme Brahim
  • Claudine Llado
  • Sylvain Rossi
  • Manon Lesueur
  • Fabien Petitpas
  • Isabel Hagemann
  • Ely Basuyau
  • Marie-Christine Corsini
  • Loic Nekmouche
  • Florence Vergano
  • Jean-Claude Clerico
  • Fréderique Estieux
  • Cleonte Lamour
  • Marion Lemahieu
  • Claude Leclerc
  • Michèle Elziere
  • Jean-Baptiste Poli
  • Magali Buccafurri
  • Denis Fayaud
  • Bernadette Guignier
  • Vincent Jardine
  • Sophie Cesaratto
  • Michel Carrere
Patrick Scalzo
Patrick Scalzo Liste divers centre
OBJECTIF VENCE
  • Patrick Scalzo
  • Christine Faity
  • Patrice Miran
  • Nathalie Russel
  • Simon Pégurier
  • Audrey Bonte
  • Jean-Luc Cerutti
  • Claire Petit
  • Michel Prudon
  • Farida Thys
  • Horace Di Maggio
  • Viviane Malefant
  • Romaric Decosta
  • Dominique Ferroni
  • Alexandre Mercier
  • Elisabeth Perillat
  • Eric Blairon
  • Céline Chadelat
  • Guy Emkeyes
  • Marylin Gillet
  • Joris Mc Govern
  • Christelle Tasciotti
  • Yannick Rampal
  • Claire Morel
  • Gary Jamrozik
  • Marion Palmieri
  • Jacques Vallee
  • Caroline Plays
  • Jean-Claude Cochat
  • Emeline Ulasien
  • Emmanuel Vermorel
  • Martine Brunelot
  • Pierre Canivet
  • Angèle Lorenzelli
  • Fabien Delangle
Régis Lebigre
Régis Lebigre Liste des Républicains
" VENCE, L'AVENIR EN CONFIANCE "
  • Régis Lebigre
  • Sylvie Spalmacin-Roma
  • Hafid Belhocine
  • Annick Labbe-Groetz
  • Thibault Margueritte
  • Marie-Anne Bernasconi
  • Gilles Vernus
  • Marie Laure Maurel
  • Cosma Pugliese
  • Magali Schannus
  • Marc Chaix
  • Sandra Santos
  • Julien Galgani
  • Stephanie Botella
  • Patrick Martins
  • Marie Zartarian
  • Renaud Dat
  • Caroline Holmboe-Lagier
  • Michel Maquestiaux
  • Camille Barbeault
  • Edouard Thouny
  • Christine Calles
  • Stéphane Bouhier
  • Catherine Ricci
  • Alexandre Tealdi
  • Emma Fondin
  • Pierre Gortina
  • Rosa Poerio-Lecat
  • Stéphane Leonetti
  • Pamela Cases
  • Pierre-Jean Gliubislavich
  • Fanh Ca Van
  • Julien Gazagnaire
  • Fabienne Arnier
  • André Cretegny
Anne Sattonnet
Anne Sattonnet Liste divers droite
Vence évidemment
  • Anne Sattonnet
  • Alexandre Pastorelly
  • Isabelle Dacremont
  • Nicolas Corniglion
  • Sylvie Campello
  • Romain Boisaubert
  • Severine Biancospino
  • Didier Bonnet
  • Laure Aurelie Cherbit Einsild de la Salle
  • Damien Bonhomme
  • Caroline Boisseau
  • Michel Rontani
  • Adelheid Gloeser
  • Thierry Campello
  • Colette Rondot
  • Henri Deschaux-Beaume
  • Gwladys Double
  • Dominique Croly-Labourdette
  • Michele Palacios
  • Sebastien Leduc
  • Geneviève Loos
  • Jacques Chave
  • Clara Doussot-Bouchery
  • André Marie
  • Rose Anne Morge
  • Thierry Chichery
  • Carmene Portelli
  • Pascal Barbe
  • Marinne Gisbert
  • Guillaume Hardy
  • Pauline Czartoryski
  • Antoine Correia
  • Sarah Szakolczai
  • Bertrand Rougier
  • Pauline Martel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vence

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis LEBIGRE
Régis LEBIGRE (Ballotage) " VENCE, L'AVENIR EN CONFIANCE " 		2 372 30,35%
Anne SATTONNET
Anne SATTONNET (Ballotage) Vence évidemment 		2 251 28,80%
Patrick SCALZO
Patrick SCALZO (Ballotage) OBJECTIF VENCE 		1 811 23,17%
Jean-Louis FIORI
Jean-Louis FIORI (Ballotage) VENCE EN COMMUN 		870 11,13%
Catherine YOT
Catherine YOT VENCE2026, Notre Ville 		511 6,54%
Participation au scrutin Vence
Taux de participation 54,96%
Taux d'abstention 45,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 974

Source : ministère de l’Intérieur

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