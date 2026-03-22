Résultat de l'élection municipale 2026 à Vence : les résultats du 2e tour

Programme de Patrick Scalzo à Vence (OBJECTIF VENCE)

Écoute citoyenne

Patrick Scalzo met en avant l'importance de l'écoute des citoyens pour élaborer ses propositions. Il a rencontré les habitants de Vence afin de comprendre leurs besoins et attentes. Cette démarche vise à établir une méthode d'écoute plus efficace et proche des citoyens.

Équipe engagée

La liste « Objectif Vence » se compose de membres aux compétences variées, engagés pour le service public. Chaque membre, comme Christine Faity ou Patrice Miran, apporte une expertise dans des domaines spécifiques. Ensemble, ils visent à améliorer la qualité de vie des Vencçois.

Amélioration de la qualité de vie

Le programme de Patrick Scalzo inclut des initiatives concrètes pour améliorer le quotidien des habitants. Parmi celles-ci, la création d'un Groupement d'Intervention Rapide et le ramassage des déchets verts à domicile. Ces actions visent à renforcer le bien-être et la satisfaction des citoyens.

Attractivité de Vence

Pour rendre Vence plus attractive, plusieurs projets sont envisagés, comme le doublement du parking de la piscine et la création d'un musée. Ces initiatives visent à dynamiser la ville et à offrir de nouvelles activités aux habitants et aux visiteurs. L'objectif est de renforcer l'identité culturelle et historique de Vence.