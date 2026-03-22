Résultat de l'élection municipale 2026 à Vence : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vence [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vence sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vence.
L'actu des élections municipales 2026 à Vence
11:49 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Vence
A l'ouverture de l'élection municipale à Vence, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 54,96 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Régis Lebigre (Les Républicains) qui a terminé premier en récoltant 30,35 % des voix. À sa suite, Anne Sattonnet (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 28,80 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Scalzo, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jean-Louis Fiori, portant la nuance Parti communiste français, a terminé avec 11,13 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vence
Le deuxième tour des élections municipales à Vence a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Fiori
Liste du Parti communiste français
VENCE EN COMMUN
|
|
Patrick Scalzo
Liste divers centre
OBJECTIF VENCE
|
|
Régis Lebigre
Liste des Républicains
" VENCE, L'AVENIR EN CONFIANCE "
|
|
Anne Sattonnet
Liste divers droite
Vence évidemment
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vence
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis LEBIGRE (Ballotage) " VENCE, L'AVENIR EN CONFIANCE "
|2 372
|30,35%
|Anne SATTONNET (Ballotage) Vence évidemment
|2 251
|28,80%
|Patrick SCALZO (Ballotage) OBJECTIF VENCE
|1 811
|23,17%
|Jean-Louis FIORI (Ballotage) VENCE EN COMMUN
|870
|11,13%
|Catherine YOT VENCE2026, Notre Ville
|511
|6,54%
|Participation au scrutin
|Vence
|Taux de participation
|54,96%
|Taux d'abstention
|45,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 974
Source : ministère de l’Intérieur
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