Résultat municipale 2026 à Vendargues (34740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vendargues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vendargues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendargues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy LAURET
Guy LAURET (23 élus) VENDARGUES CAP 2026 		2 247 58,75%
  • Guy LAURET
  • Catherine ITIER
  • Jean IBANEZ
  • Pascale LOCK-JEANJEAN
  • Laurent VIDAL
  • Christine OLIVA
  • Jérémy GARCIA
  • Maud SALAVY
  • François BATOCHE
  • Géraldine GROLIER
  • Max RASCALOU
  • Sylvie COSTA
  • Xavier COMBETTES
  • Amélie UNAL
  • Raymond HAREL
  • Christelle MUSICCO
  • Laurent TEISSIER
  • Lauriane SIAUVAUD
  • Julien BERETTI
  • Alexandra ROSELLO
  • Jean-Claude SALAS
  • Ghislaine BONNEFILLE
  • Loïc GOUGET
Frédéric SARROUY
Frédéric SARROUY (6 élus) BIEN VIVRE A VENDARGUES 		1 578 41,25%
  • Frédéric SARROUY
  • Laurence TORRENT
  • Stéphane PUJOL
  • Anne-Laure ITIER
  • Sébastien CAMMAL
  • Laurence BOISVILLE
Participation au scrutin Vendargues
Taux de participation 65,46%
Taux d'abstention 34,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 3 951

Source : ministère de l’Intérieur

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