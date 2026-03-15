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19:17 - Vendargues : municipales et dynamiques démographiques La démographie et le profil socio-économique de Vendargues façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,03%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2 674 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 4120 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,68%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,82%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (46,26%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vendargues, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Vendargues avant les municipales Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Vendargues en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 26,00% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,12% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 27,83% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Vendargues comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 38,45% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,75% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 53,27% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Fanny Dombre-Coste.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Vendargues Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 53,20 % à Vendargues lors des municipales de 2020 (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait de l'épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part fortement mobilisé, avec 78,85 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 21,15 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 54,15 % des électeurs (soit environ 3 109 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,83 %, bien au-delà des 47,15 % enregistrés en 2022. Avec du recul, la municipalité s'affiche donc sensiblement comme une contrée assez participative. À l'occasion des municipales, la valeur de la participation agira en définitive sur les résultats de Vendargues.

15:59 - Comment a voté Vendargues lors de la dernière année électorale ? La situation politique de Vendargues a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes de 2024 à Vendargues avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,45%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,23% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vendargues avaient ensuite placé en tête Lauriane Troise (Rassemblement National) avec 43,75% au premier tour, devant Laurence Cristol (Ensemble !) avec 27,39%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Lauriane Troise culminant à 53,27% des voix localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Vendargues était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Vendargues accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,56%, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 26,00%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,88% pour Emmanuel Macron, contre 46,12% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vendargues plébiscitaient Johana Maurel (RN) avec 27,83% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurence Cristol (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 57,28%.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Vendargues Avec la montée des prélèvements locaux à Vendargues, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,27 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 102 440 € la même année. Un produit qui est loin des 1,66093 million d'euros récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Vendargues a évolué pour se fixer à un peu plus de 42,47 % en 2024 (contre 21,02 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vendargues a atteint environ 1 359 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 174 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Vendargues Dans la cité de Vendargues, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore marquées par le verdict des dernières élections en date. Dès le premier tour, Guy Lauret (Divers droite) a devancé tous ses adversaires avec 1 463 soutiens (51,35%). Deuxième, Frédéric Sarrouy (Divers gauche) a engrangé 1 061 bulletins valides (37,24%). Le podium a été complété par Lionel Esperou (Divers droite), avec 11,40% des suffrages. Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Vendargues, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.