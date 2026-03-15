En direct

19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vendays-Montalivet Comment les habitants de Vendays-Montalivet peuvent-ils peser sur les résultats des élections municipales ? Dans la commune, 20% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 14,40% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 276 euros/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1787 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,19%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (17,40%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 63,63%, comme à Vendays-Montalivet, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Vote RN à Vendays-Montalivet : les derniers résultats Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à Vendays-Montalivet il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,79% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,79% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 29,58% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national arrachait 59,98% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,38% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 46,76% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 53,60% lors du vote final, et un siège remporté par Pascale Got.

16:58 - Résultats électoraux à Vendays-Montalivet : le point sur l'abstention Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Vendays-Montalivet, la désertion des urnes jouera un rôle clé sur les résultats. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait atteint 41,33 % à la fin du premier round, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national. C'étaient 1 363 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du Covid. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 23,62 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 40,78 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,09 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 47,36 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier Vendays-Montalivet comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Vendays-Montalivet ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que Vendays-Montalivet s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les Européennes 2024 à Vendays-Montalivet avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,38%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,72% des voix. Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Vendays-Montalivet après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 46,76%. Pascale Got (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,46%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Grégoire de Fournas culminant à 53,60% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Vendays-Montalivet : des verdicts éminemment tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Vendays-Montalivet privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,79%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 25,23%. Lors de la finale de l'élection à Vendays-Montalivet, les électeurs accordaient 51,79% pour Marine Le Pen, contre 48,21% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Vendays-Montalivet soutenaient en priorité Grégoire de Fournas (RN) avec 29,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,98%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Vendays-Montalivet une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Vendays-Montalivet : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Vendays-Montalivet, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 9,19 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 586 800 euros environ, bien en deçà des quelque 826 900 euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Vendays-Montalivet s'est établi à 31,82 % en 2024 (contre 14,36 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vendays-Montalivet a représenté environ 1 391 euros en 2024 contre 897 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Ensemble Continuons" grande gagnante des dernières élections municipales à Vendays-Montalivet Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales de 2020 à Vendays-Montalivet ? À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Pierre Bournel a terminé en tête en récoltant 67,99% des voix. En deuxième position, Julien Dasse a capté 426 bulletins valides (32,00%). Cette victoire sans appel de Pierre Bournel a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Vendays-Montalivet, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp adverse devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de contester cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.