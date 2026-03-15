Résultat municipale 2026 à Vendays-Montalivet (33930) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vendays-Montalivet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vendays-Montalivet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendays-Montalivet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien DASSE
Julien DASSE (19 élus) notre histoire à de l'avenir avec julien dasse 		1 217 60,73%
  • Julien DASSE
  • Cécile GUESDON
  • Jean-Paul PION
  • Marie Claire JOUBERT
  • Jean-Marie BERTET
  • Marie Christine MAHIEU
  • Jean CARME
  • Léa VERGEZ
  • Joel BRECHOU
  • Lyne LLOBELL
  • Yan CARME
  • Liliane DUMAS
  • Gabriel CALIOT
  • Stéphanie LABORIE
  • Michel FABRE
  • Rozalija KOVAC
  • Eric MAYENNE
  • Marie-Angélique BESNAULT-MANCEAU
  • Jean BAHAIN
Marie FONTENEAU
Marie FONTENEAU (4 élus) MARIE FONTENEAU L'EXPERIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR 		701 34,98%
  • Marie FONTENEAU
  • Laurent BARTHELEMY
  • Chloé PEYRUSE
  • Jean TRIJOULET-LASSUS
Paula SCHOLEMANN
Paula SCHOLEMANN 33 idées 		86 4,29%
Participation au scrutin Vendays-Montalivet
Taux de participation 72,50%
Taux d'abstention 27,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 2 033

Source : ministère de l’Intérieur

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