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19:16 - Vendeuil : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Vendeuil, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,11%. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,09%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 495 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,50%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,77%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vendeuil mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,95% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Vendeuil Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Vendeuil il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 36,71% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,47% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,06% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 39,80% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 48,94% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 50,63% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,52% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Julien Dive.

16:58 - Une participation de 63,76 % à Vendeuil aux dernières municipales Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs à Vendeuil sera capitale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 36,24 % lors des dernières municipales, une participation locale remarquable alors que l'événement se déroulait en pleine épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 21,72 % des inscrits. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 49,78 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,08 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,21 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Vendeuil ? La préférence des électeurs de Vendeuil a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Vendeuil avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,94% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Vendeuil accordaient leurs suffrages à Philippe Torre (Rassemblement National) avec 50,63% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Philippe Torre culminant à 52,52% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Vendeuil présentait un paysage particulier il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Vendeuil accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 36,71%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 26,00%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,47% pour Marine Le Pen, contre 39,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vendeuil accordaient leurs suffrages à Julien Dive (LR) avec 42,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,20% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Vendeuil Si on se penche sur la fiscalité de Vendeuil, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,33 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 3 170 €, bien en deçà des 89 550 € perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Vendeuil s'est établi à 41,04 % en 2024 (contre 8,52 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vendeuil a représenté 916 € en 2024 contre 368 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Vendeuil ? À Vendeuil, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Notons que les électeurs pouvaient sélectionner plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec exclusivement des candidatures individuelles. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Sylvain Duplouy a pris la première place avec 298 suffrages (69,62%). Juste derrière, André Da Fonseca a rassemblé 296 bulletins valides (69,15%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Vendeuil, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Il faut néanmoins rappeler que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.