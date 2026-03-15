Résultat municipale 2026 à Vendeuil (02800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vendeuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vendeuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendeuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André DA FONSECA
André DA FONSECA (12 élus) Le bien vivre ensemble 		250 51,23%
  • André DA FONSECA
  • Martine DELOT
  • Frederic BELIN
  • Nicole BROYEZ
  • Ludovic SWIETONIOWSKI
  • Marie-Jeanne PELLETIER
  • Bruno CHARLES
  • Carinne MAHU
  • Cédric ZGODA
  • Françoise QUEHAN
  • Grégorian LEVERT
  • Isabelle HENNEQUIN
Salim BOUGHEDADA
Salim BOUGHEDADA (3 élus) Un nouvel élan 		238 48,77%
  • Salim BOUGHEDADA
  • Séverine LANGLET
  • François DELOT
Participation au scrutin Vendeuil
Taux de participation 73,08%
Taux d'abstention 26,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 505

Source : ministère de l’Intérieur

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