Résultat municipale 2026 à Vendin-le-Vieil (62880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vendin-le-Vieil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vendin-le-Vieil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendin-le-Vieil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic GAMBIEZ
Ludovic GAMBIEZ (25 élus) CAP 2026 - CONTINUONS AVEC VOUS POUR VENDIN LE VIEIL 		2 201 69,39%
  • Ludovic GAMBIEZ
  • Carine BANAS
  • Sébastien OGEZ
  • Cécile SIERLEJA
  • Bruno HERINGUEZ
  • Clarisse LAOUR
  • Dimitri POLCZYK
  • Corinne HOUZIAUX - BOUSCH
  • Patrice DUTHOIT
  • Marjorie MACHU SOUMILLON
  • Jérôme HEMERY
  • Véronique LEROY
  • Christophe BILLET
  • Cathy SALOME GHIGNET
  • Bruno LESTIENNE
  • Elodie BRAY
  • Jérôme THUILLIEZ
  • Virginie VAN BEVER DEMAILLY
  • Stives MORAND
  • Stéphanie DALEBA HOLLANDER
  • Xavier BALLART
  • Marielle CALIBRE BOGACZYK
  • Jean-Marie DUTKIEWICZ
  • Martine PONTIE
  • Maxence D'ALMEIDA
Jean-Noël GODART
Jean-Noël GODART (4 élus) VOUS NOUS VENDIN 		971 30,61%
  • Jean-Noël GODART
  • Clelya MEDJBEUR
  • David DRELON
  • Martine MACKOWIAK
Participation au scrutin Vendin-le-Vieil
Taux de participation 55,87%
Taux d'abstention 44,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 3 269

Source : ministère de l’Intérieur

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