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19:19 - Démographie et politique à Vendin-le-Vieil, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Vendin-le-Vieil définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des municipales. Avec 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,47%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 895 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3681 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,41%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,67%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Vendin-le-Vieil mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,19% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Vendin-le-Vieil ? Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Vendin-le-Vieil en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 48,90% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 67,48% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 47,99% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 61,11% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 59,50% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 62,30% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Vendin-le-Vieil Lors des municipales de 2020, la participation à Vendin-le-Vieil était allée jusqu'à 40,71 % au premier round (un niveau conforme à la tendance du pays), représentant 2 465 votants alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 71,01 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 41,39 % au premier tour en 2022 à 61,42 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 48,49 % (51,49 % dans le pays). Cette photographie des urnes depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller. En ce jour de municipale 2026 à Vendin-le-Vieil, cette donnée sera quoi qu'il en soit très observée.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Vendin-le-Vieil ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Vendin-le-Vieil s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, en cohérence avec les choix de 2022. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Vendin-le-Vieil avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (59,50%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 7,70% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Vendin-le-Vieil portaient leur choix sur Bruno Bilde (Rassemblement National) avec 62,30% au premier tour. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Vendin-le-Vieil : des verdicts particulièrement tranchés dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Vendin-le-Vieil plébiscitaient Bruno Bilde (RN) avec 47,99% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Bilde virant de nouveau en tête avec 61,11% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vendin-le-Vieil voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 48,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 18,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,48% pour Marine Le Pen, contre 32,52% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Vendin-le-Vieil un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La fiscalité à Vendin-le-Vieil : une dynamique en hausse ces dernières années Si l'on observe la fiscalité de Vendin-le-Vieil, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 15,44 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 30 130 € la même année, marquant une forte baisse face aux 912 440 € enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Vendin-le-Vieil est passé à un peu moins de 49,91 % en 2024 (contre 16,91 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Vendin-le-Vieil s'est chiffrée à 1 247 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 623 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Vendin-le-Vieil À Vendin-le-Vieil, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Ludovic Gambiez (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 61,97% des suffrages. Juste derrière, Jean-Noël Godart (Divers) a engrangé 38,02% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Vendin-le-Vieil, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.