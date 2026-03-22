Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendin-lès-Béthune : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vendin-lès-Béthune

Le deuxième tour des élections municipales à Vendin-lès-Béthune a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvie Meyfroidt
Sylvie Meyfroidt Divers
ENSEMBLE POUR VENDIN - CONSTRUISONS L'AVENIR
  • Sylvie Meyfroidt
  • Didier Brismail
  • Monique Wrzeszcz
  • Patrice Florczyk
  • Sylvie Brismail
  • Jacky Duflos
  • Danielle Garrec
  • Laurent Gaquere
  • Pauline Dubois
  • Georges Renard
  • Héléna Missana
  • Pascal Lefevre
  • Françoise Dhollande
  • Stéphane Rumeau
  • Ghislaine Decker
  • Ludovic Debeaussart
  • Lysiane Ducloy
  • Charles de Breyne
  • Cathy Garnier
  • Olivier Delsaux
  • Sylvie Lion
Patrick Morien
Patrick Morien Divers
V2026 Une équipe proche pour une commune vivante
  • Patrick Morien
  • Agathe Caron
  • Christophe Fardel
  • Peggy Litrem
  • Philippe Dereumetz
  • Nicole Lesieux
  • Eric Brasme
  • Tiphanie Cadart
  • Florent Groux
  • Emilie Cadart
  • Thomas Cainne
  • Celine Deroite
  • Julien Caux
  • Nathalie Morien
  • Sébastien Brebion
  • Bernadette Sergeant
  • Jean-Christophe Lefait
  • Jennifer Dumur
  • Jérémy Lhernout
  • Céline Merlot
  • Jean-Luc Delbarre
Léo Brunon
Léo Brunon Divers
Entre hier et demain, un avenir en commun
  • Léo Brunon
  • Chloé Dutoit
  • Alain Jacquart
  • Vanessa Griselain
  • Kévin Lemaire
  • Sibevine Jacquart
  • Mathieu Deleserre
  • Laurence Maleon
  • Vincent Lebriez
  • Graziella Salingue
  • Gérard Legrand
  • Delphine Demarquoy
  • Stéphane Gamblin
  • Sandrine Skadlubowicz
  • Cédric Witkowski
  • Carole Tirot
  • Samuel Daver
  • Claudine Viot Griselain
  • Fabien Defrance
  • Laurence Demaret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vendin-lès-Béthune

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie MEYFROIDT
Sylvie MEYFROIDT (Ballotage) ENSEMBLE POUR VENDIN - CONSTRUISONS L'AVENIR 		579 45,34%
Patrick MORIEN
Patrick MORIEN (Ballotage) V2026 Une équipe proche pour une commune vivante 		541 42,36%
Léo BRUNON
Léo BRUNON (Ballotage) Entre hier et demain, un avenir en commun 		157 12,29%
Participation au scrutin Vendin-lès-Béthune
Taux de participation 63,97%
Taux d'abstention 36,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 314

Source : ministère de l’Intérieur

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