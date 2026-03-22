Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendin-lès-Béthune : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vendin-lès-Béthune [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vendin-lès-Béthune sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vendin-lès-Béthune.
L'actu des élections municipales 2026 à Vendin-lès-Béthune
11:44 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Vendin-lès-Béthune pour les élections
Pour le premier tour des élections municipales à Vendin-lès-Béthune, c'est Sylvie Meyfroidt qui s'est placée en première position en récoltant 45,34 % des votes. Derrière, Patrick Morien est arrivé en deuxième position avec 42,36 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Sylvie Meyfroidt est restée au sommet du classement, mais elle a concédé cependant 2 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Léo Brunon s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Vendin-lès-Béthune, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 36,03 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vendin-lès-Béthune
Le deuxième tour des élections municipales à Vendin-lès-Béthune a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvie Meyfroidt
Divers
ENSEMBLE POUR VENDIN - CONSTRUISONS L'AVENIR
|
|
Patrick Morien
Divers
V2026 Une équipe proche pour une commune vivante
|
|
Léo Brunon
Divers
Entre hier et demain, un avenir en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vendin-lès-Béthune
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie MEYFROIDT (Ballotage) ENSEMBLE POUR VENDIN - CONSTRUISONS L'AVENIR
|579
|45,34%
|Patrick MORIEN (Ballotage) V2026 Une équipe proche pour une commune vivante
|541
|42,36%
|Léo BRUNON (Ballotage) Entre hier et demain, un avenir en commun
|157
|12,29%
|Participation au scrutin
|Vendin-lès-Béthune
|Taux de participation
|63,97%
|Taux d'abstention
|36,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 314
Source : ministère de l’Intérieur
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