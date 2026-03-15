Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendôme : les infos en direct

Programme de Mathilde Beauvallet à Vendôme (DYNAMIQUE VENDÔMOISE)

Démographie et santé

La démographie à Vendôme est préoccupante, avec une perte de 1200 habitants en 12 ans. L'accès aux soins est également difficile, quel que soit le domaine médical concerné. Il est essentiel de développer des stratégies pour attirer des professionnels de santé et améliorer la qualité de vie des habitants.

Économie locale

Le programme vise à revitaliser l'économie de Vendôme en soutenant les commerces locaux et en favorisant l'installation d'entreprises. Une économie de proximité, créatrice d'emplois durables et orientée vers les transitions écologiques, est primordiale. L'accompagnement des entrepreneurs et des travailleurs est au cœur de cette ambition.

Quartier Gare

Le quartier Gare à Vendôme nécessite une transformation pour devenir un lieu dynamique et utile. Des services publics, des espaces verts et des initiatives culturelles sont envisagés pour revitaliser ce secteur. Avec l'implication des habitants, ce quartier pourra se développer en un pôle d'attractivité pour la ville.

Participation citoyenne

Il est crucial que les habitants de Vendôme s'impliquent dans les décisions locales. La création d'une maison de la démocratie permettra de favoriser cette participation. En rendant les citoyens acteurs de leur ville, nous renforcerons le lien social et l'engagement communautaire.