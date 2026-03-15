Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendôme : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vendôme

Tête de listeListe
Mathilde Beauvallet
Mathilde Beauvallet Liste divers gauche
DYNAMIQUE VENDÔMOISE
  • Mathilde Beauvallet
  • Maxime Trocmet
  • Marlene Gerard
  • Florent Grospart
  • Jocelyne Fernandez
  • Patrick Delfosse
  • Sabine Greulich
  • Laurent Mameaux
  • Sophie Chicheri
  • Frédéric Chauveau
  • Charlotte Colas
  • Guilhem Denizot
  • Christine Cabecinha
  • Johnny Paris
  • Laurène Patricia Robinet
  • Simon Le Du
  • Caroline Laboyrie
  • Jean Piedallu
  • Anne Rouzé
  • Pierre Fournet-Fayard
  • Isabelle Fisseau
  • Florent Bouillon
  • Lorène Rabot
  • Robin Thomass
  • Eve-Marie Houdard
  • Jacques Joseph Laudicina
  • Lisa Cauwet
  • Jean-Philippe Mauclair
  • Nadine Boulay
  • Jean-Charles Portaud
  • Suzanne O'Doherty
  • Raphaël Bovani
  • Nicole Boucher-Girardeau
  • Hugo Gilbert
  • Sophie Varagne
Laurent Brillard
Laurent Brillard Liste divers droite
VENDÔME PASSIONNÉMENT
  • Laurent Brillard
  • Minthy Mabiala-Boussi
  • Benoît Gardrat
  • Agnès Macgillivray
  • Charles Auriau
  • Roseline Leguereau
  • Tural Keskiner
  • Nathalie Martellière
  • Stéphane Brun
  • Yolande Morali
  • Sam Ba
  • Arlette Vigreux-Thomas
  • Jérôme Clier
  • Béatrice Arruga
  • Nicolas Haslé
  • Sophie Lacroix
  • Simon Houdebert
  • Muriel Regnard
  • Jimmy Marcilly
  • Christine Ply
  • Philippe Chambrier
  • Michèle Corvaisier
  • Gilles Touboulic
  • Anne Laurent
  • Christian Capelle
  • Alia Hammoudi
  • Jean-François Daudin
  • Doriane Sifantus
  • Pierre-Yves Pacaud
  • Reyhan Dogan
  • Éric Moreau
  • Maryline Aubert-Neilz
  • Guillaume de Malartic
  • Sylvie Bonnet
  • Olivier Lebrun
Simon Bluet
Simon Bluet Liste Divers
VENDÔME AVANT TOUT
  • Simon Bluet
  • Frédérique Rios de Oliveira
  • Ali Toprak
  • Carolina Rodrigues
  • Valentin Huger
  • Marie-Laure Sonnet
  • Semih Savran
  • Élisabeth Rousseau
  • Antoine Achard
  • Patricia Lesourd
  • Ceyhun Gündogdu
  • Maéva Quibeuf
  • Jean-Marc Ribault
  • Elsa Blin
  • Ayoub Jeridi
  • Sandrine Pire
  • Christophe Bonneau
  • Stéphanie Laroche
  • Mohamed Mesri
  • Alice Alexandre
  • Thierry Gadsaud
  • Louanne Joly
  • Guy Ludon
  • Marie Louis
  • Gabriel Conrad
  • Alyssa Milharo
  • Cameron Bonsigne
  • Claudia Daunay
  • Mustafa ökten
  • Isabelle Renou
  • Matéo Bory
  • Orlane Baës
  • Laurent Launay
  • Nathalie Marmion
  • Frédéric Clausell
Pascal Brindeau
Pascal Brindeau Liste Divers
VENDÔME EN GRAND, VENDÔME POUR TOUS
  • Pascal Brindeau
  • Stéphanie Roux
  • Francis Saudubray
  • Patricia Faurel
  • Jean-Marc Poisson
  • Ingrid Poirey
  • Thierry Engler
  • Alexane Pierrat-Le Bris
  • Christophe Naville
  • Nabila Jardin
  • Thierry Jarrier
  • Sylvia Pereira
  • Mario Hermelin
  • Amandine Chaumontel
  • Serhat ölmez
  • Sixtine Bour
  • Alain Provendier
  • Marie-Pierre Hergault
  • Olivier Simonin
  • Marine Besnard
  • Abel Frikech
  • Géraldine Lambron
  • Steve Provendier
  • Odile Hubert
  • Vincent Lefillatre
  • Nadine Colin
  • Siriman Fofana
  • Tiffany Plas
  • Paul Carnero
  • Madeleine Leroux
  • Brice Naville
  • Sonia Karmazyn
  • Jean-Claude Decock
  • Catherine Antoine
  • Christian Loiseau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Brillard
Laurent Brillard (26 élus) Vendôme passionnément 		2 301 54,64%
  • Laurent Brillard
  • Michèle Corvaisier
  • Pascal Brindeau
  • Minthy Mabiala-Boussi
  • Benoît Gardrat
  • Clara Guimard
  • Nicolas Haslé
  • Béatrice Arruga
  • Marwane Chabbi
  • Sandra Magnien-Tricot
  • Philippe Chambrier
  • Agnès Macgillivray
  • Sam Ba
  • Alia Hammoudi
  • Jean-Claude Mercier
  • Floriane Cassaud
  • Christian Loiseau
  • Sylvie Bonnet
  • Thierry Fourmont
  • Yolande Morali
  • Simon Houdebert
  • Reyhan Dogan
  • Tural Keskiner
  • Muriel Regnard
  • Raphaël Duquerroy
  • Nathalie Martellière
Christophe Chapuis
Christophe Chapuis (3 élus) Partageons demain 		875 20,77%
  • Christophe Chapuis
  • Caroline Besnard
  • Patrick Callu
Sandrine Tricot
Sandrine Tricot (2 élus) Vendomois naturellement 		559 13,27%
  • Sandrine Tricot
  • Florent Grospart
Jean-Paul Tapia
Jean-Paul Tapia (2 élus) Place à vendôme 		476 11,30%
  • Jean-Paul Tapia
  • Marlène Gerard
Participation au scrutin Vendôme
Taux de participation 39,24%
Taux d'abstention 60,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 331

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Brindeau
Pascal Brindeau (26 élus) Resolument vendome 		3 791 51,88%
  • Pascal Brindeau
  • Monique Gibotteau
  • Jean-Paul Tapia
  • Geneviève Guillou-Herpin
  • Benoît Gardrat
  • Karima Afkir
  • Christian Loiseau
  • Patricia Faurel
  • Sam Ba
  • Laurence Soyer
  • Jean-Claude Mercier
  • Béatrice Arruga
  • Nicolas Haslé
  • Michèle Corvaisier
  • Philippe Chambrier
  • Alia Hammoudi
  • David Raguin
  • Anaïs Rousselet
  • Thierry Fourmont
  • Yolande Morali
  • Raphaël Duquerroy
  • Annie-Claude François
  • Laurent Brillard
  • Florence Bour
  • Tural Keskiner
  • Ingrid Poirey
Catherine Lockhart
Catherine Lockhart (6 élus) Vendome au coeur, vendomois acteurs 		2 764 37,83%
  • Catherine Lockhart
  • Frédéric Diard
  • Clara Guimard
  • Frédéric Tricot
  • Joëlle Lathiere
  • Patrick Callu
Renaud Grazioli
Renaud Grazioli (1 élu) Vendome bleu marine 		751 10,27%
  • Renaud Grazioli
Participation au scrutin Vendôme
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 7 531

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Brindeau
Pascal Brindeau Resolument vendome 		2 949 42,10%
Catherine Lockhart
Catherine Lockhart Vendome au coeur, vendomois acteurs 		2 164 30,89%
Renaud Grazioli
Renaud Grazioli Vendome bleu marine 		999 14,26%
Frédéric Tricot
Frédéric Tricot Vendome pour tous 		892 12,73%
Participation au scrutin Vendôme
Taux de participation 64,41%
Taux d'abstention 35,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Nombre de votants 7 206

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