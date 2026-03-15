Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendôme : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendôme [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vendôme sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vendôme.
L'actu des élections municipales 2026 à Vendôme
13:46 - Vendôme : les impôts s'invitent dans la campagne
Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Vendôme, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,96 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 358 500 euros environ la même année, bien en deçà des 3,23108 millions d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Vendôme a évolué pour se fixer à 52,64 % en 2024 (contre 28,24 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à environ 40 %, offre un point de comparaison utile. Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vendôme a atteint environ 1 247 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 952 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Vendôme
Qui avait gagné les municipales il y a six ans à Vendôme ? Lors de la première manche de ce scrutin, Laurent Brillard (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 54,64% des soutiens. Sur la seconde marche, Christophe Chapuis (Union de la gauche) a rassemblé 20,77% des voix. Le trio de tête a été complété par Sandrine Tricot (Europe Ecologie-Les Verts), obtenant 13,27% des bulletins. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vendôme, cet équilibre pose les bases. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra décupler le nombre de voix obtenues, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Bureaux de vote à Vendôme : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Vendôme sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Retrouvez ci-dessous tous les candidats à Vendôme. Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Vendôme. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Vendôme dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vendôme
|Tête de listeListe
|
Mathilde Beauvallet
Liste divers gauche
DYNAMIQUE VENDÔMOISE
|
|
Laurent Brillard
Liste divers droite
VENDÔME PASSIONNÉMENT
|
|
Simon Bluet
Liste Divers
VENDÔME AVANT TOUT
|
|
Pascal Brindeau
Liste Divers
VENDÔME EN GRAND, VENDÔME POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Brillard (26 élus) Vendôme passionnément
|2 301
|54,64%
|
|Christophe Chapuis (3 élus) Partageons demain
|875
|20,77%
|
|Sandrine Tricot (2 élus) Vendomois naturellement
|559
|13,27%
|
|Jean-Paul Tapia (2 élus) Place à vendôme
|476
|11,30%
|
|Participation au scrutin
|Vendôme
|Taux de participation
|39,24%
|Taux d'abstention
|60,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 331
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Brindeau (26 élus) Resolument vendome
|3 791
|51,88%
|
|Catherine Lockhart (6 élus) Vendome au coeur, vendomois acteurs
|2 764
|37,83%
|
|Renaud Grazioli (1 élu) Vendome bleu marine
|751
|10,27%
|
|Participation au scrutin
|Vendôme
|Taux de participation
|67,31%
|Taux d'abstention
|32,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|7 531
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Brindeau Resolument vendome
|2 949
|42,10%
|Catherine Lockhart Vendome au coeur, vendomois acteurs
|2 164
|30,89%
|Renaud Grazioli Vendome bleu marine
|999
|14,26%
|Frédéric Tricot Vendome pour tous
|892
|12,73%
|Participation au scrutin
|Vendôme
|Taux de participation
|64,41%
|Taux d'abstention
|35,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|7 206
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