Résultat municipale 2026 à Vendres (34350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vendres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vendres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vendres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard VASSAKOS
Richard VASSAKOS (20 élus) VENDRES NOUVELLE ÈRE 		953 68,17%
  • Richard VASSAKOS
  • Dominique FOUILHE
  • Yan CLARIANA
  • Claire BONAVITACOLA
  • Christophe ROBIN
  • Mylène FABRIS
  • Gilles JOURET
  • Christelle GUERRERO
  • Bernard SOLA
  • Sylvie GALIBERT
  • Florian CARDENAS
  • Céline DIAZ
  • Daniel PHILIPPE
  • Leslie CATTIN
  • Mickaël ROUVE
  • Sophie CHÉREL
  • David PRIETO
  • Patricia CAMA
  • Jean-Pol SZEZOT
  • Laura CASTEL--CAMATS
Jean-Pierre PEREZ
Jean-Pierre PEREZ (3 élus) VENDRES AVENIR 		445 31,83%
  • Jean-Pierre PEREZ
  • Catherine DEFOSSE
  • Jean-Benoît BARRIAL
Participation au scrutin Vendres
Taux de participation 70,67%
Taux d'abstention 29,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,47%
Nombre de votants 1 499

Source : ministère de l’Intérieur

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