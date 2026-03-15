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19:17 - Vendres : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Vendres, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 14,13% et une densité de population de 71 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (44,78%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1453 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,65%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,46%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 47,07%, comme à Vendres, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - La commune de Vendres penche vers le RN Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Vendres il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 37,23% des votes lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,34% au tour décisif. Le parti lepéniste était invisible dans la circonscription de la commune lors des législatives de 2022. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,21% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,44% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin en tête avec 49,96% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Julien Gabarron.

16:58 - Résultats électoraux à Vendres : le point sur l'abstention À l'occasion de cette élection municipale, le niveau de la participation pèsera fortement sur les résultats de Vendres. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 57,93 % lors des municipales de 2020, une mobilisation plutôt forte, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid-19. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs provoqué un fort engouement, avec 78,90 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 21,10 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 53,78 % des électeurs (soit environ 1 128 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,67 %, bien au-delà des 44,93 % enregistrés en 2022. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Vendres comme une localité assez participative.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Vendres Les législatives à Vendres du printemps 2024, plaçaient Julien Gabarron (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 43,44% au premier tour, devant Magali Crozier (Union de la gauche) avec 24,84%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Gabarron culminant à 49,96% des votes localement. Lors des européennes précédemment, le podium à Vendres s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,21%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,72%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,57%). La préférence des électeurs de Vendres a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Vendres apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Vendres choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,23% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 17,75%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,34% pour Marine Le Pen, contre 38,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Vendres accordaient leurs suffrages à Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 41,11% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,58%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Vendres ? À Vendres, pour ce qui est des contributions locales, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 364 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 828 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 41,15 % en 2024 (contre environ 19,70 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 336 610 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 478 900 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 14,73 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Vendres : une élection pliée dès le premier round Les résultats des municipales de 2020 à Vendres ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Pierre Perez a pris les commandes en recueillant 60,69% des voix. Dans la position du principal opposant, Henri Bec a capté 39,30% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Vendres, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.