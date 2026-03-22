Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vénissieux

Le deuxième tour des élections municipales à Vénissieux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Dureau
Pascal Dureau Liste divers centre
Vénissieux Plurielle
  • Pascal Dureau
  • Marie-Danielle Bruyere
  • Ludovic Almeras
  • Sonia Ibrahimi
  • Aurélien Arnould
  • Estelle Jellad
  • Maurice Iacovella
  • Fatma Zohra Hamidouche
  • Lahceme Touati
  • Sandrine Sellami
  • Cyril Santander
  • Nassira Ali-Mehidi
  • Alexandre Dallery
  • Christelle Michel
  • Patrick Prade
  • Agnès Pignol
  • Lionel Pillet
  • Irène Rea
  • Abdelkader Haddou
  • Françoise Ferrand
  • Patrick Grisard
  • Souad Taïk
  • Akli Gadoum
  • Salima Refoufi
  • Emanuel Macedo Esteves
  • Jeaninne Grossi
  • Yvan Serge Mical
  • Halima Abdallah
  • Mickaël Barjon
  • Maryam Nour Hamza
  • Yves Di Maggio
  • Hulya Yamali
  • Martin Serine
  • Elodie Vanhove
  • Abdelhafid Bessas
  • Ayse Atar
  • Florin-Cosmin Cabau
  • Evelyne Kieu
  • Pierre Mangeret
  • Djouher Berhoun
  • Marc Soubitez
  • Anne-Marie Gisèle Auternaud
  • Beatrix Auguste Claude Simoneau
  • Salome Schleininger
  • Victor Comian Joël Tchibozo
  • Nicole Cabezas
  • Christian Adrien Henriette
  • Julie Kieu
  • Dante Fiorini
  • Karima Djebabra
  • Halil Demir
Michèle Picard
Michèle Picard Liste d'union à gauche
Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
  • Michèle Picard
  • Nacer Khamla
  • Véronique Forestier
  • Yann Roustan
  • Samira Mesbahi
  • Karim Seghier
  • Nathalie Dehan
  • Aurélien Scandolara
  • Chaïneze Kabouya
  • Bayrem Braiki
  • Saliha Prudhomme-Latour
  • Murat Yazar
  • Valérie Talbi
  • Vincent Biloa Atangana
  • Christelle Charrel
  • Mokrane Kessi
  • Sophia Brikh
  • Abdelmalek Boureghda
  • Hidaya Said
  • Pierre-Alain Millet
  • Véronique Callut
  • Kier Chougui
  • Gwladys Bardi
  • Elie Marcoux
  • Béatrice Clavel-Inzirillo
  • Smail Hammoud
  • Julie Gil
  • Arnaud Bauchet
  • Naïma Yelloule
  • Radouane Zahar
  • Amel Khammassi
  • Christophe Comont
  • Anissa Ouled-Elgharbia
  • Sébastien Bonnin
  • Zorha Mongheal
  • Lucien Guidoni
  • Hakima Ajaddig
  • Sif El Islam Ghediri
  • Lilou Marguin
  • Richard Grisaud
  • Françoise Chalons
  • Billal Tahallaiti
  • Martine Maximilien
  • Jean-Maurice Gautin
  • Julie Peytavin
  • Francis Fokoue
  • Martine Crouzet
  • Djilannie Benmabrouk
  • Paula Alcaraz
Idir Boumertit
Idir Boumertit Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX
  • Idir Boumertit
  • Marine Cristina
  • Jean-Paul Crouzet
  • Monia Benaissa
  • Lotfi Ben Khelifa
  • Patricia Ouvrard
  • Lanouar Sghaïer
  • Nadia Chikh
  • Lionel Parlant
  • Rachida Benmerzeg
  • Hamdiatou Ndiaye
  • Anissa Rahmouni
  • Kodia Kouadjo
  • Camille Borne
  • Farouk Ababsa
  • Andréa Ake
  • Benoît Couliou
  • Amina Manseur
  • Nolan Belmondo
  • Farida Zerari
  • Salah Ferkoune
  • Margaux Savoye
  • Johan Rival de Rouville
  • Fatima Kolli
  • Vincent Boulares
  • Melis Demir
  • Yannis Cellier
  • Mélissa Medjkal
  • Albert Nigra
  • Aude Long
  • Abdelouhab Temacini
  • Colette Gaunet
  • Antonin Nouvian
  • Jeanne Clerc
  • Redouane Ben Idder
  • Messaouda Ouanis
  • Jean-François Pinel
  • Sabine Laurier
  • Rémy Magand
  • Julie Mattioli
  • Yaya Yaro
  • Zahya Ferkoune
  • Ahmed Bentama
  • Fabienne Meunier
  • Johan Larcher
  • Joëlle Barthois
  • Madjid Ait-Messaoud
  • Denise Viguet-Poupelloz
  • Jean Giraud
Quentin Taieb
Quentin Taieb Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVER VENISSIEUX !
  • Quentin Taieb
  • Antoinette Hugon
  • Frédéric Passot
  • Anne-Françoise Rias
  • Aboubakar Fofana
  • Chloé Hebert
  • Gabin Lachenal
  • Tatiana Gorolevitch
  • Claude Masmejean
  • Maria-Louisa Mendivil
  • Pierre-Jean Gualandi
  • Maïlys Rias
  • Mabrouk Bouaine
  • Constance Henry
  • Cédric Scappaticci
  • Anne-Marie Morcillo
  • Alberto Boggian
  • Sandrine Heyvang
  • Christophe Martin
  • Nadia Bermudez
  • Abdourahamani Boinamani
  • Céline Ben Klifa
  • Eric Jeanne
  • Cécile Lenoir
  • Anthony Aubert
  • Gisèle Lambert
  • Kenzo Maniscalco
  • Marielle Roy
  • Gérald Iacoucci
  • Magalie Vigier
  • Christian Bataille
  • Georgette Pardon
  • Adam Fiorato
  • Nicole Garde
  • Franck Corsetti
  • Suzanne Nicolet
  • Georges Agostino
  • Lysiane Chazalon
  • Rocco Russo
  • Sylvie Rongier
  • Joseph Forestier
  • Béatrice Corsetti
  • Albert Martin
  • Béatrice Sailler
  • Bernard Ansoud
  • Antoinette Forestier
  • Jean-Pierre Randon
  • Catherine Saroli
  • Joseph Ferrari

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vénissieux

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle PICARD
Michèle PICARD (Ballotage) Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux 		3 214 28,32%
Idir BOUMERTIT
Idir BOUMERTIT (Ballotage) FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX 		2 945 25,95%
Pascal DUREAU
Pascal DUREAU (Ballotage) Vénissieux Plurielle 		2 264 19,95%
Quentin TAIEB
Quentin TAIEB (Ballotage) RETROUVER VENISSIEUX ! 		1 966 17,32%
Mokrane KESSI
Mokrane KESSI Union Populaire Vénissieux 		686 6,05%
Barbara PETIT
Barbara PETIT Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		273 2,41%
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 37,06%
Taux d'abstention 62,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 11 650

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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