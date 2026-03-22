Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vénissieux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vénissieux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vénissieux.
L'actu des élections municipales 2026 à Vénissieux
11:51 - Qui est en tête à Vénissieux avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Les élections municipales 2026 à Vénissieux ont vu Michèle Picard (Union de la gauche) terminer en tête il y a une semaine avec 28,32 % des bulletins valides. Idir Boumertit (La France insoumise) a pris la position de dauphin avec 25,95 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Michèle Picard a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020. Par ailleurs, avec 19,95 %, Pascal Dureau, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Quentin Taieb a récolté 17,32 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. À noter que pour ce premier tour à Vénissieux, le rendez-vous électoral a mobilisé 37,06 % des électeurs, alors que l'abstention locale a dépassé la moyenne nationale de 57,17 %.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vénissieux
Le deuxième tour des élections municipales à Vénissieux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Dureau
Liste divers centre
Vénissieux Plurielle
|
|
Michèle Picard
Liste d'union à gauche
Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|
|
Idir Boumertit
Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX
|
|
Quentin Taieb
Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVER VENISSIEUX !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vénissieux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle PICARD (Ballotage) Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|3 214
|28,32%
|Idir BOUMERTIT (Ballotage) FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX
|2 945
|25,95%
|Pascal DUREAU (Ballotage) Vénissieux Plurielle
|2 264
|19,95%
|Quentin TAIEB (Ballotage) RETROUVER VENISSIEUX !
|1 966
|17,32%
|Mokrane KESSI Union Populaire Vénissieux
|686
|6,05%
|Barbara PETIT Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|273
|2,41%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|37,06%
|Taux d'abstention
|62,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Nombre de votants
|11 650
Source : ministère de l’Intérieur
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