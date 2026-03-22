Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux : les résultats du 2e tour

Programme de Pascal Dureau à Vénissieux (Vénissieux Plurielle)

Vénissieux et son avenir

La ville de Vénissieux aspire à un avenir serein, en mettant l'accent sur la sécurité et l'attractivité des quartiers. Les habitants souhaitent des services publics efficaces et un environnement propre et entretenu. L'objectif est de rassembler les forces vives de la ville pour agir ensemble vers un changement positif.

Union et action locale

La liste Vénissieux Plurielle se veut un rassemblement de diverses sensibilités politiques, visant à remettre l'action municipale au service des citoyens. Cette initiative cherche à dépasser les logiques partisanes pour favoriser une dynamique d'écoute et d'action. Les principes directeurs de cette démarche sont : réunir, écouter et agir.

Priorités de la municipalité

Les priorités de Vénissieux Plurielle incluent la sécurité, la santé et le cadre de vie des habitants. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie quotidienne, avec des actions concrètes pour renforcer la solidarité et soutenir la jeunesse. Le programme prévoit également des mesures pour relancer l'économie locale et promouvoir la culture et le sport.

Engagement de Pascal Durau

Pascal DUREAU, médecin généraliste à Vénissieux, s'engage à prendre soin de la ville et de ses habitants. Fort de son expérience sur le terrain, il souhaite restaurer l'attractivité de Vénissieux et renforcer la fierté des citoyens. Son engagement se traduit par une volonté de changement et d'amélioration des services municipaux.