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19:17 - Vensac : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Vensac comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 146 habitants répartis dans 906 logements, cette localité présente une densité de 34 hab par km². Ses 85 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (58,28%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,36% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 33,60% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 919,77 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Vensac, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Vensac Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Vensac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 35,25% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,89% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 33,66% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 62,25% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,64% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 50,72% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,82% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Pascale Got.

16:58 - Vensac : 72,10 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 27,90 % à Vensac lors des dernières élections municipales, un niveau très bas alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'élever à 17,27 % au premier tour (26,31 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 43,48 % en 2022 à seulement 24,49 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 36,89 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale 2026 à Vensac, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - En 2024, Vensac a choisi l'extrême droite L'exploration des résultats de 2024 confirme que Vensac s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, confortant son positionnement historique. Les élections européennes de juin 2024 à Vensac avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (44,64%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,36% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Vensac plébiscitaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 50,72% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Grégoire de Fournas culminant à 59,82% des votes localement.

14:57 - Les électeurs de Vensac avaient clairement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Vensac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,25% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 21,58%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 56,89% pour Marine Le Pen, contre 43,11% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vensac portaient leur choix sur Grégoire de Fournas (RN) avec 33,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire de Fournas virant de nouveau en tête avec 62,25% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Vensac une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - À Vensac, le montant des impôts locaux est en hausse Alors que les impôts locaux ont augmenté à Vensac entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,11 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 164 170 €. Un produit qui est loin des 207 200 euros perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Vensac s'est établi à près de 25,98 % en 2024 (contre 8,52 % en 2020). Par comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 % (en hausse de 1,2 point). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Vensac a atteint 701 € en 2024 (contre 483 € en 2020).

11:59 - Des résultats très serrés à l'élection à Vensac en 2020 Analyser les scores des dernières élections municipales à Vensac peut se révéler instructif. Notons que les votants pouvaient retenir plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée, avec uniquement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Régis Lucenet a pris la première place avec 362 voix (59,24%), devançant Anaïs Figerou qui a obtenu 58,42% des votes. Au sein de l'électorat, ces résultats particulièrement similaires révélaient un vote consensuel. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Vensac, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours dorénavant.