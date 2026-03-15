Résultat municipale 2026 à Vensac (33590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vensac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vensac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vensac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis LUCENET
Régis LUCENET (12 élus) Ensemble construisons notre avenir 		381 50,94%
  • Régis LUCENET
  • Véronique VAUBAN
  • Patrick SOURDOULAUD
  • Claire BAUDRY
  • Patrice LIENARD
  • Daphné KPODO
  • Christian VAUBAN
  • Thérèse PLE
  • Pascal ALLÉGRIER
  • Christelle GÉRAUD
  • Thomas MARQUANT
  • Michèle ORTEGA
Denis MOREAU
Denis MOREAU (3 élus) vensac ensemble pour demain 		367 49,06%
  • Denis MOREAU
  • Claudette BLANC
  • Alain Marcel CASTANET
Participation au scrutin Vensac
Taux de participation 74,83%
Taux d'abstention 25,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 767

Source : ministère de l’Intérieur

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