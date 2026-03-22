Résultat municipale 2026 à Ventavon (05300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ventavon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ventavon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ventavon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude FAVIER (12 élus) FAIRE VIVRE VENTAVON EN CONCERTATION
|191
|51,34%
|
|Juan MORENO (3 élus) POUR L'AVENIR DE VENTAVON, CONTINUONS ENSEMBLE
|181
|48,66%
|
|Participation au scrutin
|Ventavon
|Taux de participation
|82,14%
|Taux d'abstention
|17,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|391
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ventavon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude FAVIER (Ballotage) FAIRE VIVRE VENTAVON EN CONCERTATION
|143
|38,54%
|Juan MORENO (Ballotage) POUR L'AVENIR DE VENTAVON, CONTINUONS ENSEMBLE
|118
|31,81%
|Jean-Luc LANG (Ballotage) VENTAVON NOTRE FORCE COMM'UNE
|110
|29,65%
|Participation au scrutin
|Ventavon
|Taux de participation
|79,62%
|Taux d'abstention
|20,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Nombre de votants
|379
Election municipale 2026 à Ventavon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ventavon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ventavon.
L'actu des élections municipales 2026 à Ventavon
18:33 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Ventavon ?
Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Ventavon portaient leur choix sur Jérôme Sainte-Marie (Rassemblement National) avec 46,93% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérôme Sainte-Marie culminant à 55,41% des votes dans la localité. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Ventavon s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,55%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (11,90%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (8,18%). La physionomie politique de Ventavon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Municipales 2020 à Ventavon : retour sur une élection très disputée
Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Ventavon ? Rappelons que les votants avaient la possibilité de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de la première manche électorale, Nathalie Bouchet a récolté le plus de voix avec 76,53% des bulletins, devant France Hector qui a obtenu 73,07% des voix. La différence entre les deux premières s'est révélée extrêmement faible. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Ventavon, les citoyens sont à nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration si singulière. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur désormais.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de l'élection à Ventavon
La confrontation a donc une suite ce dimanche, avec la liste de Juan Moreno (DIV) et la liste de Jean-Claude Favier (DIV), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures officielles au deuxième tour cette semaine. La tête de liste Jean-Luc Lang a de son côté décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un score suffisant au tour précédent. Pour voter, les électeurs de la commune sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Ventavon.
11:59 - Jean-Claude Favier et Juan Moreno aux premières places la semaine dernière
Dans le cadre du premier tour des municipales à Ventavon, le scrutin a mobilisé 79,62 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Jean-Claude Favier qui s'est arrogé la première place en rassemblant 38,54 % des voix. Ensuite, Juan Moreno a obtenu la seconde place avec 31,81 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 29,65 %, Jean-Luc Lang s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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