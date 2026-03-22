Résultat municipale 2026 à Ventavon (05300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ventavon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ventavon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ventavon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude FAVIER
Jean-Claude FAVIER (12 élus) FAIRE VIVRE VENTAVON EN CONCERTATION 		191 51,34%
  • Jean-Claude FAVIER
  • Marina MARTIN
  • Roland FEBVRE
  • Catherine LEFEBVRE
  • Claude GUILLEMIN
  • Monique TRUCHET
  • Dorian TROJA
  • Virginie ARNAUD
  • Thierry BOURG
  • Béatrice MOUROU
  • Luca PENIN
  • Mireille JULIAN
Juan MORENO
Juan MORENO (3 élus) POUR L'AVENIR DE VENTAVON, CONTINUONS ENSEMBLE 		181 48,66%
  • Juan MORENO
  • France HECTOR
  • Sébastien LATARD
Participation au scrutin Ventavon
Taux de participation 82,14%
Taux d'abstention 17,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 391

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Ventavon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude FAVIER
Jean-Claude FAVIER (Ballotage) FAIRE VIVRE VENTAVON EN CONCERTATION 		143 38,54%
Juan MORENO
Juan MORENO (Ballotage) POUR L'AVENIR DE VENTAVON, CONTINUONS ENSEMBLE 		118 31,81%
Jean-Luc LANG
Jean-Luc LANG (Ballotage) VENTAVON NOTRE FORCE COMM'UNE 		110 29,65%
Participation au scrutin Ventavon
Taux de participation 79,62%
Taux d'abstention 20,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 379

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