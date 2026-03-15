Résultat municipale 2026 à Vérac (33240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vérac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vérac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vérac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine MAUBERT-SBILE
Karine MAUBERT-SBILE (12 élus) Bien vivre ensemble à Vérac 		216 50,94%
  • Karine MAUBERT-SBILE
  • Stéphane MALARET
  • Marie Angèle GISTAIN
  • Hervé CAU
  • Lucie FUGIER
  • Frédéric LÉON
  • Magali CATALOGNA
  • Damien DEUDON
  • Myriam TADROS
  • Patrick PASQUON
  • Camille CURTIUS
  • Romain ARQUE
Evelyne GUERIN
Evelyne GUERIN (3 élus) AVEC VOUS POUR VERAC 		208 49,06%
  • Evelyne GUERIN
  • Thomas GUIONNEAU
  • Cécile VALEIX
Participation au scrutin Vérac
Taux de participation 69,94%
Taux d'abstention 30,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 442

Source : ministère de l’Intérieur

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