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19:17 - Vérac : démographie et socio-économie impactent les municipales Comment la population de Vérac peut-elle peser sur le résultat des municipales ? Dans le village, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,17% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 453 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,49%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,02%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vérac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 24,72% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Vérac Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Vérac en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 38,48% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 56,46% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 34,98% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 52,49% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,59% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 51,25% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,45% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Florent Boudié.

16:58 - À Vérac, la participation s'annonce forte aux municipales À l'occasion des élections municipales de 2026, le niveau de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Vérac. La fuite des électeurs s'élevait à 51,40 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que le Covid avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant stabilisé à 15,87 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 38,44 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 26,10 %, contre 51,25 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se révèle visiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Vérac Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Vérac portaient leur choix sur Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 51,25% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Sandrine Chadourne culminant à 56,45% des voix localement. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Vérac avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (46,59%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,54% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Vérac demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À Vérac, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour la droite radicale La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vérac tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,87%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,46% pour Marine Le Pen, contre 43,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Vérac accordaient leurs suffrages à Sandrine Chadourne (RN) avec 34,98% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandrine Chadourne virant de nouveau en tête avec 52,49% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Vérac Du côté de la fiscalité locale de Vérac, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 823 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 771 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 42,97 % en 2024 (contre 25,51 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 8 010 € en 2024. Une somme loin des 106 000 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,59 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Vérac La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Vérac est particulièrement éclairante. Dans la commune, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, en l'absence de liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Cyril Rebel a remporté la première place avec 97,48% des suffrages, devant Evelyne Guerin qui a obtenu 97,12% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Vérac, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local très particulier. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.