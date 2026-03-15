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19:19 - Verberie aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Verberie, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 858 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 257 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,45%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,49% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 43,59% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 604,72 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Verberie contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Verberie Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Verberie il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 37,24% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 56,83% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 33,24% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste sécurisait 56,51% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 47,94% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 50,09% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 57,04% lors du vote final, synonyme d'élection de Eric Woerth.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Verberie avant 2026 Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales à Verberie, l'abstention touchait 50,90 % des inscrits (proche des 55,3 % observés au niveau national), beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 27,51 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 58,94 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 38,86 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 54,99 %. Cette photographie des urnes depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Verberie, cette réalité jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Verberie Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Verberie avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (47,94%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,78% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Verberie accordaient leurs suffrages à Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avec 50,09% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Mathieu Grimpret culminant à 57,04% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Pour les élections 2026, Verberie reste un territoire bien ancré à le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Verberie portaient leur choix sur Audrey Havez (RN) avec 33,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,51% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Verberie quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 37,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,83% pour Marine Le Pen, contre 43,17% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Verberie un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Verberie Du côté de la fiscalité locale de Verberie, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 848 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 680 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 41,42 % en 2024 (contre 19,88 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 52 820 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 621 600 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,50 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Verberie Les dynamiques politiques locales restent toujours façonnées par le verdict des dernières élections municipales en date à Verberie. Au soir du premier tour à l'époque, Michel Arnould (Divers centre) a pris la première place avec 46,40% des voix. À sa poursuite, Patrick Floury (Divers droite) a recueilli 386 suffrages en sa faveur (28,29%). Philippe Deppe (Divers) était troisième, réunissant 25,29% des bulletins. Un large retard. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Michel Arnould l'a finalement emporté avec 782 voix (53,41%), face à Patrick Floury avec 682 électeurs (46,58%). Bien que Patrick Floury ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 296 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.