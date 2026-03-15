Résultat municipale 2026 à Verberie (60410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verberie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verberie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verberie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile DAVIDOVICS
Cécile DAVIDOVICS (22 élus) Verberie, naturellement ! 		977 62,03%
  • Cécile DAVIDOVICS
  • Laurent BOMMELAER
  • Annie CARPENTIER
  • Michel LETORT
  • Martine LIÉTIN
  • Jean-François BONTE
  • Maria-Rosaria BARBIER
  • Bernard FLANDRE
  • Nathalie BECKER
  • René BROUILLARD
  • Sylvie PROCUREUR
  • Pascal AMOURS
  • Flavie CARLIER
  • Philippe BOURSIER
  • Virginie BARAT
  • Lilyan DEMOTA
  • Marie CLAUX
  • Cédric DELAUTRE
  • Perrine TISON
  • Odin LACOSTE
  • Catherine ALEXANDRE
  • Frédéric PANZERI
Aurélien COURNIL
Aurélien COURNIL (5 élus) Verberie Réunie 		598 37,97%
  • Aurélien COURNIL
  • Virginie GUIGNARD
  • Pascal BOURSON
  • Sandrine FABRE
  • Stéphane POMMERET
Participation au scrutin Verberie
Taux de participation 56,49%
Taux d'abstention 43,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 1 598

Source : ministère de l’Intérieur

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