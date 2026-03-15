Résultat de l'élection municipale 2026 à Verdun : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Verdun

Tête de listeListe
Samuel Hazard
Samuel Hazard Liste divers gauche
VERDUN NOTRE BIEN COMMUN
  • Samuel Hazard
  • Angélina de Palma Ancel
  • Jérôme Daumail
  • Claire Leonard
  • Bruno Lavina
  • Vanessa Probst
  • Gérard Stcherbinine
  • Diana Mounzer
  • Jean-François Thomas
  • Karen Schweitzer
  • Philippe Dehand
  • Emmanuelle Casagrande
  • Jean-Bernard Lahausse
  • Anastasia Marechal
  • Pierre Jacquinot
  • Nathalie Blandin
  • Philippe Colautti
  • Stephanie Carciofi
  • Patrick Cortial
  • Eugénie Ortiz
  • Pascal Burati
  • Christine Prot
  • Guillaume Rouard
  • Yvonne Collignon
  • Eric Bal
  • Dominique Gretz
  • Fabrice Weisse
  • Anne-Sophie Berger
  • Mathieu Housson
  • Sandrine Bister Lefort
  • Alain Fave
  • Sylvie Watrin
  • Logan Legay
Pierre Baron
Pierre Baron Liste d'union à droite
PVE2
  • Pierre Baron
  • Alice Louyot
  • Yannick Jeannel
  • Carine George
  • Sylvain Autret
  • Audrey Tonnellier
  • Jean-Baptiste Orban
  • Corinne Nosal
  • Clément Vignol
  • Rachel Raïtz
  • Stéphane Rabier
  • Ombline Boyard
  • Jean-Paul Tuffelli
  • Brigitte Chantreau
  • Arnaud Pierrard
  • Christine Philippe
  • Alain Palanson
  • Sandy Richard
  • Marc-André Friedrich
  • Nelly Leclerc
  • Alexandre Gobert
  • Priscilla Papillier
  • Dominique Leclaire
  • Corinne Greco
  • Sébastien Bardot
  • Catherine Ayard
  • François Herbemont
  • Maud Blicharz
  • Christopher Fourneau
  • Marie-Claire Quencez
  • Charles Christophe
  • Françoise Menager Altmann
  • Christopher Lheritier
  • Corine Dosne
  • Stéphane Quelen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel Hazard
Samuel Hazard (31 élus) Verdun, plus forte 		3 508 85,98%
  • Samuel Hazard
  • Angélina De Palma-Ancel
  • Bernard Goeuriot
  • Julia Richard
  • Jean-François Thomas
  • Karen Schweitzer
  • Antoni Griggio
  • Christine Prot
  • Bruno Lavina
  • Maryvonne Collignon
  • Pierre Jacquinot
  • Diana Mounzer
  • Guillaume Rouard
  • Sylvie Bourdin-Watrin
  • Philippe Dehand
  • Pascale Battou
  • Philippe Colautti
  • Nasra Anrifidine
  • Gérard Stcherbinine
  • Jennifer Ghewy
  • Patrick Cortial
  • Sandrine Jacquinet-Debeaumorel
  • Fabrice Weisse
  • Emmanuelle Casagrande
  • Quentin Brochet
  • Cécile Haros
  • Jean-Bernard Lahausse
  • Dominique Gretz
  • Mathieu Housson
  • Jacqueline Brabant
  • Eric Bal
Robert Weiten
Robert Weiten (2 élus) Ensemble, agissons 		572 14,01%
  • Robert Weiten
  • Christel Renaud
Participation au scrutin Verdun
Taux de participation 37,24%
Taux d'abstention 62,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 319

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel Hazard
Samuel Hazard (25 élus) Pour verdun, une equipe, un projet 		3 407 49,41%
  • Samuel Hazard
  • Marie Jeanne Dumont
  • Bernard Goeuriot
  • Jacqueline Brabant
  • Alain Ducrocq
  • Christine Prot
  • Jean-François Thomas
  • Dominique Ronga
  • Philippe Colautti
  • Angélina Depalma-Ancel
  • Pierre Jacquinot
  • Maryvonne Collignon
  • Patrick Cortial
  • Jennifer Ghewy
  • Philippe Dehand
  • Sylvie Watrin
  • Antoni Griggio
  • Dominique Gretz
  • Gérard Stcherbinine
  • Evelyne Pinna
  • Yvon Scotti
  • Sandrine Jacquinet
  • Jacques Laurent
  • Khadija Berrehli
  • Fabrice Weisse
Arsène Lux
Arsène Lux (7 élus) Verdun ... toujours pour tous ... avec passion 		2 785 40,39%
  • Arsène Lux
  • Christel Renaud
  • Michel Vedel
  • Maïté Boyer
  • Sébastien Cormont
  • Véronique Sermage
  • Robert Weiten
Gilbert Prot
Gilbert Prot (1 élu) Verdun fait front 		702 10,18%
  • Gilbert Prot
Participation au scrutin Verdun
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 7 134

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel Hazard
Samuel Hazard Pour verdun, une equipe, un projet 		2 142 32,10%
Arsène Lux
Arsène Lux Verdun... toujours pour tous... avec passion 		1 792 26,86%
Armand Genin
Armand Genin Verdun ensemble 		1 031 15,45%
Gilbert Prot
Gilbert Prot Verdun fait front 		750 11,24%
Laurent Freminet
Laurent Freminet Verdun pour tous 		615 9,21%
François-Xavier Franceschini
François-Xavier Franceschini Pour verdun un printemps de gauche 		341 5,11%
Participation au scrutin Verdun
Taux de participation 56,13%
Taux d'abstention 43,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 6 806

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