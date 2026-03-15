Résultat de l'élection municipale 2026 à Verdun : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Verdun [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Verdun sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verdun.
L'actu des élections municipales 2026 à Verdun
13:46 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Verdun
À Verdun, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 732 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 232 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à un peu moins de 32,50 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 115 540 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 951 400 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 4,34 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Une victoire écrasante à la dernière municipale à Verdun
Dans la cité de Verdun, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore déterminées par le résultat des dernières municipales. Lors de la première manche électorale à l'époque, Samuel Hazard (Divers gauche) a fait la course en tête en recueillant 3 508 voix (85,98%). Derrière, Robert Weiten (Divers droite) a engrangé 572 votes (14,01%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Verdun, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité si large représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Verdun ?
À l’occasion des municipales de 2026, les électeurs de Verdun devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Verdun se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les 13 bureaux de vote de la commune de Verdun ferment à 18 h pour le dépouillement. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Verdun dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Verdun
|Tête de listeListe
|
Samuel Hazard
Liste divers gauche
VERDUN NOTRE BIEN COMMUN
|
|
Pierre Baron
Liste d'union à droite
PVE2
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel Hazard (31 élus) Verdun, plus forte
|3 508
|85,98%
|
|Robert Weiten (2 élus) Ensemble, agissons
|572
|14,01%
|
|Participation au scrutin
|Verdun
|Taux de participation
|37,24%
|Taux d'abstention
|62,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 319
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel Hazard (25 élus) Pour verdun, une equipe, un projet
|3 407
|49,41%
|
|Arsène Lux (7 élus) Verdun ... toujours pour tous ... avec passion
|2 785
|40,39%
|
|Gilbert Prot (1 élu) Verdun fait front
|702
|10,18%
|
|Participation au scrutin
|Verdun
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|7 134
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel Hazard Pour verdun, une equipe, un projet
|2 142
|32,10%
|Arsène Lux Verdun... toujours pour tous... avec passion
|1 792
|26,86%
|Armand Genin Verdun ensemble
|1 031
|15,45%
|Gilbert Prot Verdun fait front
|750
|11,24%
|Laurent Freminet Verdun pour tous
|615
|9,21%
|François-Xavier Franceschini Pour verdun un printemps de gauche
|341
|5,11%
|Participation au scrutin
|Verdun
|Taux de participation
|56,13%
|Taux d'abstention
|43,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|6 806
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