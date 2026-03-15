Résultat municipale 2026 à Verdun (55100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verdun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verdun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verdun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel HAZARD
Samuel HAZARD (29 élus) VERDUN NOTRE BIEN COMMUN 		4 452 74,15%
  • Samuel HAZARD
  • Angélina DE PALMA ANCEL
  • Jérôme DAUMAIL
  • Claire LEONARD
  • Bruno LAVINA
  • Vanessa PROBST
  • Gérard STCHERBININE
  • Diana MOUNZER
  • Jean-François THOMAS
  • Karen SCHWEITZER
  • Philippe DEHAND
  • Emmanuelle CASAGRANDE
  • Jean-Bernard LAHAUSSE
  • Anastasia MARECHAL
  • Pierre JACQUINOT
  • Nathalie BLANDIN
  • Philippe COLAUTTI
  • Stephanie CARCIOFI
  • Patrick CORTIAL
  • Eugénie ORTIZ
  • Pascal BURATI
  • Christine PROT
  • Guillaume ROUARD
  • Yvonne COLLIGNON
  • Eric BAL
  • Dominique GRETZ
  • Fabrice WEISSE
  • Anne-Sophie BERGER
  • Mathieu HOUSSON
Pierre BARON
Pierre BARON (4 élus) PVE2 		1 552 25,85%
  • Pierre BARON
  • Alice LOUYOT
  • Yannick JEANNEL
  • Carine GEORGE
Participation au scrutin Verdun
Taux de participation 53,38%
Taux d'abstention 46,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 6 127

Source : ministère de l’Intérieur

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