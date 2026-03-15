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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Verdun A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Verdun regorge de diversité et d'activités. Avec ses 16 610 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 094 entreprises, Verdun permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (63,87%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 851 personnes (5,12%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 471 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,79%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Verdun affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Verdun Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Verdun il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 28,38% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 46,87% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 23,25% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste validait 44,41% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 37,69% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 41,15% pour le mouvement lepéniste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Florence Goulet.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Verdun ? Dans le cadre de ces municipales à Verdun, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, la participation avait plafonné à 37,24 % lors du premier tour, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, représentant 4 319 votants, le Covid ayant impacté fortement l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 7 364 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 64,12 % de participation. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 39,65 % au premier tour en 2022 à 57,18 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 43,66 % (51,49 % en France). Regarder ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Verdun comme une commune assez peu mobilisée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Verdun ? Le choc des Européennes du printemps 2024 à Verdun avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,69%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 17,58% des votes. Florence Goulet (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Verdun quelques semaines plus tard avec 41,15%. Jerome Dumont (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 36,63%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. La situation politique de Verdun a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Verdun : regard sur les résultats marquants de la dernière présidentielle La physionomie politique de Verdun laisse apparaître un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Verdun accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,76%, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 28,38%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,13% pour Emmanuel Macron, contre 46,87% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Verdun soutenaient en priorité Florence Goulet (RN) avec 23,25% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Anne Bois (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,59% des voix.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Verdun À Verdun, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 732 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 232 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à un peu moins de 32,50 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 115 540 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 951 400 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 4,34 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Une victoire écrasante à la dernière municipale à Verdun Dans la cité de Verdun, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore déterminées par le résultat des dernières municipales. Lors de la première manche électorale à l'époque, Samuel Hazard (Divers gauche) a fait la course en tête en recueillant 3 508 voix (85,98%). Derrière, Robert Weiten (Divers droite) a engrangé 572 votes (14,01%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Verdun, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité si large représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.