Résultat de l'élection municipale 2026 à Verdun-sur-Garonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verdun-sur-Garonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Verdun-sur-Garonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verdun-sur-Garonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Verdun-sur-Garonne
11:46 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Verdun-sur-Garonne il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Verdun-sur-Garonne dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 61,14 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Stéphane Tuyeres (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 45,14 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Marc Raspide (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 31,51 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Stéphane Tuyeres a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a concédé cependant 4 points. Du côté des autres candidats, avec 23,35 %, Alain Petit s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verdun-sur-Garonne
Le deuxième tour des élections municipales à Verdun-sur-Garonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Marc Raspide
Liste divers droite
VERDUN AVEC VOUS
|
|
Stéphane Tuyeres
Liste divers gauche
Verdun Pour Tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verdun-sur-Garonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane TUYERES (Ballotage) Verdun Pour Tous
|1 007
|45,14%
|Jean-Marc RASPIDE (Ballotage) VERDUN AVEC VOUS
|703
|31,51%
|Alain PETIT (Ballotage) Verdun Autrement
|521
|23,35%
|Participation au scrutin
|Verdun-sur-Garonne
|Taux de participation
|61,14%
|Taux d'abstention
|38,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|2 278
Source : ministère de l’Intérieur
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