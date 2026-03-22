Résultat de l'élection municipale 2026 à Verdun-sur-Garonne : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verdun-sur-Garonne

Le deuxième tour des élections municipales à Verdun-sur-Garonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Marc Raspide
Jean-Marc Raspide Liste divers droite
VERDUN AVEC VOUS
  • Jean-Marc Raspide
  • Nadège Jallais
  • Christophe Dehouck
  • Véronique Perez
  • Jean-David Liarte
  • Carole Firmin
  • Hugo Lalane
  • Valérie Serres
  • Nicolas Veron
  • Laetitia Albert
  • Joël Casse
  • Brigitte Belloc
  • Michel Polny
  • Stéphanie Cauvin
  • Julien Mercadier
  • Colette Lhotel
  • Charles Cheron
  • Léa Gayrin
  • Vincent Morel
  • Clémence Gibert
  • Georges Descamps
  • Corine Sabathie
  • Jean Gonzalez
  • Geneviève Goze
  • Alain Desclaux
  • Fanny Chambart
  • Christophe Gramaglia
  • Laura Begue
  • Jean Benguedda
Stéphane Tuyeres
Stéphane Tuyeres Liste divers gauche
Verdun Pour Tous
  • Stéphane Tuyeres
  • Yasmina Boulefaa
  • Saïd Idrissi
  • Aurélie Delmas
  • Bernard Lestrade
  • Annick Raspide
  • Joseph de Fraguier
  • Elodie Botti
  • Yves Calte
  • Violaine Fisson-Blackwell
  • Rémi Lamouroux
  • Catherine Vautherin
  • David Guéron
  • Anne-Marie Gigante
  • Pierre Yvinec
  • Mathilda Peyronie
  • Bastien Valente
  • Patricia Dasseux
  • Michaël Chandelier
  • Christelle Laurent
  • Nordin Sehili
  • Sophie Durand
  • Christian Morales
  • Sophie Lavedrine
  • Jean-Marc Bouyer
  • Alexandrine Dondin
  • Patrice Georges
  • Carole Jouanneau
  • Claude Bouscatier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verdun-sur-Garonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane TUYERES
Stéphane TUYERES (Ballotage) Verdun Pour Tous 		1 007 45,14%
Jean-Marc RASPIDE
Jean-Marc RASPIDE (Ballotage) VERDUN AVEC VOUS 		703 31,51%
Alain PETIT
Alain PETIT (Ballotage) Verdun Autrement 		521 23,35%
Participation au scrutin Verdun-sur-Garonne
Taux de participation 61,14%
Taux d'abstention 38,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 2 278

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Tarn-et-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Tarn-et-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Verdun-sur-Garonne

En savoir plus sur Verdun-sur-Garonne