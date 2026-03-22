Résultat de l'élection municipale 2026 à Verdun-sur-Garonne : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Marc Raspide à Verdun-sur-Garonne (VERDUN AVEC VOUS)

Équipe et Engagement

La liste "Verdun avec Vous" se présente comme une alternative sérieuse à la majorité sortante. Composée de membres diversifiés, elle met en avant une connaissance approfondie du territoire et un engagement fort envers les habitants. Leur motivation principale est d'agir pour le bien de Verdun et de ses citoyens.

Gestion Financière

Une gestion financière saine est au cœur des priorités de l'équipe, avec un objectif de restaurer l'autofinancement de la commune. Cela passe par la maîtrise des charges de fonctionnement et la réduction de l'endettement par habitant. L'équipe s'engage également à ne pas augmenter les impôts, garantissant ainsi une gestion responsable.

Services Municipaux

L'amélioration des services municipaux est une priorité, avec une réorganisation des services techniques et administratifs. L'équipe souhaite réaliser davantage de travaux en interne et valoriser les compétences des agents communaux. Cette approche vise à rendre les services plus efficaces et accessibles aux habitants.

Éducation et Enfance

Le projet éducatif proposé est construit en collaboration avec les acteurs locaux pour assurer sa cohérence et son efficacité. L'équipe s'engage à entretenir et à rendre accessibles les équipements pour les enfants. L'objectif est de garantir un environnement propice à l'épanouissement et à l'instruction des jeunes de Verdun.