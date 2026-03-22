Résultat municipale 2026 à Verfeil (31590) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verfeil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verfeil, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verfeil [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel VITORINO (22 élus) VERFEIL POUR TOUS
|1 084
|57,63%
|
|Patrick PLICQUE (5 élus) Verfeil dynamique et responsable
|797
|42,37%
|
|Participation au scrutin
|Verfeil
|Taux de participation
|64,13%
|Taux d'abstention
|35,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|1 945
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Verfeil - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick PLICQUE (Ballotage) Verfeil dynamique et responsable
|734
|37,89%
|Daniel VITORINO (Ballotage) VERFEIL POUR TOUS
|647
|33,40%
|Jean-Christophe LAPASSE (Ballotage) Un nouvel élan pour Verfeil
|556
|28,70%
|Participation au scrutin
|Verfeil
|Taux de participation
|65,68%
|Taux d'abstention
|34,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|1 992
Election municipale 2026 à Verfeil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Verfeil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verfeil.
L'actu des élections municipales 2026 à Verfeil
18:37 - Comment Verfeil a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Stéphanie Alarcon (Rassemblement National) aux avants-postes avec 35,65% au premier tour, devant Agathe Roby (Union de la gauche) avec 28,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphanie Alarcon culminant à 37,59% des suffrages exprimés sur place. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Verfeil avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (29,51%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,20% des voix. Le panorama politique de Verfeil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Patrick Plicque vainqueur des dernières élections à Verfeil
Les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour façonnées par le résultat des dernières élections municipales en date à Verfeil. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Plicque (Divers gauche) a creusé l'écart en obtenant 746 bulletins (59,01%). Sur la seconde marche, Rose-Marie Martinez Fuente (Divers) a obtenu 30,53% des voix. Hervé Dutko (Divers gauche) complétait le trio de tête, avec 10,44% des bulletins. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Verfeil, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de l'élection municipale à Verfeil
La finale se joue donc ce dimanche entre la liste "Verfeil Pour Tous" emmenée par Daniel Vitorino (LDIV), Patrick Plicque (LDVG) et sa liste "Verfeil Dynamique Et Responsable" et Jean-Christophe Lapasse, à la tête de "Un Nouvel Élan Pour Verfeil" (LDIV), selon les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Verfeil a été établi à 18 heures.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Verfeil
Patrick Plicque (Divers gauche) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Verfeil dimanche dernier, avec 37,89 % des voix. Derrière, Daniel Vitorino s'est classé deuxième avec 33,40 %. Le duel s'est avéré serré. La première place, déjà obtenue il y a six ans, a été conservée pour Patrick Plicque, mais il a accusé une lourde baisse avec 21 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Christophe Lapasse s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Verfeil, le vote a mobilisé 65,68 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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