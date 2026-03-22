Résultat municipale 2026 à Verfeil (31590) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verfeil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verfeil, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verfeil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel VITORINO
Daniel VITORINO (22 élus) VERFEIL POUR TOUS 		1 084 57,63%
  • Daniel VITORINO
  • Aurélie SECULA
  • Florian BOYER
  • Delphine FOLTRAN
  • Sebastien FAUCON
  • Laurence GALINIER
  • Sylvain MASSON
  • Saïda SEGHER
  • Sébastien JEANNE-BROU
  • Christine LAVENAN
  • Renaud MONTAGNON
  • Monique MELOU
  • Vincent DROUIN
  • Nicole LAMBERT
  • Alexandre DOUGNAC
  • Camille BOUSQUET
  • Maxime CAREL
  • Gaëlle VERDU
  • Thibaud CAYUELA
  • Elodie ENJALBERT
  • Kevin PAPON
  • Lénaïg MERIEN
Patrick PLICQUE
Patrick PLICQUE (5 élus) Verfeil dynamique et responsable 		797 42,37%
  • Patrick PLICQUE
  • Céline BRESSON-PAVAILLER
  • Jean-Pierre CULOS
  • Cynthia CLERGEAU
  • Serge MAZAS
Participation au scrutin Verfeil
Taux de participation 64,13%
Taux d'abstention 35,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 1 945

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Verfeil - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick PLICQUE
Patrick PLICQUE (Ballotage) Verfeil dynamique et responsable 		734 37,89%
Daniel VITORINO
Daniel VITORINO (Ballotage) VERFEIL POUR TOUS 		647 33,40%
Jean-Christophe LAPASSE
Jean-Christophe LAPASSE (Ballotage) Un nouvel élan pour Verfeil 		556 28,70%
Participation au scrutin Verfeil
Taux de participation 65,68%
Taux d'abstention 34,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 992

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