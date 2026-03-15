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19:17 - Élections municipales à Verfeil : un éclairage démographique En pleine campagne électorale municipale, Verfeil se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 1 752 logements pour 3 867 habitants, la densité de la commune est de 94 habitants par km². Ses 361 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 189 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une automobile (87,21%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,61% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 863 euros/mois, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. Verfeil manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Verfeil Le RN restait loin du podium lors des élections locales à Verfeil en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 21,67% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,44% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 18,30% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Verfeil comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,51% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 35,65% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 37,59% lors du vote final, synonyme d'élection de Corinne Vignon.

16:58 - Verfeil : 50,36 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Verfeil sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 49,64 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays (l'abstention avait donc culminé à 50,36 %) alors que l'épidémie de Covid avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 343 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 82,73 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 58,74 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,37 % au premier tour, contre 53,11 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville s'affiche à l'arrivée comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Le vote de Verfeil nettement ancré à droite en 2024 Stéphanie Alarcon (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Verfeil en 2024 avec 35,65%. Agathe Roby (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,89%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Stéphanie Alarcon culminant à 37,59% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,51%). L'orientation des électeurs de Verfeil a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Verfeil ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Verfeil accordaient leurs suffrages à Agathe Roby (Nupes) avec 29,27% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,19% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Verfeil privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (27,20%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 21,67%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,56% pour Emmanuel Macron, contre 40,44% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Verfeil un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité locale à Verfeil Si l'on regarde de près la fiscalité de Verfeil, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,91 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 20 100 euros, contre 610 130 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Verfeil atteint désormais 45,61 % en 2024 (contre 22,37 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Verfeil s'est chiffrée à 938 euros en 2024 (contre 751 € en 2020).

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Verfeil La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Verfeil s'avère très instructive. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Plicque (Divers gauche) a viré en tête avec 746 bulletins (59,01%). Sur la seconde marche, Rose-Marie Martinez Fuente (Divers) a capté 386 voix (30,53%). La troisième place est revenue à Hervé Dutko (Divers gauche), avec 10,44% des voix. Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Verfeil, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi herculéen, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.