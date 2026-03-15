Résultat municipale 2026 à Verfeil (31590) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verfeil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verfeil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verfeil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick PLICQUE
Patrick PLICQUE Verfeil dynamique et responsable 		734 37,89%
Daniel VITORINO
Daniel VITORINO VERFEIL POUR TOUS 		647 33,40%
Jean-Christophe LAPASSE
Jean-Christophe LAPASSE Un nouvel élan pour Verfeil 		556 28,70%
Participation au scrutin Verfeil
Taux de participation 65,68%
Taux d'abstention 34,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 992

Source : ministère de l’Intérieur

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