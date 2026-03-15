Résultat municipale 2026 à Vermelles (62980) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vermelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vermelles, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vermelles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain DE CARRION (21 élus) ENSEMBLE POUR VERMELLES
|1 171
|55,89%
|
|Sylvie CRETON (6 élus) VERMELLES MA PRIORITE !
|924
|44,11%
|
|Participation au scrutin
|Vermelles
|Taux de participation
|59,92%
|Taux d'abstention
|40,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|2 177
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Vermelles [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Vermelles en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Vermelles
19:19 - Les données démographiques de Vermelles révèlent les tendances électorales
La démographie et le contexte socio-économique de Vermelles contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec 39% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,37%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (59,34%) met en relief l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 138 € par mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2183 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,98%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vermelles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,87% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.
17:57 - Avant les élections de 2026, la montée du vote RN à Vermelles
Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Vermelles il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 50,40% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 67,96% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 39,59% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 65,21% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 59,12% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 65,16% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.
16:58 - À Vermelles, l'abstention s'annonce forte aux municipales
Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants à Vermelles sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 49,32 % lors des précédentes élections municipales, un taux inférieur aux 55,3 % du pays, le Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 27,55 % des habitants inscrits. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 57,06 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 37,95 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 53,21 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une localité marquée par l'abstention face aux moyennes nationales.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Vermelles a-t-elle voté ?
Les élections législatives à Vermelles de juin 2024, plaçaient Bruno Bilde (Rassemblement National) en tête avec 65,16% au premier tour, devant Steve Bossart (Divers centre) avec 18,04%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le choc des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Vermelles avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (59,12%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 8,33% des votes. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.
14:57 - À Vermelles, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à l'extrême droite
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vermelles tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 50,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,20%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,96% pour Marine Le Pen, contre 32,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vermelles accordaient leurs suffrages à Bruno Bilde (RN) avec 39,59% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,21% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Vermelles s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Vermelles : les impôts s'invitent dans la campagne
Si l'on examine la fiscalité de Vermelles, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 10,79 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 27 010 €. Une somme bien en-dessous des 433 200 euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Vermelles a évolué pour se fixer à un peu plus de 38,29 % en 2024 (contre 16,03 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vermelles a représenté environ 483 euros en 2024 (contre 363 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Vermelles ?
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle déterminés par l'issue des dernières élections à Vermelles. Au soir du premier tour à l'époque, Alain De Carrion (Divers gauche) a terminé en tête en récoltant 65,72% des suffrages. Deuxième, Arnaud Guislain (Divers centre) a recueilli 580 suffrages en sa faveur (34,27%). Cette victoire écrasante de Alain De Carrion a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Vermelles, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Vermelles
Les 3 bureaux de vote de la ville de Vermelles fermeront leurs portes à 18 h. Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date prévue en raison du Covid-19. Il avait été repoussé en juin. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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