Résultat municipale 2026 à Vermelles (62980) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vermelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vermelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vermelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain DE CARRION
Alain DE CARRION (21 élus) ENSEMBLE POUR VERMELLES 		1 171 55,89%
  • Alain DE CARRION
  • Nathalie DELBARRE LIMEUX
  • Alain DEGUERRE
  • Karine FLAHAUT
  • Patrice FRERE
  • Christine LENNE
  • Yves CALLAUX
  • Nathalie DUBOIS DUFOUR
  • Gerard ACTHERGAL
  • Patricia SALMON DEGUERRE
  • Vincent LANGLET
  • Francyne PETIT FRANCOIS
  • Christophe PECQUEUR
  • Cecile CHARTREZ REHBER
  • Vincent PENNEQUIN
  • Melanie BUTELLE
  • Gwenael PENTIAUX
  • Veronique HARRIS PATRON
  • Pascal MASSE
  • Cathy MAES CERRI
  • Jeremy DECEUNINCK
Sylvie CRETON
Sylvie CRETON (6 élus) VERMELLES MA PRIORITE ! 		924 44,11%
  • Sylvie CRETON
  • Rainald FAYEULLE
  • Michele LEROUX
  • Benjamin BARBIER
  • Adeline MORTREUX
  • Christophe CHEVALIER
Participation au scrutin Vermelles
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 2 177

Source : ministère de l’Intérieur

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