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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Vernaison Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Vernaison mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des municipales. Avec une densité de population de 1284 hab par km² et un taux de chômage de 8,34%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,47%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,04% et d'une population étrangère de 5,55% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (47,21%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vernaison, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Vernaison aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Vernaison en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 16,67% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 31,60% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 11,02% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Vernaison comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 26,73% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 28,25% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,34% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Vernaison : le point sur la participation La participation des électeurs de Vernaison sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces élections municipales 2026. La participation s'élevait à 49,79 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'événement se déroulait en pleine épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 714 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 81,87 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 59,77 % des électeurs (soit environ 1 950 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,64 %, bien au-delà des 52,09 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Vernaison ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Vernaison soutenaient en priorité Cyrille Isaac-Sibille (Majorité présidentielle) avec 30,00% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cyrille Isaac-Sibille culminant à 40,77% des suffrages exprimés localement. Les Européennes en amont à Vernaison avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (26,73%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 20,11% des votes. Le paysage politique de Vernaison a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Vernaison reste un territoire bien ancré à la majorité présidentielle La physionomie politique de Vernaison dessine une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Vernaison votaient en priorité pour Emmanuel Macron (35,84%), devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 18,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,40% pour Emmanuel Macron, contre 31,60% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Vernaison portaient leur choix sur Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 32,31% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,65%.

12:58 - À Vernaison, les impôts sont stables avant l'élection Pour ce qui est des contributions locales à Vernaison, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 755 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 792 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 30,86 % en 2024 (contre 19,83 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 32 110 € en 2024, loin des 1 085 450 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 14,30 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 à Vernaison : un résultat sans suspense À Vernaison, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Au soir du premier scrutin, Julien Vuillemard (Divers droite) a décroché la pole position en recueillant 858 soutiens (56,29%). Dans la position du principal opposant, André Vaganay (Divers centre) a obtenu 43,70% des bulletins valides. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vernaison, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra récolter bien plus de bulletins, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.