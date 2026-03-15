Résultat municipale 2026 à Vernaison (69390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vernaison a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vernaison, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernaison [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien VUILLEMARD
Julien VUILLEMARD (27 élus) VIVONS VERNAISON 		1 723 80,40%
  • Julien VUILLEMARD
  • Karine GRAZIANO
  • Michel MASSON
  • Michèle PERRIAND
  • Florian ROBERT
  • Loubna AMIROUCHE
  • Jérôme ORSI
  • Géraldine BECQUER-MIET
  • Julien LUU VAN DONG
  • Caroline CHAIGNE
  • Michaël ALIMI
  • Stéphanie AURAND
  • Nouredine MEFTAH
  • Christine FALLETTI
  • Tahar DRID
  • Maria MORVAN
  • Yannick FAVRE
  • Dominique CARUSO
  • Bernard DEMEURE
  • Stéphanie PATAUD
  • Yves THEVENIN
  • Rolande BERNARD
  • Damien ERNESTO
  • Marie-Christine DUBOURG
  • Franck DURIEU
  • Charlotte PANEL
  • Mohamed JADER
Christophe ROCHER
Christophe ROCHER (2 élus) VERNAISON DEMAIN 		420 19,60%
  • Christophe ROCHER
  • Corinne PLA-PAUCHON
Participation au scrutin Vernaison
Taux de participation 63,74%
Taux d'abstention 36,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 2 178

Source : ministère de l’Intérieur

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