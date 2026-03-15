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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Vernègues : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Vernègues, les élections s'achèvent. Avec une population de 2 158 habitants répartis dans 892 logements, cette localité présente une densité de 136 hab par km². L'existence de 198 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 2,83% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 27,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,78%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 41 570 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Vernègues, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Vernègues ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Vernègues en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,74% des voix lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 54,39% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 30,30% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 53,87% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 42,16% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,50% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 64,98% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Romain Baubry.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Vernègues aux dernières élections ? Les archives d'il y a six ans indiquent que 553 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Vernègues, correspondant à un taux de participation de 36,67 %, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 78,04 % de participation dans la ville (contre 21,96 % d'abstention). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 44,66 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 70,48 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 56,34 % des citoyens locaux. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune moins participative que la moyenne. En ce jour de municipale à Vernègues, cette réalité sera quoi qu'il en soit observée de près.

15:59 - Vernègues : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Vernègues avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 42,16% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vernègues avaient ensuite favorisé Romain Baubry (Rassemblement National) avec 50,50% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 21,50%. Le second round n'a pas changé grand chose, Romain Baubry culminant à 64,98% des voix localement. .

14:57 - Vernègues : des verdicts très parlants lors des scrutins il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Vernègues une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Vernègues privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,74%), devant Emmanuel Macron crédité de 20,74%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,39% pour Marine Le Pen, contre 45,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Vernègues soutenaient en priorité Romain Baubry (RN) avec 30,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,87%.

12:58 - Et si l'élection à Vernègues se jouait sur la fiscalité ? À Vernègues, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 7,70 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 14 000 euros environ la même année, loin des quelque 232 300 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vernègues atteint désormais un peu moins de 27,94 % en 2024 (contre 9,90 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vernègues a représenté 657 € en 2024 contre 430 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Vernègues Les résultats des municipales de 2020 à Vernègues ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Ensemble pour l'avenir de vernègues-cazan' a sans surprise rassemblé 463 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Vernègues, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion des résultats des municipales cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition a émergé face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni.