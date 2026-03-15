Résultat municipale 2026 à Vernègues (13116) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vernègues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vernègues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernègues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne REYBAUD DECROIX
Anne REYBAUD DECROIX (15 élus) ESEMBLE POUR L'AVENIR 		590 54,13%
  • Anne REYBAUD DECROIX
  • Marcel MARTIN
  • Emmanuelle MEYNIER
  • Pascal TAILPIED
  • Jessica CHANU
  • Patrice RAVERA
  • Sandrine LANGLOIS
  • Laurent COURTOT
  • Gaëlle TROUSSIER
  • Luc SANTACREUX
  • Sandrine ADRAGNA
  • Christophe SABOURIN
  • Maureen FRACCARO
  • Nicolas SANCHEZ
  • Frédérique RICCI
Justine PETIT
Justine PETIT (4 élus) A l'UNISSON POUR DEMAIN 		500 45,87%
  • Justine PETIT
  • Stéphane COCQ
  • Christine ROULAND
  • Faissal OUAZZANI-TOUHAMI
Participation au scrutin Vernègues
Taux de participation 65,85%
Taux d'abstention 34,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 122

Source : ministère de l’Intérieur

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