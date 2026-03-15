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19:17 - Le poids démographique et économique de Vernet aux élections municipales Quel portrait faire de Vernet, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 421 logements pour 3 294 habitants, la densité de la commune est de 313 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 257 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 828 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 23,20% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 37,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 398,65 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Vernet, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Un vote RN fermement enraciné à Vernet Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Vernet en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 25,12% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 45,37% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 23,55% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Vernet comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 34,72% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 39,21% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 46,71% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Vernet ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 37,98 % à Vernet lors des municipales de 2020 (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid semait le doute dans le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 84,38 %. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 52,97 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 76,98 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 60,92 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter. Pour cette élection municipale, cette donnée à Vernet sera en tout cas capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Vernet Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) en tête avec 39,21% au premier tour, devant Christophe Bex (Union de la gauche) avec 34,34%. C'est finalement Christophe Bex (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 53,29% des suffrages exprimés. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Vernet avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,72%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,18% des votes. Le paysage politique de Vernet a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Vernet lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Vernet accordaient leurs suffrages à Christophe Bex (Nupes) avec 34,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Bex virant de nouveau en tête avec 54,96% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Vernet choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 25,12% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 24,48%. Lors de la finale de l'élection à Vernet, les électeurs accordaient 54,63% pour Emmanuel Macron, contre 45,37% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Vernet s'inscrit comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La fiscalité locale, sujet électoral à Vernet ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Vernet, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 908 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 743 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 50,87 % en 2024 (contre 25,10 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 16 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des quelque 553 800 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 15,60 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Vernet Les résultats des dernières municipales à Vernet ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Le vernet pour tous' menée par Serge Demange a sans surprise obtenu 100,00% des soutiens dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Vernet, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Un mandat après cette élection sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit certainement d'ores et déjà un premier élément de réponse.