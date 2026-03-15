Résultat municipale 2026 à Vernet (31810) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vernet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vernet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
René MARCHAND
René MARCHAND (18 élus) LE VERNET, UNIS POUR L'AVENIR 		863 56,08%
  • René MARCHAND
  • Marie-Claire TROUCHE
  • Philippe GAZZERA
  • Corinne DEQUIVRE
  • Lionel PATENOSTRE
  • Véronique PILKOWSKI
  • Jean-Baptiste PECHOULTRES
  • Mylène GRAESSER
  • Guillaume ESTRADE
  • Flutura KASA
  • Cyril BRENAC
  • Amélie VIROT
  • Louis François DAGRAS
  • Mathilde BORDES
  • Mathieu GUALBERT
  • Mélody Monelle Monique MOQUET
  • Julien RECART
  • Amandine ATTANCOURT
Marie ROUGANIOU
Marie ROUGANIOU (5 élus) agissons ensemble pour le vernet 		676 43,92%
  • Marie ROUGANIOU
  • Guillaume SELLIER
  • Viviane IMBERT
  • Eric MANAUT
  • Martine DAUBERT-DA COSTA
Participation au scrutin Vernet
Taux de participation 65,22%
Taux d'abstention 34,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 1 618

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Vernet