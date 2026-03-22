Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-l'Étang : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verneuil-l'Étang

Le deuxième tour des élections municipales à Verneuil-l'Étang a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Cibier
Christian Cibier Divers
POURSUIVONS ENSEMBLE
  • Christian Cibier
  • Sylvie Le Maoût
  • Daniel Nabord
  • Joëlle Vacher
  • Vincent Ferreira
  • Audrey Fallet
  • Rodrigue Bervin
  • Aélia Bergounhon
  • Cyrille d'Avout
  • Joséphine Levastre
  • David Leblond
  • Maddly Cognet
  • Julien Doyen
  • Sophie Nabord
  • David Heyden
  • Laetitia Brillant
  • Etienne Papaty
  • Blandine Dufau
  • Yoann Caretti
  • Micheline Doyen
  • Sylvain Tai
  • Laetitia Duverceau
  • Ewan Karaaslan
Jocelyn Brayet
Jocelyn Brayet Divers
VERNEUIL L'ÉTANG - L'ÉLAN COLLECTIF
  • Jocelyn Brayet
  • Lisette Millet
  • Vincent Tillard
  • Virginie Senejoux
  • Pierre Perret
  • Amélie Mangin
  • David Tillier
  • Marie-Isabelle Tillard
  • Sébastien éthoré
  • Cindy Breton
  • Romain Blanchard
  • Amandine Pauvret
  • Florian Chanot
  • Caroline Bodard
  • Mathieu Belhomme
  • Sylvie Deplanque
  • Roland Moreau
  • Halina Parteka Caparros
  • Mickaël Pansolin
  • Aurélie Utratny
  • Jacques Andrieu
  • Nathalie Colizac Andrieu
  • Jonathan Riou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verneuil-l'Étang

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian CIBIER
Christian CIBIER (Ballotage) POURSUIVONS ENSEMBLE 		500 41,67%
Jocelyn BRAYET
Jocelyn BRAYET (Ballotage) VERNEUIL L'ÉTANG - L'ÉLAN COLLECTIF 		372 31,00%
Adélaïde ROBICHE
Adélaïde ROBICHE (Ballotage) VERNEUIL UN NOUVEL ELAN 		328 27,33%
Participation au scrutin Verneuil-l'Étang
Taux de participation 53,43%
Taux d'abstention 46,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 224

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Seine-et-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-et-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Verneuil-l'Étang

En savoir plus sur Verneuil-l'Étang