Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-l'Étang : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verneuil-l'Étang [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Verneuil-l'Étang sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verneuil-l'Étang.
L'actu des élections municipales 2026 à Verneuil-l'Étang
11:46 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Verneuil-l'Étang dimanche dernier ?
Christian Cibier a remporté le premier tour des élections municipales à Verneuil-l'Étang dimanche dernier, avec 41,67 % des suffrages exprimés. Derrière, Jocelyn Brayet s'est classé deuxième avec 31,00 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Christian Cibier est resté au sommet du classement, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 3,18 points. Du côté des autres candidats, avec 27,33 %, Adélaïde Robiche a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Verneuil-l'Étang, l'élection a vu 53,43 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verneuil-l'Étang
Le deuxième tour des élections municipales à Verneuil-l'Étang a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Cibier
Divers
POURSUIVONS ENSEMBLE
|
|
Jocelyn Brayet
Divers
VERNEUIL L'ÉTANG - L'ÉLAN COLLECTIF
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verneuil-l'Étang
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian CIBIER (Ballotage) POURSUIVONS ENSEMBLE
|500
|41,67%
|Jocelyn BRAYET (Ballotage) VERNEUIL L'ÉTANG - L'ÉLAN COLLECTIF
|372
|31,00%
|Adélaïde ROBICHE (Ballotage) VERNEUIL UN NOUVEL ELAN
|328
|27,33%
|Participation au scrutin
|Verneuil-l'Étang
|Taux de participation
|53,43%
|Taux d'abstention
|46,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 224
Source : ministère de l’Intérieur
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