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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Verneuil-l'Étang La démographie et le contexte socio-économique de Verneuil-l'Étang contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,83% de plus de 75 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1471 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,12% et d'une population étrangère de 8,25% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Verneuil-l'Étang mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,80% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - À Verneuil-l'Étang, le Rassemblement national se positionne en force aux élections de 2026 Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Verneuil-l'Étang il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,91% des suffrages lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 56,94% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 29,43% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Verneuil-l'Étang comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 48,59% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 47,14% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 51,63% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Jean-Louis Thieriot.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Verneuil-l'Étang ? En ce jour de municipales à Verneuil-l'Étang, la mobilisation sera très observée. La participation atteignait 45,58 % pour le premier tour des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le pays était perturbé par le Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 76,11 % de participation dans la ville (contre 23,89 % d'abstention). Même si les logiques varient selon le type d'élection, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 42,90 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 65,00 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 46,45 % des électeurs locaux. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet in fine de ranger Verneuil-l'Étang comme une zone moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Verneuil-l'Étang Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (48,59%). Davy Brun (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Verneuil-l'Étang une vingtaine de jours plus tard avec 47,14%. Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 26,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Brun culminant à 51,63% des voix dans la localité.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Verneuil-l'Étang reste un territoire bien ancré à le RN La synthèse des votes de 2022 dépeint Verneuil-l'Étang comme une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Verneuil-l'Étang tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,94% pour Marine Le Pen, contre 43,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Verneuil-l'Étang soutenaient en priorité Dominique Lioret (RN) avec 29,43% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,34% des voix.

12:58 - Les contribuables de Verneuil-l'Étang se prononceront-ils sur les impôts ? Dans une dynamique de diminution des taxes locales à Verneuil-l'Étang, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 24,26 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 20 100 € la même année, en net recul par rapport aux 799 240 € récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Verneuil-l'Étang a évolué pour se fixer à 44,08 % en 2024 (contre 26,08 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Verneuil-l'Étang a représenté environ 855 euros en 2024 contre 990 euros en début de mandat.

11:59 - Les dernières élections municipales à Verneuil-l'Étang marquées par une triangulaire Lors des municipales de 2020 à Verneuil-l'Étang, les résultats ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Lors de la première manche électorale à l'époque, Christian Cibier a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 363 bulletins (38,49%). Sur la seconde marche, Jean-Claude Mentec a engrangé 35,31% des votes. Avec un écart aussi réduit, l'issue du 2e tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Christian Cibier l'a finalement emporté avec 383 suffrages (44,22%), face à Jean-Claude Mentec rassemblant 334 électeurs (38,56%) et Georges Toualy avec 17,20% des suffrages. La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une victoire très nette avec un fort écart. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 20 voix supplémentaires entre les deux tours.