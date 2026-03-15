Résultat municipale 2026 à Verneuil-l'Étang (77390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verneuil-l'Étang a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verneuil-l'Étang, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-l'Étang [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian CIBIER
Christian CIBIER POURSUIVONS ENSEMBLE 		500 41,67%
Jocelyn BRAYET
Jocelyn BRAYET VERNEUIL L'ÉTANG - L'ÉLAN COLLECTIF 		372 31,00%
Adélaïde ROBICHE
Adélaïde ROBICHE VERNEUIL UN NOUVEL ELAN 		328 27,33%
Participation au scrutin Verneuil-l'Étang
Taux de participation 53,43%
Taux d'abstention 46,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 224

Source : ministère de l’Intérieur

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