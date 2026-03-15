Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Verneuil-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verneuil-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Verneuil-sur-Seine
13:46 - Et si l'élection à Verneuil-sur-Seine se jouait sur la fiscalité ?
Si on analyse la fiscalité de Verneuil-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 18,78 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 206 060 € la même année, en net recul par rapport aux 6,01126 millions d'euros enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Verneuil-sur-Seine est passé à 34,52 % en 2024 (contre 22,94 % en 2020). Cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Verneuil-sur-Seine s'est chiffrée à environ 1 080 euros en 2024 (contre 1 330 € en 2020).
11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Verneuil-sur-Seine
Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Verneuil-sur-Seine ? Au soir du premier tour à l'époque, Patrice Jegouic (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 30,00% des voix. Deuxième, Fabien Aufrechter (La République en marche) a obtenu 21,90% des suffrages. La très nette avance obtenue initialement donnait un itinéraire clair pour la suite. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Fabien Aufrechter l'a finalement emporté avec 36,30% des suffrages, face à Patrice Jegouic qui a obtenu 35,50% des électeurs inscrits et Fabienne Huard obtenant 816 votants (20,33%). Le scénario s'est totalement inversé en raison des réserves de voix, qui furent pleinement déterminantes, qui furent pleinement déterminants. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Patrice Jegouic a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 514 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La République en marche a probablement tiré parti des voix des listes éliminées. La formation des challengers se doit à tout prix de glaner plus de suffrages dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Verneuil-sur-Seine ?
Les municipales sont l'occasion pour les votants de Verneuil-sur-Seine de s'exprimer sur la manière dont est gérée leur ville. À Verneuil-sur-Seine et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, c'est Fabien Aufrechter (La République en marche) qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Les 11 bureaux de vote de la commune de Verneuil-sur-Seine sont accessibles de 8 heures à 20 heures pour recevoir les habitants. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Fabien Aufrechter
Liste divers centre
Naturellement Verneuil
|
|
Blaise Francois-Dainville
Liste divers centre
VERNEUIL AU COEUR
|
|
Georges-Edouard Bacle
Liste divers gauche
VERNEUIL RASSEMBLÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Aufrechter (23 élus) Naturellement verneuil, ensemble
|1 457
|36,30%
|
|Patrice Jegouic (6 élus) Verneuil l'avenir ensemble
|1 425
|35,50%
|
|Fabienne Huard (3 élus) Alternative citoyenne pour verneuil
|816
|20,33%
|
|Fabien Lemoine (1 élu) Vivre verneuil autrement- la liste de gauche
|315
|7,84%
|
|Participation au scrutin
|Verneuil-sur-Seine
|Taux de participation
|37,21%
|Taux d'abstention
|62,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 080
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Jegouic Verneuil l'avenir ensemble
|1 248
|30,00%
|Fabien Aufrechter Naturellement verneuil
|911
|21,90%
|Fabienne Huard Alternative citoyenne pour verneuil
|798
|19,18%
|Olivier Melsens Agir ensemble pour verneuil
|501
|12,04%
|Fabien Lemoine Vivre verneuil autrement- la liste de gauche
|462
|11,10%
|Guillaume Sebileau Sebileau-renouveau
|239
|5,74%
|Participation au scrutin
|Verneuil-sur-Seine
|Taux de participation
|39,09%
|Taux d'abstention
|60,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 272
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Tautou (25 élus) Verneuil, notre ville, notre avenir
|3 033
|52,15%
|
|Guillaume Sebileau (4 élus) Verneuil renouveau
|1 428
|24,55%
|
|Michèle Christophoul (4 élus) Vivre verneuil autrement
|1 354
|23,28%
|
|Participation au scrutin
|Verneuil-sur-Seine
|Taux de participation
|54,50%
|Taux d'abstention
|45,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|6 007
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