Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine

Tête de listeListe
Fabien Aufrechter
Fabien Aufrechter Liste divers centre
Naturellement Verneuil
  • Fabien Aufrechter
  • Ida Gonthier
  • Olivier Simon
  • Sophie Drou
  • Yanis Ben Slimene
  • Carole Godard
  • Anthony Herry
  • Myriam Le Blay
  • Cyril Aufrechter
  • Carole Morere
  • Elias Kari
  • Nadia Ben Alla
  • Stephane Bezian
  • Rania Slim
  • Michel Ahouzi
  • Maria Da Silva Parauta
  • Olivier Michel
  • Ingrid Cosson
  • Éric Billon
  • Claude Montagne
  • Mikahil Bayar-Tutuncuoglu
  • Amelle Laaribi
  • William Beuzeboc
  • Martine Duplouis
  • Thibaud Schlesinger
  • Corine Massieux
  • Nadir Choukri
  • Ambre Simon
  • Thierry Bernard
  • Louisette Fediere
  • Yann Roux
  • Léa Metrot
  • Stéphane Sampson
  • Ilja Spaargaren
  • Paul Malleret
Blaise Francois-Dainville
Blaise Francois-Dainville Liste divers centre
VERNEUIL AU COEUR
  • Blaise Francois-Dainville
  • Sonia Fontaine Tautou
  • Julien Frejabue
  • Michele Neau
  • Benjamin Boland
  • Viviane Pozzo Di Borgo
  • Cedric Didierlaurent
  • Malika Farsi-Chahboun
  • Maxime Champion
  • Brunilde Le Gall
  • François Jacquemart
  • Joelle Tarrin
  • Matthias Le Pan
  • Laetitia Vedrenne
  • Lhadi Nouicer
  • Mathilde Andre
  • Philippe Francois
  • Antoinette Lopes
  • Pascal Goalec
  • Ariane Hespel
  • Jean-Philippe Ranc
  • Fatima Baali
  • Lambert Tang
  • Jeanne Glachant
  • Thomas Giband
  • Virginie Castro
  • Marc Bouchu
  • Emmanuelle Floride
  • Sébastien Malige
  • Christel Audebert
  • Jonathan Bodrug
  • Martine Mas
  • Antony Desmars
  • Claire Fauquet
  • Christian Lelievre
Georges-Edouard Bacle
Georges-Edouard Bacle Liste divers gauche
VERNEUIL RASSEMBLÉ
  • Georges-Edouard Bacle
  • Michèle Christophoul
  • Mustapha Kleiche
  • Claire Caboche
  • Olivier Lujic
  • Caroline Pisica
  • Fayçal Azzouz
  • Francine Petit
  • Daniel Resta
  • Aurore Lejeune
  • Maxime Resta
  • Veronique Deutsch
  • Kaci Abermil
  • Brigitte Hoisnard
  • Dominique Boulle
  • Christine Roig
  • Bernard Bouckaert
  • Nathalie Vigier
  • Eugène Dalle
  • Charlotte Bacle
  • Hippolyte Houdart
  • Clara Beghin
  • Francois Crevot
  • Caroline Delmas
  • Pascal Dupui
  • Raya-Marina Stephan
  • Bruno Percie Du Sert
  • Marie-Therese Engrand
  • Eugene Fresnel
  • Evelyne Aouadhi
  • Peter Papon
  • Laurence Peres
  • Eric Phelippeau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Aufrechter
Fabien Aufrechter (23 élus) Naturellement verneuil, ensemble 		1 457 36,30%
  • Fabien Aufrechter
  • Carole Godard
  • Olivier Melsens
  • Ida Gonthier
  • Paul Malleret
  • Louisette Fediere
  • Eugène Dalle
  • Caroline Pisica
  • Abderrahim Chahboun
  • Marie-Claude Bourdon Ben Hamou
  • Michel Debjay
  • Nathalie Pruvot
  • Philippe Lenfant
  • Rania Slim
  • Cyril Aufrechter
  • Catherine Cayet Charuel
  • Olivier Lujic
  • Sophie Garrec
  • Anthony Herry
  • Ania Redjdal
  • Georges Edouard Bacle
  • Maria Da Silva Parauta
  • Socrate Gabrielides
Patrice Jegouic
Patrice Jegouic (6 élus) Verneuil l'avenir ensemble 		1 425 35,50%
  • Patrice Jegouic
  • Hélène Sohm
  • Julien Frejabue
  • Sylvie Hourquin
  • Christian Levert
  • Pascale Deshayes
Fabienne Huard
Fabienne Huard (3 élus) Alternative citoyenne pour verneuil 		816 20,33%
  • Fabienne Huard
  • Philippe Lusseau
  • Lorraine Delmas
Fabien Lemoine
Fabien Lemoine (1 élu) Vivre verneuil autrement- la liste de gauche 		315 7,84%
  • Fabien Lemoine
Participation au scrutin Verneuil-sur-Seine
Taux de participation 37,21%
Taux d'abstention 62,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 080

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Jegouic
Patrice Jegouic Verneuil l'avenir ensemble 		1 248 30,00%
Fabien Aufrechter
Fabien Aufrechter Naturellement verneuil 		911 21,90%
Fabienne Huard
Fabienne Huard Alternative citoyenne pour verneuil 		798 19,18%
Olivier Melsens
Olivier Melsens Agir ensemble pour verneuil 		501 12,04%
Fabien Lemoine
Fabien Lemoine Vivre verneuil autrement- la liste de gauche 		462 11,10%
Guillaume Sebileau
Guillaume Sebileau Sebileau-renouveau 		239 5,74%
Participation au scrutin Verneuil-sur-Seine
Taux de participation 39,09%
Taux d'abstention 60,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 272

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Tautou
Philippe Tautou (25 élus) Verneuil, notre ville, notre avenir 		3 033 52,15%
  • Philippe Tautou
  • Catherine Szymanek
  • Pierre-Claude Dessaignes
  • Anne-Marie Lejeune
  • Hubert Francois-Dainville
  • Sandrine Bourdain
  • Patrice Jegouic
  • Sylvie Hourquin
  • Hervé Maurin
  • Hélène Sohm
  • Alain Molho
  • Rafla Ben Arous
  • Philippe Lenfant
  • Nathalie Pruvot
  • Pascal Champion
  • Martine Mas
  • Julien Frejabue
  • Pascale Deshayes
  • Eric Duponchel
  • Céline Fabretti
  • Eric Gloriant
  • Louisette Fediere
  • Eugène Dalle
  • Anne-Marie Olivier
  • Laurent Baroux
Guillaume Sebileau
Guillaume Sebileau (4 élus) Verneuil renouveau 		1 428 24,55%
  • Guillaume Sebileau
  • Claire Fauquet
  • Christian Levert
  • Marie-Laure Arnoux
Michèle Christophoul
Michèle Christophoul (4 élus) Vivre verneuil autrement 		1 354 23,28%
  • Michèle Christophoul
  • Christian Hoisnard
  • Sylvie Sasso
  • Tristan Fournet
Participation au scrutin Verneuil-sur-Seine
Taux de participation 54,50%
Taux d'abstention 45,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 6 007

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