Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verneuil-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Verneuil-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fabien Aufrechter
Fabien Aufrechter Liste divers centre
Naturellement Verneuil
  • Fabien Aufrechter
  • Ida Gonthier
  • Olivier Simon
  • Sophie Drou
  • Yanis Ben Slimene
  • Carole Godard
  • Anthony Herry
  • Myriam Le Blay
  • Cyril Aufrechter
  • Carole Morere
  • Elias Kari
  • Nadia Ben Alla
  • Stephane Bezian
  • Rania Slim
  • Michel Ahouzi
  • Maria Da Silva Parauta
  • Olivier Michel
  • Ingrid Cosson
  • Éric Billon
  • Claude Montagne
  • Mikahil Bayar-Tutuncuoglu
  • Amelle Laaribi
  • William Beuzeboc
  • Martine Duplouis
  • Thibaud Schlesinger
  • Corine Massieux
  • Nadir Choukri
  • Ambre Simon
  • Thierry Bernard
  • Louisette Fediere
  • Yann Roux
  • Léa Metrot
  • Stéphane Sampson
  • Ilja Spaargaren
  • Paul Malleret
Blaise Francois-Dainville
Blaise Francois-Dainville Liste divers centre
VERNEUIL AU COEUR
  • Blaise Francois-Dainville
  • Sonia Fontaine Tautou
  • Julien Frejabue
  • Michele Neau
  • Benjamin Boland
  • Viviane Pozzo Di Borgo
  • Cedric Didierlaurent
  • Malika Farsi-Chahboun
  • Maxime Champion
  • Brunilde Le Gall
  • François Jacquemart
  • Joelle Tarrin
  • Matthias Le Pan
  • Laetitia Vedrenne
  • Lhadi Nouicer
  • Mathilde Andre
  • Philippe Francois
  • Antoinette Lopes
  • Pascal Goalec
  • Ariane Hespel
  • Jean-Philippe Ranc
  • Fatima Baali
  • Lambert Tang
  • Jeanne Glachant
  • Thomas Giband
  • Virginie Castro
  • Marc Bouchu
  • Emmanuelle Floride
  • Sébastien Malige
  • Christel Audebert
  • Jonathan Bodrug
  • Martine Mas
  • Antony Desmars
  • Claire Fauquet
  • Christian Lelievre
Georges-Edouard Bacle
Georges-Edouard Bacle Liste divers gauche
VERNEUIL RASSEMBLÉ
  • Georges-Edouard Bacle
  • Michèle Christophoul
  • Mustapha Kleiche
  • Claire Caboche
  • Olivier Lujic
  • Caroline Pisica
  • Fayçal Azzouz
  • Francine Petit
  • Daniel Resta
  • Aurore Lejeune
  • Maxime Resta
  • Veronique Deutsch
  • Kaci Abermil
  • Brigitte Hoisnard
  • Dominique Boulle
  • Christine Roig
  • Bernard Bouckaert
  • Nathalie Vigier
  • Eugène Dalle
  • Charlotte Bacle
  • Hippolyte Houdart
  • Clara Beghin
  • Francois Crevot
  • Caroline Delmas
  • Pascal Dupui
  • Raya-Marina Stephan
  • Bruno Percie Du Sert
  • Marie-Therese Engrand
  • Eugene Fresnel
  • Evelyne Aouadhi
  • Peter Papon
  • Laurence Peres
  • Eric Phelippeau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien AUFRECHTER
Fabien AUFRECHTER (Ballotage) Naturellement Verneuil 		2 809 48,28%
Blaise FRANCOIS-DAINVILLE
Blaise FRANCOIS-DAINVILLE (Ballotage) VERNEUIL AU COEUR 		2 245 38,59%
Georges-Edouard BACLE
Georges-Edouard BACLE (Ballotage) VERNEUIL RASSEMBLÉ 		764 13,13%
Participation au scrutin Verneuil-sur-Seine
Taux de participation 54,30%
Taux d'abstention 45,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 5 966

Source : ministère de l’Intérieur

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