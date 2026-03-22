Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Verneuil-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verneuil-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Verneuil-sur-Seine
11:50 - Fabien Aufrechter, Blaise Francois-Dainville et Georges-Edouard Bacle forment le trio de tête à Verneuil-sur-Seine
Les élections municipales 2026 à Verneuil-sur-Seine ont vu Fabien Aufrechter (Divers centre) s'imposer dimanche dernier avec 48,28 % des voix. Dans son sillage, Blaise Francois-Dainville (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 38,59 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Une belle revanche pour Fabien Aufrechter qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il s'est même envolé avec 26,38 points supplémentaires. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Georges-Edouard Bacle, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Verneuil-sur-Seine, l'élection a mobilisé 54,30 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verneuil-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Verneuil-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fabien Aufrechter
Liste divers centre
Naturellement Verneuil
|
|
Blaise Francois-Dainville
Liste divers centre
VERNEUIL AU COEUR
|
|
Georges-Edouard Bacle
Liste divers gauche
VERNEUIL RASSEMBLÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien AUFRECHTER (Ballotage) Naturellement Verneuil
|2 809
|48,28%
|Blaise FRANCOIS-DAINVILLE (Ballotage) VERNEUIL AU COEUR
|2 245
|38,59%
|Georges-Edouard BACLE (Ballotage) VERNEUIL RASSEMBLÉ
|764
|13,13%
|Participation au scrutin
|Verneuil-sur-Seine
|Taux de participation
|54,30%
|Taux d'abstention
|45,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|5 966
Source : ministère de l’Intérieur
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