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19:21 - Analyse socio-économique de Verneuil-sur-Seine : perspectives électorales En pleine campagne électorale municipale, Verneuil-sur-Seine est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 34,25% de cadres supérieurs pour 16 112 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 923 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 493 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,42%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Verneuil-sur-Seine abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 574 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 43 031 euros/an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. À Verneuil-sur-Seine, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - La percée du vote RN RN à Verneuil-sur-Seine avant les municipales 2026 Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Verneuil-sur-Seine en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 14,05% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,13% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,22% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Verneuil-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 21,83% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 24,53% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il clôturera le scrutin avec 26,86% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 39,09 % à Verneuil-sur-Seine aux dernières municipales Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Verneuil-sur-Seine, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. La fuite des électeurs se montait à 60,91 % pour le premier tour des élections il y a six ans, une proportion assez classique alors que le Covid semait le doute dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 24,17 % des citoyens en mesure de voter. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais il est pertinent d'étudier l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,20 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,40 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,52 %. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Verneuil-sur-Seine comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Verneuil-sur-Seine nettement ancré à gauche en 2024 Le panorama politique de Verneuil-sur-Seine a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone pivot. Lors des dernières européennes, le podium à Verneuil-sur-Seine s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,83%), devançant Valérie Hayer (19,53%) et Raphaël Glucksmann (14,92%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Verneuil-sur-Seine avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nadia Hai (Majorité présidentielle) avec 33,71% au premier tour, devant Aurélien Rousseau (Union de la gauche) avec 28,94%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadia Hai culminant à 40,27% des suffrages exprimés localement.

14:57 - À Verneuil-sur-Seine, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le centre-droit Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Verneuil-sur-Seine était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 36,14% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 19,70%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,87% pour Emmanuel Macron, contre 28,13% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Verneuil-sur-Seine plébiscitaient Nadia Hai (Ensemble !) avec 36,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,70% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Verneuil-sur-Seine une ville acquise au bloc central.

12:58 - Et si l'élection à Verneuil-sur-Seine se jouait sur la fiscalité ? Si on analyse la fiscalité de Verneuil-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 18,78 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 206 060 € la même année, en net recul par rapport aux 6,01126 millions d'euros enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Verneuil-sur-Seine est passé à 34,52 % en 2024 (contre 22,94 % en 2020). Cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Verneuil-sur-Seine s'est chiffrée à environ 1 080 euros en 2024 (contre 1 330 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Verneuil-sur-Seine Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Verneuil-sur-Seine ? Au soir du premier tour à l'époque, Patrice Jegouic (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 30,00% des voix. Deuxième, Fabien Aufrechter (La République en marche) a obtenu 21,90% des suffrages. La très nette avance obtenue initialement donnait un itinéraire clair pour la suite. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Fabien Aufrechter l'a finalement emporté avec 36,30% des suffrages, face à Patrice Jegouic qui a obtenu 35,50% des électeurs inscrits et Fabienne Huard obtenant 816 votants (20,33%). Le scénario s'est totalement inversé en raison des réserves de voix, qui furent pleinement déterminantes, qui furent pleinement déterminants. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Patrice Jegouic a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 514 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La République en marche a probablement tiré parti des voix des listes éliminées. La formation des challengers se doit à tout prix de glaner plus de suffrages dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.