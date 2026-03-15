Résultat municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine (78480) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verneuil-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verneuil-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verneuil-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien AUFRECHTER
Fabien AUFRECHTER Naturellement Verneuil 		2 809 48,28%
Blaise FRANCOIS-DAINVILLE
Blaise FRANCOIS-DAINVILLE VERNEUIL AU COEUR 		2 245 38,59%
Georges-Edouard BACLE
Georges-Edouard BACLE VERNEUIL RASSEMBLÉ 		764 13,13%
Participation au scrutin Verneuil-sur-Seine
Taux de participation 54,30%
Taux d'abstention 45,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 5 966

Source : ministère de l’Intérieur

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