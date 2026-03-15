Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vernon

Tête de listeListe
Amandine Liard
Amandine Liard Liste d'union à gauche
VERNON DEMAIN
  • Amandine Liard
  • Pierre-Yves Jourdain
  • Berenice Corret
  • Alexandre Desessart
  • Alice Ormieres
  • Bruno Delhom
  • Annick Le Gac
  • Jean-Luc Lecomte
  • Brigitte Le Saux
  • Alexandre Besseyrias
  • Laura Di Patrizio
  • Gilles Demange
  • Chantal Mathieu
  • Cosimo Lisi
  • Ilknur Polat-Koç
  • Eric Luceau
  • Chantal Pichois
  • Erick Philippe
  • Heloise Lancelot
  • Stephane Garreau
  • Gabrielle Bavay
  • Alexandre Bernard
  • Charlotte Veau
  • Regis Moëllo
  • Charlotte de Labrouhe
  • Renaud Anne
  • Gaelle Herpin
  • Emmanuel Colletis
  • Sarah Dubien
  • Philippe Caisso
  • Nathalie Estevenin
  • Tahar Layachi
  • Laure Peskine
  • Denis Gasiglia
  • Sonia Sales
  • Gregoire Biez
  • Patricia Behague
Delphine Blitman
Delphine Blitman Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLERUS
  • Delphine Blitman
  • Olivier Hemet
  • Anne-Marie Colin
  • Cesar Ferreira
  • Audrey Djouab
  • Mohammed Naïmi
  • Sonia Baron
  • Alain Ngamegni Tchuisseu
  • Karine Dodray
  • Nordine Negadi
  • Patricia Cuisine
  • Samy Omrane
  • Severine Ankrah
  • Manojlo Aleksic
  • Valerie Moy
  • Yoan Letellier
  • Drucylla Ankrah
  • Mohamed Ben Mahmoud
  • Angelique Panet
  • Amadou Dieye
  • Patrica Goux
  • Lukka Brit
  • Ines Dehan
  • Yaya Dieye
  • Elodie Guillemard
  • Hassane Chtaoui
  • Safia Briere
  • Nicolas Morin
  • Josette Paysant
  • Serge Pleissinger
  • Agnes Ruiz
  • Talip Sünbül
  • Amelia Mpaka Tshingombe
  • Patrick Giton
  • Viviane Pleissinger
François Ouzilleau
François Ouzilleau Liste divers droite
GENERATIONS VERNON
  • François Ouzilleau
  • Sandra Azevedo
  • Sebastien Lecornu
  • Léocadie Zocli
  • Tristan Savino
  • Camille Vanderlynden
  • Jérôme Grenier
  • Marie-Christine Ginestière
  • Dimitri Chimot Kane
  • Dominique Morin
  • Yves Etienne
  • Catherine Delalande
  • Aurelien Charrier
  • Patricia Daumarie
  • Baptiste Lecointre
  • Isabelle Guesdon
  • Gael Musquet
  • Huguette Dubromel
  • Eddy Boitheauville
  • Lorine Balikci
  • Christopher Lenoury
  • Vanessa Dunand
  • Didier Jaumet
  • Marjorie Hardy
  • Youssef Saukret
  • Lydie Brioult
  • Philippe James
  • Nathalie Chesnais
  • Jean-Regis de Vauplane
  • Zahia Hadji
  • Philippe Loxq
  • Heidi Deseau
  • Eric Fauque
  • Sakina Lath
  • Joshua Lebas
  • Sylvie Graffin
  • Aliou Niakate
Josselin Launay
Josselin Launay Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR VERNON
  • Josselin Launay
  • Anne-Marie Dezitter
  • Gauthier Delmas
  • Delphine Cabaret Laloum
  • Souvannarith Chea
  • Elodie Tiron
  • Laurent Lebugle
  • Pascale Levitre
  • Dylan Cauvin
  • Catherine Lévaray
  • Edouard Hyvernat
  • Odile Porcher
  • Matthieu Fourneaux
  • Céline Doullé
  • Frédéric Berry
  • Kate-Leen Chea
  • Philippe Pradines
  • Sandrine Laloum
  • Sébastien Auvray
  • Denise Bommet
  • Alexandre Cuirot
  • Francoise Cavelan
  • Vireach Chea
  • Louise Daillet
  • Éric Héricher
  • Monique Le Roux
  • Yannick Demantes
  • Brigitte Chevallier
  • Aurélien Cuirot
  • Monique Hibon
  • Bernard Herfort
  • Reine Crouzet
  • Alain Auvray
  • Lucia Leung Choo
  • Christophe Laloum
Philippe Nguyen-Thanh
Philippe Nguyen-Thanh Liste divers gauche
VERNON NATURELLEMENT SOLIDAIRE
  • Philippe Nguyen-Thanh
  • Bérénice Lipiec
  • Gabriel Sino
  • Claire Tamagnaud
  • Charles Etile
  • Nadia Négadi
  • Elmostafa Aabdi
  • Diana Marques Magalhaes
  • Daniel Nauge
  • Michele Tamagnaud
  • Michel Boyaval
  • Meriem Boumaaraf
  • Phelix Stephant
  • Sophie Lacroix
  • Habbid Hammad
  • Ammel El Mansouri
  • Julien Viardot
  • Catherine Berthonneau
  • Alexandre Ulusan
  • Emilienne Bouillot
  • Jean-Marc Rospide
  • Veronique Durand
  • Christian Thimotte
  • Juliette Poreye
  • Martin Fiche
  • Mireille Couespel
  • Thierry Doumex
  • Marie-France Arnaud
  • Walid Tichattibin
  • Marie Christine Bellin
  • Daniel Zabana Diazola
  • Eileen Queffeleant
  • Driss Abdelaziz
  • Aurelie Rosselot
  • Oumar N'Diaye
  • Sabrina Deslandes
  • Ernest Tchoulom

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Ouzilleau
François Ouzilleau (30 élus) Générations vernon 		3 757 66,37%
  • François Ouzilleau
  • Léocadie Zinsou
  • Sébastien Lecornu
  • Juliette Rouilloux-Sicre
  • Johan Auvray
  • Dominique Morin
  • Jérôme Grenier
  • Nicole Balmary
  • Hervé Herry
  • Catherine Delalande
  • Christopher Lenoury
  • Evelyne Hornaert
  • Titouan D'hervé
  • Patricia Daumarie
  • Yves Etienne
  • Sylvie Graffin
  • Youssef Saukret
  • Paola Vanegas
  • Antoine Richard
  • Marie-Christine Ginestière
  • Denis Aim
  • Zahia Gasmi
  • Olivier Vanbelle
  • Marjorie Hardy
  • Jean-Marie Mbelo
  • Lydie Brioult
  • Raphaël Aubert
  • Nathalie Chesnais
  • Eric Fauque
  • Blandine Ripert
Lorine Balikci
Lorine Balikci (3 élus) Vernon ecologiste et citoyenne 		882 15,58%
  • Lorine Balikci
  • David Hedoire
  • Fanny Flamant
Gabriel Sino
Gabriel Sino (2 élus) Vernon ville citoyenne 		868 15,33%
  • Gabriel Sino
  • Bérénice Lipiec
Anne-Marie Colin
Anne-Marie Colin Lutte ouvrière -faire entendre le camp des travailleurs 		153 2,70%
Participation au scrutin Vernon
Taux de participation 38,16%
Taux d'abstention 61,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 872

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu (26 élus) Generations vernon (ump-udi-mpf-cpnt-societe civile) 		4 305 45,44%
  • Sébastien Lecornu
  • Nathalie Lamarre
  • Henri-Florent Cotte
  • Catherine Gibert
  • François Ouzilleau
  • Léocadie Zinsou
  • Thierry Canivet
  • Dominique Morin
  • Johan Auvray
  • Nicole Balmary
  • Alexandre Huau-Armani
  • Jeanne Ducloux
  • Hervé Herry
  • Nathalie Roger
  • Thierry Calot
  • Agnès Brenier
  • Valentin Lambert
  • France Brouty
  • Philippe Clery-Melin
  • Mariemke De Zuttere
  • Jérôme Grenier
  • Aurélie Blanchard
  • Jean-Marie Mbelo
  • Catherine Klein
  • Luc Vocanson
  • Juliette Rouilloux-Sicre
Jean-Luc Miraux
Jean-Luc Miraux (5 élus) Vernon tous ensemble 		2 688 28,37%
  • Jean-Luc Miraux
  • Sylvie Malier
  • Steve Dumont
  • Brigitte Lidome
  • Jean-Claude Mary
Philippe Nguyen Thanh
Philippe Nguyen Thanh (3 élus) Oui, vernon avance ! 		1 616 17,05%
  • Philippe Nguyen Thanh
  • Hélène Segura
  • Jean-Luc Piednoir
Erik Ackermann
Erik Ackermann (1 élu) Vernon bleu marine 		865 9,13%
  • Erik Ackermann
Participation au scrutin Vernon
Taux de participation 62,96%
Taux d'abstention 37,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 9 731

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu Generations vernon (ump-udi-mpf-cpnt-societe civile) 		2 922 31,84%
Jean-Luc Miraux
Jean-Luc Miraux Vernon tous ensemble 		2 429 26,46%
Philippe Nguyen Thanh
Philippe Nguyen Thanh Oui, vernon avance ! 		1 565 17,05%
Erik Ackermann
Erik Ackermann Vernon bleu marine 		999 10,88%
Jean-Luc Lecomte
Jean-Luc Lecomte Vivons vernon 		706 7,69%
Bernard Touchagues
Bernard Touchagues L'union pour vernon 		556 6,05%
Participation au scrutin Vernon
Taux de participation 60,98%
Taux d'abstention 39,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 9 424

Villes voisines de Vernon

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