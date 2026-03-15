Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vernon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vernon.
L'actu des élections municipales 2026 à Vernon
13:46 - Les électeurs de Vernon se prononceront-ils sur la fiscalité ?
Concernant la pression fiscale de Vernon, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 084 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 946 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 53,77 % en 2024 (contre environ 33,53 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 585 110 € en 2024. Un total bien loin des 4,67484 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,18 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Vernon ?
Les résultats des dernières élections municipales à Vernon ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, François Ouzilleau (Divers) a fait la course en tête en récoltant 66,37% des soutiens. Derrière, Lorine Balikci (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 882 votes (15,58%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Vernon, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales à Vernon : horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Vernon sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le premier tour des municipales se déroule ce dimanche à Vernon. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de toutes les communes françaises. À titre de rappel, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vernon
|Tête de listeListe
|
Amandine Liard
Liste d'union à gauche
VERNON DEMAIN
|
|
Delphine Blitman
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLERUS
|
|
François Ouzilleau
Liste divers droite
GENERATIONS VERNON
|
|
Josselin Launay
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR VERNON
|
|
Philippe Nguyen-Thanh
Liste divers gauche
VERNON NATURELLEMENT SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Ouzilleau (30 élus) Générations vernon
|3 757
|66,37%
|
|Lorine Balikci (3 élus) Vernon ecologiste et citoyenne
|882
|15,58%
|
|Gabriel Sino (2 élus) Vernon ville citoyenne
|868
|15,33%
|
|Anne-Marie Colin Lutte ouvrière -faire entendre le camp des travailleurs
|153
|2,70%
|Participation au scrutin
|Vernon
|Taux de participation
|38,16%
|Taux d'abstention
|61,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 872
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Lecornu (26 élus) Generations vernon (ump-udi-mpf-cpnt-societe civile)
|4 305
|45,44%
|
|Jean-Luc Miraux (5 élus) Vernon tous ensemble
|2 688
|28,37%
|
|Philippe Nguyen Thanh (3 élus) Oui, vernon avance !
|1 616
|17,05%
|
|Erik Ackermann (1 élu) Vernon bleu marine
|865
|9,13%
|
|Participation au scrutin
|Vernon
|Taux de participation
|62,96%
|Taux d'abstention
|37,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|9 731
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Lecornu Generations vernon (ump-udi-mpf-cpnt-societe civile)
|2 922
|31,84%
|Jean-Luc Miraux Vernon tous ensemble
|2 429
|26,46%
|Philippe Nguyen Thanh Oui, vernon avance !
|1 565
|17,05%
|Erik Ackermann Vernon bleu marine
|999
|10,88%
|Jean-Luc Lecomte Vivons vernon
|706
|7,69%
|Bernard Touchagues L'union pour vernon
|556
|6,05%
|Participation au scrutin
|Vernon
|Taux de participation
|60,98%
|Taux d'abstention
|39,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|9 424
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