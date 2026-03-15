Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernon : les infos en direct

Programme de Amandine Liard à Vernon (VERNON DEMAIN)

Élections municipales

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026. La liste Gauche, Écologiste et Citoyenne est conduite par Amandine Liard, qui a une forte implication dans la vie associative et politique de Vernon. Ce scrutin est l'occasion de choisir un projet qui défend les services publics et l'émancipation des citoyens.

Une ville qui protège

Le projet inclut la création d'un centre de santé municipal avec des professionnels de santé salariés. Il prévoit également l'acquisition et la rénovation d'immeubles vacants pour en faire des logements sociaux. En matière d'alimentation, un plan de restauration municipale 100% bio et local sera mis en place pour les écoles.

Une ville qui émancipe

La démocratie locale sera renforcée par l'instauration d'un budget participatif et de concertations citoyennes. Un véritable service public d'aide aux devoirs sera mis en place, ainsi qu'un soutien à l'école publique. Des mesures seront également prises pour garantir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les services publics.

Écologie et développement durable

Le projet vise à développer l'économie circulaire et à réviser le Plan Local d'Urbanisme pour intégrer des critères de décarbonation. La gestion de l'eau sera assurée comme un bien commun, avec des mesures pour garantir son accès à tous. Enfin, la rénovation énergétique des bâtiments publics sera une priorité pour réduire l'empreinte écologique de Vernon.