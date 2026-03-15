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19:21 - Dynamique électorale à Vernon : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Vernon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des municipales. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 19,59% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,34% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (68,05%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 10300 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,63% et d'une population immigrée de 18,05% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Vernon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,89% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - À Vernon, le RN se positionne en force aux municipales Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Vernon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 17,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,16% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,18% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 32,39% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 25,79% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 27,09% pour le RN. Il terminera avec 31,12% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Vernon ? En 2020, la participation à Vernon s'était établie à 38,16 % lors du premier tour, un chiffre assez faible. C'étaient 5 872 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que la pandémie du Covid faisait planer une ombre sur la compétition. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 73,07 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 50,32 % des électeurs (soit environ 7 825 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,18 %, bien au-delà des 48,34 % enregistrés en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. Dans le cadre des élections municipales à Vernon, cette réalité jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - En 2024, Vernon a choisi la droite La physionomie politique de Vernon a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer. Lors des dernières européennes, le résultat à Vernon s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (25,79%), challengée par Valérie Hayer (16,45%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (15,28%). Les élections des députés à Vernon quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pierre-Yves Jourdain (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 33,58% au premier tour, devant Frédéric Duché (Ensemble !) avec 32,14%. Mais c'est néanmoins Frédéric Duché (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 68,88% des suffrages exprimés.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Vernon ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Vernon comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Vernon accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,84%, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 28,15%. Lors de la finale de l'élection à Vernon, les électeurs accordaient 66,84% pour Emmanuel Macron, contre 33,16% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vernon portaient leur choix sur François Ouzilleau (Ensemble !) avec 39,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,61% des suffrages.

12:58 - Les électeurs de Vernon se prononceront-ils sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale de Vernon, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 084 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 946 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 53,77 % en 2024 (contre environ 33,53 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 585 110 € en 2024. Un total bien loin des 4,67484 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,18 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Vernon ? Les résultats des dernières élections municipales à Vernon ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, François Ouzilleau (Divers) a fait la course en tête en récoltant 66,37% des soutiens. Derrière, Lorine Balikci (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 882 votes (15,58%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Vernon, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.