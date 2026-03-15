Résultat municipale 2026 à Vernon (27200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vernon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vernon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François OUZILLEAU
François OUZILLEAU (29 élus) GENERATIONS VERNON 		5 081 59,54%
  • François OUZILLEAU
  • Sandra AZEVEDO
  • Sebastien LECORNU
  • Léocadie ZOCLI
  • Tristan SAVINO
  • Camille VANDERLYNDEN
  • Jérôme GRENIER
  • Marie-Christine GINESTIÈRE
  • Dimitri CHIMOT KANE
  • Dominique MORIN
  • Yves ETIENNE
  • Catherine DELALANDE
  • Aurelien CHARRIER
  • Patricia DAUMARIE
  • Baptiste LECOINTRE
  • Isabelle GUESDON
  • Gael MUSQUET
  • Huguette DUBROMEL
  • Eddy BOITHEAUVILLE
  • Lorine BALIKCI
  • Christopher LENOURY
  • Vanessa DUNAND
  • Didier JAUMET
  • Marjorie HARDY
  • Youssef SAUKRET
  • Lydie BRIOULT
  • Philippe JAMES
  • Nathalie CHESNAIS
  • Jean-Regis DE VAUPLANE
Josselin LAUNAY
Josselin LAUNAY (2 élus) RASSEMBLEMENT POUR VERNON 		1 305 15,29%
  • Josselin LAUNAY
  • Anne-Marie DEZITTER
Amandine LIARD
Amandine LIARD (2 élus) VERNON DEMAIN 		1 112 13,03%
  • Amandine LIARD
  • Pierre-Yves JOURDAIN
Philippe NGUYEN-THANH
Philippe NGUYEN-THANH (2 élus) VERNON NATURELLEMENT SOLIDAIRE 		894 10,48%
  • Philippe NGUYEN-THANH
  • Bérénice LIPIEC
Delphine BLITMAN
Delphine BLITMAN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLERUS 		151 1,77%
Participation au scrutin Vernon
Taux de participation 54,37%
Taux d'abstention 45,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 8 720

Source : ministère de l’Intérieur

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