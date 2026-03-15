Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernouillet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vernouillet

Tête de listeListe
Franck Mercey
Franck Mercey Liste divers gauche
Uni.e.s pour Vernouillet
  • Franck Mercey
  • Hande Cebeci
  • Sébastien Pérales
  • Sarah Ahizoun
  • Sidi-Mohamed Amros
  • Sandrine Le Calvé
  • Moutalib Benammar
  • Élodie Kron
  • Jamel Ben Saad
  • Yasmine Aouali
  • Mehmet Korkmaz
  • Mellissa Duval
  • Abdellah Daoud
  • Sophie Clarac
  • Gérald Pihan
  • Virginie Supligeon
  • Wassil Amouri
  • Chaymaâ Arbouz
  • Brahim Amrichate
  • Sandy Abelli
  • Cémil Célébi
  • Malika El Guermahi
  • Eric-Jean Arondeau
  • Nadia Aït-Amr
  • Makan Baradji
  • Cécile Hervé
  • Michel Garin
  • Danièle Bles
  • Olivier Rohr
  • Christel Ramdani
  • Xavier Maisons
  • Sofia Chakli
  • Mohammed Mazouak
Damien Stepho
Damien Stepho Liste divers gauche
Vernouillet notre ville
  • Damien Stepho
  • Catherine Lucas
  • Ali Ahsaine
  • Sabrina Vigny
  • Franck Morin
  • Melinda Bougrara
  • Joël Trapateau
  • Karine Benabi
  • Luc-Alain Vernusse
  • Nicole Montigny
  • Najib Talata
  • Estelle Pommier
  • Joël Glize
  • Sonia Merabti
  • Abdelrhafour Boumeziane
  • Josiane Emond
  • Willy Deiana
  • Lorène Houée
  • Philippe Visery
  • Mélanie Sénéchaux
  • Maurice Siadoua
  • Karima Rih
  • Amine Mohamed Sanae
  • Nadia Haïdi
  • Mohand Messila
  • Rose-Méry Piffet
  • Mehmet Kara
  • Soumia Khanfri
  • Erman Kurucelik
  • Myriame Arrar
  • Joachim Kouezi
  • Alyssa Varlin
  • Mouloud Habbouchi
  • Françoise Coudret
  • Daniel Frard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Stepho
Damien Stepho (25 élus) Vernouillet notre ville 		1 535 46,69%
  • Damien Stepho
  • Michèle Manson
  • Sylvain Malandain
  • Catherine Lucas
  • Fikret Onal
  • Sabrina Vigny
  • Jean Pierre Richard
  • Melinda Bougrara
  • Jean-François Detamanti
  • Karine André Épouse Benabi
  • Joël Trapateau
  • Nicole Montigny
  • Engin Can
  • Josiane Emond
  • Ludovic Loudiere
  • Estelle Pommier
  • Franck Morin
  • Nadia Caroly Épouse Henri
  • Ali Ahsaine
  • Sonia Merabti
  • Joël Glize
  • Kübra Onal Née Akcamur
  • Faïçal Chbabi
  • Mélanie Sénéchaux
  • Khalid Chakour
Youssef Lamrini
Youssef Lamrini (7 élus) Le changement c'est vous 		1 382 42,04%
  • Youssef Lamrini
  • Gisèle Querite
  • Daniel Hoffmann
  • Najia Bouadla-Abdi
  • Majid Mebarki
  • Françoise Reparat
  • Abdessamad Younssi
Emilie Lavault
Emilie Lavault (1 élu) Rassemblement pour vernouillet 		226 6,87%
  • Emilie Lavault
Florence Henri
Florence Henri Avec vous et pour vous 		144 4,38%
Participation au scrutin Vernouillet
Taux de participation 44,72%
Taux d'abstention 55,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 361

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Stepho
Damien Stepho Vernouillet notre ville 		1 062 40,47%
Youssef Lamrini
Youssef Lamrini Le changement c'est vous 		892 33,99%
Emilie Lavault
Emilie Lavault Rassemblement pour vernouillet 		354 13,49%
Florence Henri
Florence Henri Avec vous et pour vous 		316 12,04%
Participation au scrutin Vernouillet
Taux de participation 36,20%
Taux d'abstention 63,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 715

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Frard
Daniel Frard (26 élus) Vernouillet notre ville 		1 763 56,47%
  • Daniel Frard
  • Michèle Manson
  • Damien Stepho
  • Najia Bouadla-Abdi
  • Simon Fontana
  • Gisèle Quérité
  • Joël Lesage
  • Marie-France Mary
  • Youssef Lamrini
  • Nicole Montigny
  • Gérard Glaas
  • Sabrina Vigny
  • Sylvain Malandain
  • Catherine Lucas
  • Ludovic Loudiere
  • Melinda Bougrara
  • Serge Roux
  • Ouiam Mourajid
  • Jean-Pierre Richard
  • Karine Benabi
  • Bernard Manceau
  • Christiane Guignard
  • Abdellah Daoud
  • Sarah Ahizoun
  • Joachim Kouezi
  • Josiane Emond
Florence Henri
Florence Henri (7 élus) Un nouveau souffle pour vernouillet 		1 359 43,52%
  • Florence Henri
  • Bernard Moyer
  • Agnès Langlois
  • Pierrick Etheve
  • Natacha Kerdudo
  • Syed Yaser Irshad
  • Sylvie Lescard
Participation au scrutin Vernouillet
Taux de participation 47,13%
Taux d'abstention 52,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,28%
Nombre de votants 3 367

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