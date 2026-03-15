Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernouillet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernouillet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vernouillet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vernouillet.
L'actu des élections municipales 2026 à Vernouillet
13:46 - Vernouillet frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales
Pour ce qui est des contributions locales à Vernouillet, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 210 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 924 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 51,75 % en 2024 (contre près de 25,96 % en 2020). Ce pourcentage est à replacer dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 104 550 € de recettes en 2024, loin des 2 093 530 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 17,18 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Vernouillet
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Vernouillet est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Damien Stepho (Divers gauche) a distancé ses rivaux en obtenant 40,47% des suffrages. À ses trousses, Youssef Lamrini (Divers gauche) a engrangé 33,99% des suffrages. Enfin, on retrouvait Emilie Lavault (Rassemblement National), rassemblant 13,49% des voix. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Damien Stepho l'a finalement emporté avec 1 535 voix (46,69%), face à Youssef Lamrini s'adjugeant 1 382 votants (42,04%) et Emilie Lavault réunissant 226 bulletins (6,87%). La confrontation s'est finalement avérée beaucoup plus serrée par la suite, le candidat challenger parvenant à inverser la tendance grâce à un report de voix favorable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Youssef Lamrini ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 490 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a certainement profité du report de votes des listes éliminées.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Vernouillet
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Vernouillet. Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Vernouillet est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vernouillet
|Tête de listeListe
|
Franck Mercey
Liste divers gauche
Uni.e.s pour Vernouillet
|
|
Damien Stepho
Liste divers gauche
Vernouillet notre ville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Stepho (25 élus) Vernouillet notre ville
|1 535
|46,69%
|
|Youssef Lamrini (7 élus) Le changement c'est vous
|1 382
|42,04%
|
|Emilie Lavault (1 élu) Rassemblement pour vernouillet
|226
|6,87%
|
|Florence Henri Avec vous et pour vous
|144
|4,38%
|Participation au scrutin
|Vernouillet
|Taux de participation
|44,72%
|Taux d'abstention
|55,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 361
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Stepho Vernouillet notre ville
|1 062
|40,47%
|Youssef Lamrini Le changement c'est vous
|892
|33,99%
|Emilie Lavault Rassemblement pour vernouillet
|354
|13,49%
|Florence Henri Avec vous et pour vous
|316
|12,04%
|Participation au scrutin
|Vernouillet
|Taux de participation
|36,20%
|Taux d'abstention
|63,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 715
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Frard (26 élus) Vernouillet notre ville
|1 763
|56,47%
|
|Florence Henri (7 élus) Un nouveau souffle pour vernouillet
|1 359
|43,52%
|
|Participation au scrutin
|Vernouillet
|Taux de participation
|47,13%
|Taux d'abstention
|52,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,28%
|Nombre de votants
|3 367
Villes voisines de Vernouillet
- Vernouillet (28500)
- Ecole primaire à Vernouillet
- Maternités à Vernouillet
- Crèches et garderies à Vernouillet
- Classement des collèges à Vernouillet
- Salaires à Vernouillet
- Impôts à Vernouillet
- Dette et budget de Vernouillet
- Climat et historique météo de Vernouillet
- Accidents à Vernouillet
- Délinquance à Vernouillet
- Inondations à Vernouillet
- Nombre de médecins à Vernouillet
- Pollution à Vernouillet
- Entreprises à Vernouillet
- Prix immobilier à Vernouillet