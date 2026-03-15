Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernouillet : les infos en direct

Engagement pour Vernouillet

Le scrutin de mars prochain déterminera l'équipe qui dirigera la ville pour les six prochaines années. Cet engagement est porté par Franck Mercey, qui se présente avec une détermination et une expertise solides. Il souhaite redonner à Vernouillet l'élan qu'elle mérite en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout.

Priorités de développement

Les priorités incluent le logement, la santé, l'éducation et le vivre-ensemble. Un accent particulier sera mis sur la transparence des attributions de logements et le renforcement de l'offre de soins de proximité. L'éducation sera également au cœur des préoccupations, avec des moyens mobilisés pour assurer la réussite de chaque enfant.

Tissu associatif dynamique

Le tissu associatif est considéré comme essentiel pour la vitalité de la commune. Les bénévoles et les habitants sont vus comme le moteur du projet de Franck Mercey. En collaborant avec les forces vives, l'objectif est de co-construire des projets de proximité qui renforceront la convivialité et l'unité à Vernouillet.

Stabilité fiscale

Un programme d'investissement ambitieux sera lancé sans augmenter la fiscalité locale. Cela inclut des investissements dans des domaines tels que la culture, le sport et la santé. L'engagement est de bâtir une économie solidaire qui bénéficiera à tous les Vernolitains, en protégeant les plus vulnérables et en soutenant les talents locaux.