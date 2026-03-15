En direct

19:21 - Comprendre l'électorat de Vernouillet : un regard sur la démographie locale En pleine campagne électorale municipale, Vernouillet se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 12 491 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 604 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,99%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 1 597 résidents étrangers, Vernouillet est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 242 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,95%, annonçant une situation économique fragile. À Vernouillet, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Quelle est la place du RN à Vernouillet ? Le parti d'extrême droite était parvenu à capter 13,49% des suffrages lors du scrutin municipal à Vernouillet il y a 6 ans. La liste revendiquait au second tour 6,87% des suffrages. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 19,79% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,51% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,24% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 34,49% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,07% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,45% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 30,93% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Vernouillet aux dernières élections ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 63,80 % à Vernouillet pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau plutôt élevé alors que la pandémie du Covid perturbait le pays. S'agissant de choisir leur maire, les municipales restent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des rendez-vous où les Français se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 34,54 % des personnes inscrites. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 60,50 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 44,17 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 67,10 % des inscrits. L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Vernouillet comme une zone assez abstentionniste. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Vernouillet, cette particularité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Vernouillet : retour sur le dernier verdict politique en date Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Les Européennes de 2024 à Vernouillet avaient en effet vu s'imposer la liste de Manon Aubry (36,66%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 28,07% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vernouillet avaient ensuite placé en tête Nadia Faveris (Union de la gauche) avec 47,54% au premier tour, devant Olivier Dubois (Rassemblement National) avec 26,45%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Olivier Marleix (Les Républicains), avec 69,07%.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Vernouillet reste un territoire bien ancré à la gauche La synthèse des votes de 2022 dépeint Vernouillet comme une commune très ancrée à gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Vernouillet voyait en effet Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 45,41% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,24%. Lors de la finale de l'élection à Vernouillet, les électeurs accordaient 63,49% pour Emmanuel Macron, contre 36,51% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Vernouillet plébiscitaient Kévin Boëté (Nupes) avec 30,53% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Olivier Marleix (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 65,51%.

12:58 - Vernouillet frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Pour ce qui est des contributions locales à Vernouillet, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 210 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 924 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 51,75 % en 2024 (contre près de 25,96 % en 2020). Ce pourcentage est à replacer dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 104 550 € de recettes en 2024, loin des 2 093 530 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 17,18 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Vernouillet La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Vernouillet est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Damien Stepho (Divers gauche) a distancé ses rivaux en obtenant 40,47% des suffrages. À ses trousses, Youssef Lamrini (Divers gauche) a engrangé 33,99% des suffrages. Enfin, on retrouvait Emilie Lavault (Rassemblement National), rassemblant 13,49% des voix. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Damien Stepho l'a finalement emporté avec 1 535 voix (46,69%), face à Youssef Lamrini s'adjugeant 1 382 votants (42,04%) et Emilie Lavault réunissant 226 bulletins (6,87%). La confrontation s'est finalement avérée beaucoup plus serrée par la suite, le candidat challenger parvenant à inverser la tendance grâce à un report de voix favorable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Youssef Lamrini ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 490 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers gauche a certainement profité du report de votes des listes éliminées.