Résultat municipale 2026 à Vernouillet (28500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vernouillet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vernouillet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernouillet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien STEPHO
Damien STEPHO (28 élus) Vernouillet notre ville 		2 239 70,17%
  • Damien STEPHO
  • Catherine LUCAS
  • Ali AHSAINE
  • Sabrina VIGNY
  • Franck MORIN
  • Melinda BOUGRARA
  • Joël TRAPATEAU
  • Karine BENABI
  • Luc-Alain VERNUSSE
  • Nicole MONTIGNY
  • Najib TALATA
  • Estelle POMMIER
  • Joël GLIZE
  • Sonia MERABTI
  • Abdelrhafour BOUMEZIANE
  • Josiane EMOND
  • Willy DEIANA
  • Lorène HOUÉE
  • Philippe VISERY
  • Mélanie SÉNÉCHAUX
  • Maurice SIADOUA
  • Karima RIH
  • Amine Mohamed SANAE
  • Nadia HAÏDI
  • Mohand MESSILA
  • Rose-Méry PIFFET
  • Mehmet KARA
  • Soumia KHANFRI
Franck MERCEY
Franck MERCEY (5 élus) Uni.e.s pour Vernouillet 		952 29,83%
  • Franck MERCEY
  • Hande CEBECI
  • Sébastien PÉRALES
  • Sarah AHIZOUN
  • Sidi-Mohamed AMROS
Participation au scrutin Vernouillet
Taux de participation 43,08%
Taux d'abstention 56,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 3 362

Source : ministère de l’Intérieur

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