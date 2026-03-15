En direct

19:20 - Vernouillet : élections municipales et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Vernouillet mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,59% et une densité de population de 1536 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 36,47%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,07% et d'une population étrangère de 13,97% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,16% à Vernouillet, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Vernouillet ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors de l'élection municipale à Vernouillet il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 11,59% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 24,41% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,38% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Vernouillet comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 19,00% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 22,12% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 23,65% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 57,51 % à Vernouillet aux dernières municipales Dans le cadre de ces municipales 2026 à Vernouillet, la désertion des urnes jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. L'abstention se montait à 57,51 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été accompagnée d'une abstention à 23,36 % dans la ville (la participation grimpant à 76,64 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 49,98 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,57 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,53 %. Cette photographie des urnes depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Vernouillet À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Vernouillet avaient placé en tête la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 21,25% des bulletins. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Vernouillet plébiscitaient ensuite Nadia Hai (Ensemble !) avec 34,42% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadia Hai culminant à 39,04% des suffrages exprimés dans la commune. .

14:57 - Vernouillet : regard sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Vernouillet privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (37,30%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 24,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 75,59% pour Emmanuel Macron, contre 24,41% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Vernouillet portaient leur choix sur Nadia Hai (Ensemble !) avec 40,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,48% des suffrages. Cette physionomie politique de Vernouillet laisse donc apparaître une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts locaux, thème de campagne à Vernouillet ? Signe de constance de la fiscalité à ArticleVernouillet, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,02 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 62 350 €, loin des 2 876 170 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Vernouillet atteint désormais un peu plus de 31,40 % en 2024 (contre 15,72 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Vernouillet s'est établi à 1 059 euros en 2024 contre 1 045 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Vernouillet Les résultats des élections municipales il y a six ans à Vernouillet ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Dès le premier tour à l'époque, Pascal Collado (Divers centre) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 1 517 voix (58,57%). Juste derrière, Marie-Hélène Lopez Jollivet (Divers) a obtenu 41,42% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Vernouillet, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.