Résultat municipale 2026 à Vernouillet (78540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vernouillet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vernouillet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vernouillet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal COLLADO
Pascal COLLADO (25 élus) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE POUR VERNOUILLET 		2 396 72,45%
  • Pascal COLLADO
  • Bernadette CALAIS
  • Pascal VALLANCHON
  • Gaëlle PELATAN
  • Laurent BAIVEL
  • Assya DADOUCHE
  • Hubert TEISSEDRE
  • Charlotte DE VAUMAS
  • Jordane MOUGENOT-PELLETIER
  • Henriette LARRIBAU-GAUFRES
  • Didier MALOEUVRE
  • Malika OUIDDIR
  • Benoit SEFERCHIAN
  • Sandrine LOEMBE
  • Jeremy GIBAUD
  • Isabelle MARTIN
  • Thibaud LEVÊQUE
  • Sadia WALKADI
  • David LETTERON
  • Bénédicte COUTO
  • Eric SARRAT
  • Alexandra DIDELOT
  • Yves LEDUC
  • Valérie AMY
  • Arnaud GUERIN
Alexandre GUILLOT
Alexandre GUILLOT (4 élus) Vernouillet l'Alternative 		911 27,55%
  • Alexandre GUILLOT
  • Nathalie MOSTOWSKI
  • Louis CALLEJA MATE
  • Inès MORVANT
Participation au scrutin Vernouillet
Taux de participation 51,94%
Taux d'abstention 48,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 3 396

Source : ministère de l’Intérieur

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