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19:19 - Analyse socio-économique de Verny : perspectives électorales À Verny, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,78%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (68,82%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (89,93%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1223 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,05%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,61%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Verny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 12,34% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Verny ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Verny en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,83% des voix lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 49,29% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 28,41% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Verny comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 44,63% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,27% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 50,68% lors du vote final, synonyme de victoire pour Ludovic Mendes.

16:58 - Dernières municipales : 59,50 % de participation à Verny En 2020, la participation à Verny avait plafonné à 59,50 % au premier tour (une mobilisation plutôt forte). 933 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que la pandémie du Covid frappait le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 78,63 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 55,26 % des électeurs (soit environ 919 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,06 %, bien au-delà des 45,44 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune civiquement engagée par rapport au reste du pays. En parallèle des municipales, la valeur de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Verny.

15:59 - Comment Verny a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Verny. Les Européennes du printemps 2024 à Verny avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (44,63%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,40% des voix. Marie-Claude Voincon (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Verny près d'un mois plus tard avec 44,27%. Victorien Nicolas (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,84%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Claude Voincon culminant à 50,68% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Verny ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Verny votaient en priorité pour Marine Le Pen (28,83%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 28,36%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,71% pour Emmanuel Macron, contre 49,29% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Verny accordaient leurs suffrages à Olivier Bauchat (RN) avec 28,41% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Ludovic Mendes (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,56%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Et si l'élection à Verny se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Verny, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 485 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 551 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 26,18 % en 2024 (contre 11,92 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 16 600 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 368 030 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 17,04 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Verny Il peut s'avérer intéressant d'examiner les résultats des dernières élections municipales à Verny. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Victorien Nicolas a fait la course en tête en récoltant 517 suffrages (56,81%). Dans la position de la principale opposante, Anne-Francoise Neuschwander a obtenu 393 voix (43,18%). Cette victoire écrasante de Victorien Nicolas a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Verny, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.