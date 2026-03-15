Résultat municipale 2026 à Verny (57420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Victorien NICOLAS
Victorien NICOLAS (15 élus) ENSEMBLE POUR VERNY 		642 51,82%
  • Victorien NICOLAS
  • Corinne ZIEGER
  • Jean-Marc SAUTREAU
  • Colette ROTTIER
  • François VALENTIN
  • Isabelle HASSE
  • Mohamad JRAD
  • Marie COLETTI
  • Joël XOLIN
  • Marie JEAN
  • Charles MONTEIRO
  • Muriel LEROY
  • Julian LAMY
  • Coralie GUIGNOLET
  • Robin HEINTZ
Raphaël ROUX
Raphaël ROUX (4 élus) AGIR POUR VERNY 		597 48,18%
  • Raphaël ROUX
  • Laurence NICOLAS
  • Pierre NOIROT
  • Laurence DUBON
Participation au scrutin Verny
Taux de participation 72,84%
Taux d'abstention 27,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 263

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Verny