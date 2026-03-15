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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Véron Dans les rues de Véron, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 853 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 98 entreprises, Véron offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (17,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 40,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 46,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 410,26 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Véron incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Vers une montée du RN à Véron aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Véron il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 38,63% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 59,06% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 42,08% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste validait 63,31% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 53,68% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 57,27% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julien Odoul.

16:58 - Véron : 52,61 % de votants aux dernières municipales Au soir des élections municipales, l'état de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Véron. Pour rappel, l'abstention atteignait 47,39 % lors des précédentes municipales, un score en demi-teinte alors que le Covid-19 perturbait la compétition. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 21,63 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 43,04 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,37 %, contre 51,87 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Véron : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Véron avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 53,68% des votes. Les élections législatives à Véron près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Julien Odoul (Rassemblement National) en pole position avec 57,27% au premier tour, devant Nicolas Soret (Union de la gauche) avec 20,39%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Les électeurs de Véron avaient clairement opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Véron était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 38,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,84%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 59,06% pour Marine Le Pen, contre 40,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Véron soutenaient en priorité Julien Odoul (RN) avec 42,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,31% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Élections municipales à Véron : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Pour ce qui est des contributions locales à Véron, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 733 € en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 653 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 40,24 % en 2024 (contre 17,61 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 47 730 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 386 200 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 21,01 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Véron ? L'étude des résultats des municipales de 2020 à Véron s'avère très instructive. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Pierre Gouyon a raflé la première place en obtenant 396 voix (58,49%). En deuxième position, Jean-Luc Prieur a engrangé 281 votes (41,50%). Cette victoire au premier tour de Jean-Pierre Gouyon a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Véron, ce décor constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.