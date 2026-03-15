Résultat municipale 2026 à Véron (89510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Véron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Véron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Véron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steve CAMPAGNE
Steve CAMPAGNE (15 élus) Véron, ses Hameaux : Autrement 		480 53,22%
  • Steve CAMPAGNE
  • Katia LAMBERT
  • Miguel MARQUEZ
  • Neziha ATCHANE-LOTH
  • Philippe GERVAIS
  • Evelyne BAZEILLE
  • Alexandre SAULNIER
  • Claudine GERVAIS
  • Jacques VIGNOT
  • Sandrine FOUCAUD
  • Jean-Luc LAUTÉ
  • Véronique SAINT-AUBIN
  • Damien VINCENT
  • Laetitia HOLC
  • Rudy LECLET
Sylvie BAZUS
Sylvie BAZUS (4 élus) UNE DYNAMIQUE POUR VERON ET SES HAMEAUX 		355 39,36%
  • Sylvie BAZUS
  • Philippe SYTNIK
  • Lydie ROBILLARD
  • Olivier Claude Fernand DECHAMBRE
Manuel CALDAS
Manuel CALDAS Véron et ses Hameaux : Une seule identité, Un même avenir 		67 7,43%
Participation au scrutin Véron
Taux de participation 66,38%
Taux d'abstention 33,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Nombre de votants 914

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Yonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Yonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Véron