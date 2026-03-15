Résultat municipale 2026 à Verrens-Arvey (73460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verrens-Arvey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verrens-Arvey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrens-Arvey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre SOTO
Pierre SOTO (13 élus) Une équipe qui vous rassemble 		367 67,34%
  • Pierre SOTO
  • Marie-Line BURGAT
  • Frédéric PACHE
  • Tristana MARTIRETTI
  • Stéphane BERTHET
  • Florence PERRIER
  • Thomas BOIRARD
  • Emma RAUCAZ
  • Philippe DUPRAZ
  • Héloïse SCANFF
  • Alain CHARRAIRE
  • Nathalie RACT
  • Valentin BOZON
Tristan LEVIEL
Tristan LEVIEL (2 élus) Verrens-Arvey, tourné vers demain 		178 32,66%
  • Tristan LEVIEL
  • Audrey GREIFFEMBERG
Participation au scrutin Verrens-Arvey
Taux de participation 69,35%
Taux d'abstention 30,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 559

Source : ministère de l’Intérieur

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