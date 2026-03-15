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19:20 - Démographie et politique à Verrens-Arvey, un lien étroit Quelle influence les électeurs de Verrens-Arvey exercent-ils sur le résultat des municipales ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 19,62% des résidents sont des enfants, et 29,46% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,55%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 584 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,05%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,36%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,06%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Verrens-Arvey, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les électeurs de Verrens-Arvey de plus en plus attirés par le RN Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Verrens-Arvey en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 24,22% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,94% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 19,20% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Verrens-Arvey comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,97% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,71% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,77% lors du vote final et la victoire de Jean-François Coulomme.

16:58 - Dernières municipales : 56,13 % d'abstention à Verrens-Arvey Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Verrens-Arvey avait été marqué par une abstention de 56,13 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 43,87 %), le Covid ayant frappé de plein fouet le vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part arrêté à 15,42 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 34,26 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 23,16 % au premier tour, contre 45,17 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une commune moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales 2026 à Verrens-Arvey, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Verrens-Arvey La physionomie politique de Verrens-Arvey a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Verrens-Arvey avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,97% des inscrits. Brice Bernard (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Verrens-Arvey après la dissolution de l'Assemblée avec 39,71%. Anaïs Gomero (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 32,92%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Brice Bernard culminant à 52,77% des votes dans la commune.

14:57 - Verrens-Arvey présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Verrens-Arvey une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Verrens-Arvey était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 27,35% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,22%. Lors de la finale de l'élection à Verrens-Arvey, les électeurs accordaient 57,06% pour Emmanuel Macron, contre 42,94% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Verrens-Arvey portaient leur choix sur Jean-François Coulomme (Nupes) avec 24,94% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Patrick Mignola (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 54,23%.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la pression fiscale à Verrens-Arvey ces dernières années ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Verrens-Arvey, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 7,39 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 9 250 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 101 200 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Verrens-Arvey a évolué pour se fixer à 23,15 % en 2024 (contre 10,48 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Verrens-Arvey s'est établi à environ 504 euros en 2024 contre 410 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Verrens-Arvey L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Verrens-Arvey est riche d'enseignements. Rappelons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Baptiste Claudon a récolté le plus de suffrages avec 97,29% des voix. En deuxième position, Stéphane Berthet a capté 287 votes (96,95%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Anne-Marie Gardet, s'adjugeant 286 bulletins (96,62%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Verrens-Arvey, cette logique très particulière sera à nouveau observée avec attention. Il faut néanmoins rappeler que le mode de vote individuel n'a plus cours dans le pays.