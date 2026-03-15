Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Verrières-le-Buisson sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verrières-le-Buisson.
L'actu des élections municipales 2026 à Verrières-le-Buisson
13:46 - La commune a-t-elle maîtrisé les impôts à Verrières-le-Buisson ?
En matière d'impôts locaux à Verrières-le-Buisson, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 808 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 1 676 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 41,72 % en 2024 (contre 21,56 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Attention néanmoins : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 327 530 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 7,36741 millions d'euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,92 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Verrières-le-Buisson
À Verrières-le-Buisson, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, François Guy Trébulle (Divers droite) a viré en tête en recueillant 2 412 soutiens (44,38%). Sur la seconde marche, Vincent Hulin (Divers centre) a recueilli 1 993 bulletins valides (36,67%). Une troisième force s'est dégagée derrière Caroline Foucault (Divers), réunissant 11,04% des électeurs. Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. François Guy Trébulle l'a finalement emporté avec 51,85% des bulletins, face à Vincent Hulin avec 41,08% des électeurs inscrits et Caroline Foucault avec 372 votants (7,05%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute profité des voix des listes de droite sorties au premier tour, engrangeant 322 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe concurrente se doit impérativement de récupérer les voix qui ont manqué ce dimanche, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Premier tour des municipales à Verrières-le-Buisson : horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les 11 631 votants de Verrières-le-Buisson sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants à Verrières-le-Buisson. Les 12 bureaux de vote de la ville de Verrières-le-Buisson seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Verrières-le-Buisson dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson
|Tête de listeListe
|
François Guy Trébulle
Liste divers droite
Unis pour Verrières
|
|
Ghislain Casimiro
Liste divers droite
Retrouvons Verrières
|
|
Jérémy Fass
Liste divers centre
Réussir ensemble Verrières-le-Buisson
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Guy Trébulle (25 élus) Unis pour verrières
|2 734
|51,85%
|
|Vincent Hulin (7 élus) Réussir ensemble verrières-le-buisson
|2 166
|41,08%
|
|Caroline Foucault (1 élu) Rassembler verrières-le-buisson
|372
|7,05%
|
|Participation au scrutin
|Verrières-le-Buisson
|Taux de participation
|44,52%
|Taux d'abstention
|55,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 363
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Guy Trébulle Unis pour verrières
|2 412
|44,38%
|Vincent Hulin Réussir ensemble verrières-le-buisson
|1 993
|36,67%
|Caroline Foucault Rassembler verrières-le-buisson
|600
|11,04%
|Dominique Grissolange Verrières ville ouverte 2020
|429
|7,89%
|Participation au scrutin
|Verrières-le-Buisson
|Taux de participation
|45,84%
|Taux d'abstention
|54,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 519
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas Joly (28 élus) Union pour verrieres
|4 632
|64,93%
|
|Baptiste Fournier (4 élus) Reussir verrieres 2014
|1 965
|27,54%
|
|Dominique Grissolange (1 élu) Verrieres ville ouverte 2014
|536
|7,51%
|
|Participation au scrutin
|Verrières-le-Buisson
|Taux de participation
|58,48%
|Taux d'abstention
|41,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|7 381
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