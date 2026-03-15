Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson : les infos en direct

Programme de Jérémy Fass à Verrières-le-Buisson (Réussir ensemble Verrières-le-Buisson)

Élections municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour la commune de Verrières-le-Buisson. Les choix proposés aux électeurs reflètent des visions divergentes pour l'avenir de la ville. Il est essentiel que les habitants s'engagent dans ce processus pour façonner le futur de leur commune.

Vision pour l'avenir

Un projet ambitieux et réaliste est nécessaire pour répondre aux défis actuels de Verrières-le-Buisson. La commune doit se concentrer sur le développement local, tout en respectant son patrimoine. L'objectif est de créer un environnement où chaque citoyen, quel que soit son âge, puisse s'épanouir et participer à la vie de la ville.

Engagements démocratiques

La démocratie locale sera au cœur de la gestion municipale, avec une volonté d'associer les habitants aux projets dès leur conception. Une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques est également promise, afin de prioriser les besoins quotidiens des citoyens. Ces engagements visent à renforcer la confiance entre la municipalité et les Verrriérois.

Propositions pour le renouveau

Un ensemble de 40 propositions a été élaboré pour assurer le renouveau de Verrières-le-Buisson. Ces propositions incluent des initiatives pour rendre la ville plus accueillante, dynamique, attractive et solidaire. L'accent est mis sur la collaboration avec les habitants et les associations pour construire une ville qui répond aux besoins de tous.