Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson

Tête de listeListe
François Guy Trébulle
François Guy Trébulle Liste divers droite
Unis pour Verrières
  • François Guy Trébulle
  • Karine Casal Dit Esteban
  • Ian Tixier
  • Magali Libong
  • Jean-Louis Delort
  • Elisabeth Roquain
  • Henri Roger-Estrade
  • Jacqueline Brignon
  • Grégory Bozec
  • Emmanuelle Clevede
  • Etienne Carpentier
  • Katia Quincampoix
  • Jean-Pierre Milonnet
  • Nathalie de Vilmorin
  • Nasser Attaf
  • Rozenn Bouler
  • Thomas Marteau
  • Marie Dubois
  • Lucas Triquet Auchecorne
  • Frederique Rivière
  • Benoit Perreau
  • Céline Piera
  • Michaël Touati
  • Aicha Sanoussi Bocar
  • Philippe Guille
  • Elena Maatouk
  • Nicolas Hooge
  • Joséphine Chantal Albert (ambroise)
  • Jean-Baptiste Mordefroid
  • Aikaterini Karagiorgou Bertaux
  • Sébastien Le Lardic
  • Clara Rachel Salbert
  • Philippe Vande Maele
  • Inès Penelle
  • Herve Laffargue
Ghislain Casimiro
Ghislain Casimiro Liste divers droite
Retrouvons Verrières
  • Ghislain Casimiro
  • Nathalie Buard
  • Philippe Genestier
  • Marie-Christine Clement
  • Laurent Lehec
  • Nathalie Fromentin
  • Arnaud Saada
  • Patricia Perrier
  • Eric Nardin
  • Ivana Koueta Ngatcha
  • Pierre Perez-Vernon
  • Pauline Chandre
  • Clément Siffredi
  • Sabine Magny
  • Antoine Gaillard
  • Bérénice Vigroux
  • Benjamin Pierre
  • Alexandra Maligne
  • Hichem Ateb
  • Christine-Marie Simonnet
  • Fabrice Perrier
  • Evelyne Eveno
  • Pierre Capet
  • Anne Debieuvre
  • Bernard Brun
  • Christine Lallouette
  • Hugo Taillandier
  • Marilyne Pradines
  • Jérôme Soufflot
  • Laurence Ducout
  • Henri Cantinol
  • Stéphanie Meney
  • Philippe Desdouets
  • Vanessa Birrer
  • Olivier Ripoche
Jérémy Fass
Jérémy Fass Liste divers centre
Réussir ensemble Verrières-le-Buisson
  • Jérémy Fass
  • Agnès Quinquenel
  • Michel Yahiel
  • Patricia Lubelski
  • Emmanuel Collin
  • Hélène Roussel
  • Carlos Castineiras
  • Sandra May Joaquim Castineiras
  • Joris Geiser
  • Valérie Berthier
  • Mohamed Belharrat
  • Sarra Neffeti
  • Nicolas Drouin
  • Andrée Theisen
  • Raynald Leconte
  • Marie-Louise Grumbach
  • David Chastagner
  • Françoise Jestin
  • Jean Agulhon
  • Clémence Boille
  • Dominique Colin
  • Martine Provendier
  • Michel Bon
  • Emilie Leclerc
  • Guilhem Agulhon
  • Christine Brion
  • Vincent Hulin
  • Christelle Raymonde Pare
  • Jean-Luc Mathieu
  • Florence Collin Villard
  • Regis Ghintran
  • Sylvie Marie Hélène Meaume
  • Jacques Didio

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Guy Trébulle
François Guy Trébulle (25 élus) Unis pour verrières 		2 734 51,85%
  • François Guy Trébulle
  • Karine Casal Dit Esteban
  • Gérard Dossmann
  • Magali Libong
  • Ian Tixier
  • Elisabeth Roquain
  • Jean-Louis Delort
  • Rozenn Bouler
  • Jean-Paul Mordefroid
  • Christine Lagorce
  • Grégory Bozec
  • Violaine Guillanton
  • Jean-Louis Carrasco
  • Géraldine Walle
  • Hervé Baude
  • Tania Da Graça Soares
  • Didier Millet
  • Nathalie Leveque De Vilmorin
  • Nasser Attaf
  • Jacqueline Brignon
  • Henri Roger-Estrade
  • Anne Kerny Bonfait
  • Alain Cholay
  • Marie-Paule Octau
  • Jean-Pierre Milonnet
Vincent Hulin
Vincent Hulin (7 élus) Réussir ensemble verrières-le-buisson 		2 166 41,08%
  • Vincent Hulin
  • Andrée Theisen
  • Michel Yahiel
  • Agnès Quinquenel
  • David Chastagner
  • Emmanuelle Clevede
  • Jérémy Fass
Caroline Foucault
Caroline Foucault (1 élu) Rassembler verrières-le-buisson 		372 7,05%
  • Caroline Foucault
Participation au scrutin Verrières-le-Buisson
Taux de participation 44,52%
Taux d'abstention 55,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 363

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Guy Trébulle
François Guy Trébulle Unis pour verrières 		2 412 44,38%
Vincent Hulin
Vincent Hulin Réussir ensemble verrières-le-buisson 		1 993 36,67%
Caroline Foucault
Caroline Foucault Rassembler verrières-le-buisson 		600 11,04%
Dominique Grissolange
Dominique Grissolange Verrières ville ouverte 2020 		429 7,89%
Participation au scrutin Verrières-le-Buisson
Taux de participation 45,84%
Taux d'abstention 54,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 519

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas Joly
Thomas Joly (28 élus) Union pour verrieres 		4 632 64,93%
  • Thomas Joly
  • Caroline Foucault
  • Gérard Dossmann
  • Dominique Legoff
  • Jean-Louis Delort
  • Véronique Chateau-Gille
  • Jean-Paul Mordefroid
  • Cécile Delbecq
  • François Guy Trebulle
  • Elisabeth Roquain
  • Stéphane Zakarian
  • Magali Libong
  • Woody Charles
  • Anne Kerny-Bonfait
  • Alexandre Larnicol
  • Karine Casal Dit Esteban
  • Nasser Attaf
  • Sophie Orsini
  • Jean-Marie Derbanne
  • Marie-Josiane Degerit
  • Daniel Pepers
  • Marie-Paule Octau
  • François Pancrazi
  • Rozenn Bouler
  • Jean-Pierre Lefevre
  • Martine Scheidecker
  • Didier Millet
  • Anne Barbet
Baptiste Fournier
Baptiste Fournier (4 élus) Reussir verrieres 2014 		1 965 27,54%
  • Baptiste Fournier
  • Françoise Jestin
  • Michel Yahiel
  • Aurélia Chauveaud-Lambling
Dominique Grissolange
Dominique Grissolange (1 élu) Verrieres ville ouverte 2014 		536 7,51%
  • Dominique Grissolange
Participation au scrutin Verrières-le-Buisson
Taux de participation 58,48%
Taux d'abstention 41,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 7 381

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