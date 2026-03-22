Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Verrières-le-Buisson sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verrières-le-Buisson.
L'actu des élections municipales 2026 à Verrières-le-Buisson
11:51 - Quels sont les rapports de force à Verrières-le-Buisson pour ce 2e tour de l'élection ?
Lors du premier volet des municipales à Verrières-le-Buisson, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 59,78 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est François Guy Trébulle (Divers droite) qui a pris la tête en récoltant 38,66 % des votes. À sa suite, Jérémy Fass (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 36,28 %. Le duel s'est avéré serré. La première place, déjà obtenue il y a six ans, a été conservée pour François Guy Trébulle, mais il a concédé cependant 5 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Ghislain Casimiro (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verrières-le-Buisson
Le deuxième tour des élections municipales à Verrières-le-Buisson a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Guy Trébulle
Liste divers droite
Unis pour Verrières
|
|
Ghislain Casimiro
Liste divers droite
Retrouvons Verrières
|
|
Jérémy Fass
Liste divers centre
Réussir ensemble Verrières-le-Buisson
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Guy TRÉBULLE (Ballotage) Unis pour Verrières
|2 657
|38,66%
|Jérémy FASS (Ballotage) Réussir ensemble Verrières-le-Buisson
|2 493
|36,28%
|Ghislain CASIMIRO (Ballotage) Retrouvons Verrières
|1 722
|25,06%
|Participation au scrutin
|Verrières-le-Buisson
|Taux de participation
|59,78%
|Taux d'abstention
|40,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|7 002
Source : ministère de l’Intérieur
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