Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson : les résultats du 2e tour

Programme de Jérémy Fass à Verrières-le-Buisson (Réussir ensemble Verrières-le-Buisson)

Élections municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour la commune de Verrières-le-Buisson. Les résultats du mandat précédent ont suscité de nombreuses interrogations parmi les habitants, notamment en ce qui concerne la fiscalité et la qualité des services. Il est essentiel que les citoyens s'engagent dans ce processus pour façonner l'avenir de leur ville.

Engagements pour l'avenir

Un projet local ancré dans la réalité de Verrières-le-Buisson est nécessaire pour répondre aux défis actuels. Les engagements incluent une démocratie locale active, où les habitants sont associés aux décisions, et une gestion rigoureuse des finances communales. L'objectif est de construire un avenir qui respecte le patrimoine tout en préparant la ville aux enjeux futurs.

Propositions pour le renouveau

Quarante propositions ont été élaborées pour assurer le renouveau de Verrières-le-Buisson, visant à rendre la ville plus accueillante, dynamique, attractive et solidaire. Ces propositions incluent des initiatives pour améliorer les services publics, soutenir le commerce local et renforcer les liens intergénérationnels. Chaque action est pensée pour répondre aux besoins des habitants et améliorer leur qualité de vie.

Solidarité et culture

La solidarité est au cœur des initiatives proposées, avec un soutien accru au secteur associatif et des projets intergénérationnels. La création d'espaces de rencontre et d'activités culturelles vise à lutter contre l'isolement et à renforcer le tissu social de la commune. Ces actions permettront de promouvoir une culture accessible à tous et de favoriser l'engagement des jeunes dans la vie locale.