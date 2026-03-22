Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verrières-le-Buisson

Le deuxième tour des élections municipales à Verrières-le-Buisson a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Guy Trébulle
François Guy Trébulle Liste divers droite
Unis pour Verrières
  • François Guy Trébulle
  • Karine Casal Dit Esteban
  • Ian Tixier
  • Magali Libong
  • Jean-Louis Delort
  • Elisabeth Roquain
  • Henri Roger-Estrade
  • Jacqueline Brignon
  • Grégory Bozec
  • Emmanuelle Clévédé
  • Etienne Carpentier
  • Katia Quincampoix
  • Jean-Pierre Milonnet
  • Nathalie de Vilmorin
  • Nasser Attaf
  • Rozenn Bouler
  • Thomas Marteau
  • Marie Dubois
  • Lucas Triquet Auchecorne
  • Frédérique Rivière
  • Benoit Perreau
  • Céline Piera
  • Michaël Touati
  • Aicha Sanoussi Bocar
  • Philippe Guille
  • Elena Maatouk
  • Nicolas Hooge
  • Joséphine Chantal Albert (ambroise)
  • Jean-Baptiste Mordefroid
  • Aikaterini Karagiorgou Bertaux
  • Sébastien Le Lardic
  • Clara Rachel Salbert
  • Philippe Vande Maele
  • Inès Penelle
  • Herve Laffargue
Ghislain Casimiro
Ghislain Casimiro Liste divers droite
Retrouvons Verrières
  • Ghislain Casimiro
  • Nathalie Buard
  • Philippe Genestier
  • Marie-Christine Clement
  • Laurent Lehec
  • Nathalie Fromentin
  • Arnaud Saada
  • Patricia Perrier
  • Eric Nardin
  • Ivana Koueta Ngatcha
  • Pierre Perez-Vernon
  • Pauline Chandre
  • Clément Siffredi
  • Sabine Magny
  • Antoine Gaillard
  • Bérénice Vigroux
  • Benjamin Pierre
  • Alexandra Maligne
  • Hichem Ateb
  • Christine-Marie Simonnet
  • Fabrice Perrier
  • Evelyne Eveno
  • Pierre Capet
  • Anne Debieuvre
  • Bernard Brun
  • Christine Lallouette
  • Hugo Taillandier
  • Marilyne Pradines
  • Jérôme Soufflot
  • Laurence Ducout
  • Henri Cantinol
  • Stéphanie Meney
  • Philippe Desdouets
  • Vanessa Birrer
  • Olivier Ripoche
Jérémy Fass
Jérémy Fass Liste divers centre
Réussir ensemble Verrières-le-Buisson
  • Jérémy Fass
  • Agnès Quinquenel
  • Michel Yahiel
  • Patricia Lubelski
  • Emmanuel Collin
  • Hélène Roussel
  • Carlos Castineiras
  • Sandra May Joaquim Castineiras
  • Joris Geiser
  • Valérie Berthier
  • Mohamed Belharrat
  • Sarra Neffeti
  • Nicolas Drouin
  • Andrée Theisen
  • Raynald Leconte
  • Marie-Louise Grumbach
  • David Chastagner
  • Françoise Jestin
  • Jean Agulhon
  • Clémence Boille
  • Dominique Colin
  • Martine Provendier
  • Michel Bon
  • Emilie Leclerc
  • Guilhem Agulhon
  • Christine Brion
  • Vincent Hulin
  • Christelle Raymonde Pare
  • Jean-Luc Mathieu
  • Florence Collin Villard
  • Regis Ghintran
  • Sylvie Marie Hélène Meaume
  • Jacques Didio

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson

Tête de listeListe Voix % des voix
François Guy TRÉBULLE
François Guy TRÉBULLE (Ballotage) Unis pour Verrières 		2 657 38,66%
Jérémy FASS
Jérémy FASS (Ballotage) Réussir ensemble Verrières-le-Buisson 		2 493 36,28%
Ghislain CASIMIRO
Ghislain CASIMIRO (Ballotage) Retrouvons Verrières 		1 722 25,06%
Participation au scrutin Verrières-le-Buisson
Taux de participation 59,78%
Taux d'abstention 40,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 7 002

Source : ministère de l’Intérieur

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