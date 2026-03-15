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19:21 - Verrières-le-Buisson : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Verrières-le-Buisson, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des municipales. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 16,22% des résidents sont des enfants, et 10,55% sont des personnes âgées. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 47,14%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,50% et d'une population étrangère de 5,92% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,63% à Verrières-le-Buisson, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Verrières-le-Buisson Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Verrières-le-Buisson il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 8,15% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 19,61% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 7,50% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Verrières-le-Buisson comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 13,45% aux élections européennes. Le mouvement lepéniste était inexistant dans l'urne.

16:58 - Verrières-le-Buisson classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans, le premier round de la municipale à Verrières-le-Buisson avait été marqué par une abstention de 54,16 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 45,84 %) alors qu'en raison du Covid, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 16,69 % dans la ville (83,31 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 39,30 % en 2022 à seulement 22,35 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 36,49 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Verrières-le-Buisson sera en définitive fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Le vote de Verrières-le-Buisson nettement ancré à gauche il y a deux ans Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Paul Midy (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 36,92% au premier tour, devant Pierre Larrouturou (Union de la gauche) avec 26,68%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Paul Midy culminant à 64,45% des votes dans la localité. Lors du match européen avant la dissolution, les citoyens de Verrières-le-Buisson avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 25,06% des bulletins.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Verrières-le-Buisson reste un territoire orienté vers le centre-droit Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Verrières-le-Buisson choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 42,50% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 16,98%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 80,39% pour Emmanuel Macron, contre 19,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Verrières-le-Buisson portaient leur choix sur Paul Midy (Ensemble !) avec 38,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Paul Midy virant de nouveau en tête avec 61,63% des voix. Cette physionomie politique de Verrières-le-Buisson révèle donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La commune a-t-elle maîtrisé les impôts à Verrières-le-Buisson ? En matière d'impôts locaux à Verrières-le-Buisson, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 808 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 1 676 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 41,72 % en 2024 (contre 21,56 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Attention néanmoins : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 327 530 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 7,36741 millions d'euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,92 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Verrières-le-Buisson À Verrières-le-Buisson, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, François Guy Trébulle (Divers droite) a viré en tête en recueillant 2 412 soutiens (44,38%). Sur la seconde marche, Vincent Hulin (Divers centre) a recueilli 1 993 bulletins valides (36,67%). Une troisième force s'est dégagée derrière Caroline Foucault (Divers), réunissant 11,04% des électeurs. Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. François Guy Trébulle l'a finalement emporté avec 51,85% des bulletins, face à Vincent Hulin avec 41,08% des électeurs inscrits et Caroline Foucault avec 372 votants (7,05%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute profité des voix des listes de droite sorties au premier tour, engrangeant 322 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe concurrente se doit impérativement de récupérer les voix qui ont manqué ce dimanche, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.