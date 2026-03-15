Résultat municipale 2026 à Verrières-le-Buisson (91370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verrières-le-Buisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verrières-le-Buisson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verrières-le-Buisson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François Guy TRÉBULLE
François Guy TRÉBULLE Unis pour Verrières 		2 657 38,66%
Jérémy FASS
Jérémy FASS Réussir ensemble Verrières-le-Buisson 		2 493 36,28%
Ghislain CASIMIRO
Ghislain CASIMIRO Retrouvons Verrières 		1 722 25,06%
Participation au scrutin Verrières-le-Buisson
Taux de participation 59,78%
Taux d'abstention 40,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 7 002

Source : ministère de l’Intérieur

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