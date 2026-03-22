Résultat municipale 2026 à Vers-Pont-du-Gard (30210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vers-Pont-du-Gard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vers-Pont-du-Gard, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vers-Pont-du-Gard [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent MILESI (15 élus) Avec vous pour Vers
|657
|50,31%
|
|Olivier SAUZET (4 élus) Vers, l'avenir ensemble
|649
|49,69%
|
|Participation au scrutin
|Vers-Pont-du-Gard
|Taux de participation
|85,71%
|Taux d'abstention
|14,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|1 344
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vers-Pont-du-Gard - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier SAUZET (Ballotage) Vers, l'avenir ensemble
|614
|47,97%
|Laurent MILESI (Ballotage) Avec vous pour Vers
|540
|42,19%
|Marc POULON L'alternative pour Vers Pont du Gard
|126
|9,84%
|Participation au scrutin
|Vers-Pont-du-Gard
|Taux de participation
|83,43%
|Taux d'abstention
|16,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|1 309
Election municipale 2026 à Vers-Pont-du-Gard [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vers-Pont-du-Gard sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vers-Pont-du-Gard.
L'actu des élections municipales 2026 à Vers-Pont-du-Gard
18:37 - Le vote de Vers-Pont-du-Gard nettement ancré à droite il y a deux ans
Lors du match européen de 2024, les électeurs de Vers-Pont-du-Gard avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 39,22% des inscrits. Pascale Bordes (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Vers-Pont-du-Gard après la dissolution de l'Assemblée avec 47,85%. Sabine Oromi (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 25,76%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pascale Bordes culminant à 56,85% des votes sur place. La situation politique de Vers-Pont-du-Gard a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Vers-Pont-du-Gard
Dans la commune de Vers-Pont-du-Gard, les rapports de force politiques locaux sont à ce jour encore déterminés par le verdict des dernières municipales. Au terme du premier tour à l'époque, Olivier Sauzet a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 63,07% des suffrages. Sur la seconde marche, Laurent Milesi a obtenu 391 suffrages en sa faveur (36,92%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Vers-Pont-du-Gard, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - À Vers-Pont-du-Gard, Olivier Sauzet et Laurent Milesi s'affrontent ce dimanche
Comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Olivier Sauzet et Laurent Milesi. Pour faire leur choix, les habitants de la ville sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Vers-Pont-du-Gard.
11:59 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Vers-Pont-du-Gard
Olivier Sauzet a remporté le premier volet des élections municipales 2026 à Vers-Pont-du-Gard dimanche dernier, avec 47,97 % des votes. Derrière, Laurent Milesi s'est classé deuxième avec 42,19 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Olivier Sauzet a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 15 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 9,84 %, Marc Poulon n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Pour rappel, lors de ce scrutin à Vers-Pont-du-Gard, le vote a enregistré une participation de 83,43 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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