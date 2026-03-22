Résultat municipale 2026 à Vers-Pont-du-Gard (30210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vers-Pont-du-Gard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vers-Pont-du-Gard, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vers-Pont-du-Gard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent MILESI
Laurent MILESI (15 élus) Avec vous pour Vers 		657 50,31%
  • Laurent MILESI
  • Karine PLAUT
  • Jean-Luc ZULBERTY
  • Mireille ESPANA
  • Mickaël CHABROL
  • Sybil LABROUVE
  • Marc POULON
  • Marie-Laurence BRUNEL
  • Loïc GAGLIANO
  • Karine SERRE
  • Fabrice ALARCON
  • Stéphanie PERNIN
  • Jean-Louis RIVAUD
  • Norine MOREAU
  • Philippe DALLA-COSTA
Olivier SAUZET
Olivier SAUZET (4 élus) Vers, l'avenir ensemble 		649 49,69%
  • Olivier SAUZET
  • Myriam CALLET
  • Florian AVIGNON
  • Marina SORBIER
Participation au scrutin Vers-Pont-du-Gard
Taux de participation 85,71%
Taux d'abstention 14,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 344

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Vers-Pont-du-Gard - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier SAUZET
Olivier SAUZET (Ballotage) Vers, l'avenir ensemble 		614 47,97%
Laurent MILESI
Laurent MILESI (Ballotage) Avec vous pour Vers 		540 42,19%
Marc POULON
Marc POULON L'alternative pour Vers Pont du Gard 		126 9,84%
Participation au scrutin Vers-Pont-du-Gard
Taux de participation 83,43%
Taux d'abstention 16,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 1 309

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