Résultat municipale 2026 à Versigny (02800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Versigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Versigny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Versigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie JONNEAU
Nathalie JONNEAU (9 élus) RACINES ET AVENIR POUR VERSIGNY 		126 50,00%
  • Nathalie JONNEAU
  • Philippe BERRIOT
  • Delphine MORESCHI-JOLY
  • Jean-Marc PICHENOT
  • Jennifer BOUVARD
  • Jacky FERNANDES
  • Ninon LEFEBVRE
  • Tanguy MONT
  • Catherine DELAPORTE
Nathalie CARLIER
Nathalie CARLIER (2 élus) POUR UN VILLAGE DYNAMIQUE 		126 50,00%
  • Nathalie CARLIER
  • Georges CHARALAMBOUS
Participation au scrutin Versigny
Taux de participation 80,75%
Taux d'abstention 19,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 260

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Versigny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie CARLIER
Nathalie CARLIER (Ballotage) POUR UN VILLAGE DYNAMIQUE 		107 42,29%
Nathalie JONNEAU
Nathalie JONNEAU (Ballotage) RACINES ET AVENIR POUR VERSIGNY 		74 29,25%
Bernard VANACKER
Bernard VANACKER (Ballotage) MAITRISER NOTRE BUDGET POUR FAIRE AVANCER VERSIGNY 		72 28,46%
Participation au scrutin Versigny
Taux de participation 79,50%
Taux d'abstention 20,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 256

Villes voisines de Versigny

En savoir plus sur Versigny