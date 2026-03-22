Résultat municipale 2026 à Versigny (02800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Versigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Versigny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Versigny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie JONNEAU (9 élus) RACINES ET AVENIR POUR VERSIGNY
|126
|50,00%
|
|Nathalie CARLIER (2 élus) POUR UN VILLAGE DYNAMIQUE
|126
|50,00%
|
|Participation au scrutin
|Versigny
|Taux de participation
|80,75%
|Taux d'abstention
|19,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|260
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Versigny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie CARLIER (Ballotage) POUR UN VILLAGE DYNAMIQUE
|107
|42,29%
|Nathalie JONNEAU (Ballotage) RACINES ET AVENIR POUR VERSIGNY
|74
|29,25%
|Bernard VANACKER (Ballotage) MAITRISER NOTRE BUDGET POUR FAIRE AVANCER VERSIGNY
|72
|28,46%
|Participation au scrutin
|Versigny
|Taux de participation
|79,50%
|Taux d'abstention
|20,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|256
Election municipale 2026 à Versigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Versigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Versigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Versigny
18:33 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Versigny ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Versigny, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,19%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Versigny plébiscitaient ensuite Nicolas Dragon (Rassemblement National) avec 62,67% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Versigny s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste, dans la logique de la présidentielle 2022.
15:57 - Les résultats des dernières élections municipales à Versigny
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Versigny se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Notons que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les votants de retenir plusieurs candidats. 11 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Thomas Certeaux a récolté le plus de votes avec 150 bulletins (98,03%). Ensuite, Agathe Kuswik a recueilli 149 bulletins valides (97,38%). Enfin, on retrouvait Christopher Salomont, obtenant 97,38% des bulletins. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Versigny, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore servir de toile de fond. À la suite d' une réforme du système électoral, il est néanmoins utile de rappeler que le scrutin de liste s'est généralisé dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant dorénavant les candidatures isolées.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour des élections à Versigny
Ce 22 mars, les électeurs ont donc à départager Nathalie Carlier et Nathalie Jonneau, comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il convient de mentionner le retrait de Bernard Vanacker, qui pouvait pourtant rester dans la course après un score initial qualificatif. Le bureau de vote de la ville de Versigny sera ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux votants de faire leur choix.
11:59 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Versigny pour la municipale
Les élections municipales 2026 à Versigny ont vu Nathalie Carlier terminer en tête il y a une semaine avec 42,29 % des voix. Nathalie Jonneau s'est classée deuxième avec 29,25 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Bernard Vanacker pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Versigny, l'élection a mobilisé 79,50 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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