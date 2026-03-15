Résultat municipale 2026 à Verson (14790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Verson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Verson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Verson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît LE RÉTIF
Benoît LE RÉTIF (21 élus) Verson, Changeons demain 		965 50,44%
  • Benoît LE RÉTIF
  • Laurence ROUX
  • Damien BOUCHARD
  • Hélène RISS
  • Christian FOUCHET
  • Stéphanie GONI-LACASA
  • Karim BOUAZIZ
  • Nathalie MORICE
  • Fabrice MARTIN
  • Camille JEAN
  • Vincent MARIN-LAINE
  • Bénédicte BENTOT
  • Hervé THOREAU
  • Danielle MORVANT
  • Yannick COTIGNY
  • Caroline BELLAMY
  • Grégory BLAIS
  • Véronique BARROIS
  • Fabien GUERIN
  • Maryvonne RANGUET
  • Christian MAUDOUIT
Nathalie DONATIN
Nathalie DONATIN (6 élus) VERSON CONTINUONS ENSEMBLE 		948 49,56%
  • Nathalie DONATIN
  • Olivier JOUBIN
  • Laetitia DE PANTHOU
  • Emmanuel GUÉ
  • Stéphanie DELBECQUE
  • Yann CLANCHE
Participation au scrutin Verson
Taux de participation 62,32%
Taux d'abstention 37,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 958

Source : ministère de l’Intérieur

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