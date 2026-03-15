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19:16 - L'avenir de la France se décide aussi à Verson En pleine campagne électorale municipale, Verson est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 24,01% de cadres supérieurs pour 3 927 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 353 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 16,42% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,15% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,17% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 35,08% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 379,37 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, à Verson, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Verson ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections locales à Verson en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 15,28% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,15% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 11,67% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Verson comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,90% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 20,48% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 26,56% lors du vote définitif.

16:58 - Verson : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de cette municipale 2026 à Verson, la mobilisation des électeurs aura un rôle déterminant sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 44,88 % lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que la pandémie du Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 81,70 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 56,98 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 77,70 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 62,53 % des électeurs (soit environ 1 845 votants). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Verson : retour sur les élections de 2024 À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Verson avaient poussé en tête l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 24,29% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Verson soutenaient en priorité Noé Gauchard (Union de la gauche) avec 34,61% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Elisabeth Borne (Ensemble !), avec 73,44%. La physionomie politique de Verson a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un terrain favorable aux idées de gauche.

14:57 - Verson : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Verson voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 35,74% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,23%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 72,85% pour Emmanuel Macron, contre 27,15% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Verson accordaient leurs suffrages à Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 38,93% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,73%.

12:58 - Impôts à Verson : un enjeu central pour 2026 Concernant la pression fiscale de Verson, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 859 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 715 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 50,00 % en 2024 (contre 24,00 % en 2020). Une donnée à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à près de 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 34 700 euros en 2024. Un montant loin des quelque 518 100 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 13,50 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Verson Les résultats des précédentes municipales à Verson ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Nathalie Donatin (Ecologiste) a dominé le scrutin en rassemblant 55,66% des suffrages. Derrière, Benoît Le Rétif (Divers) a engrangé 44,33% des votes. Cette victoire écrasante de Nathalie Donatin a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Verson, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.