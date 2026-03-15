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19:21 - Vert-le-Grand : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Vert-le-Grand, les élections s'achèvent. Dotée de 1 030 logements pour 2 348 habitants, la densité de la commune est de 147 habitants/km². Ses 155 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 647 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,90% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 34,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 219,44 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, Vert-le-Grand incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quelle influence du RN à Vert-le-Grand aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Vert-le-Grand en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 25,93% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,72% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 22,41% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 61,62% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,22% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 42,80% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,80% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Vert-le-Grand En marge de la municipale de 2026, le niveau de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Vert-le-Grand. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 64,04 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux, en pleine crise sanitaire à l'époque. Il est pourtant communément admis qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,82 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 51,21 % en 2022 à seulement 30,19 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 44,55 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Comment a voté Vert-le-Grand lors des dernières élections ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Vert-le-Grand, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (38,22%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Vert-le-Grand portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 42,80% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 55,80% des voix dans la commune. Le panorama politique de Vert-le-Grand a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Vert-le-Grand lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Vert-le-Grand une commune politiquement très disputée. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vert-le-Grand voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 25,93% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,11%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,28% pour Emmanuel Macron, contre 46,72% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Vert-le-Grand plébiscitaient Naïma Sifer (Ensemble !) avec 22,78% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) en première position avec 61,62% des suffrages.

12:58 - Les premières élections à Vert-le-Grand depuis la réforme fiscale Pour ce qui concerne les contributions locales à Vert-le-Grand, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 312 euros en 2024 (dernières données en date) contre 793 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a été maintenu à 25,51 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 9 100 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 189 200 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 6,12 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Vert-le-Grand Comment s'était conclu le dernier scrutin municipal à Vert-le-Grand ? Sans aucune opposition, 'S'engager pour notre village' a naturellement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Vert-le-Grand, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. À l'occasion de ces nouvelles municipales ce dimanche, le défi sera de voir si une réelle opposition réussit à s'organiser. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.