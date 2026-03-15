Résultat municipale 2026 à Vert-le-Grand (91810) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vert-le-Grand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vert-le-Grand, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vert-le-Grand [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry MARAIS
Thierry MARAIS (17 élus) S'UNIR ET S'ENGAGER POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE 		856 78,03%
  • Thierry MARAIS
  • Cecile GROENINCK
  • Christophe RICHARD
  • Sandrine DERYCKE
  • Emmanuel HUET
  • Rosa FISCHER
  • Thierry BOUGAULT
  • Emilie PEROUX
  • Bruno NICOLAS
  • Cynthia VERGER NOGUEIRA
  • Claude RAULIN
  • Stephanie VIROLE
  • Nicolas FLEURY
  • Michele MAUNY
  • Tomas ABRANTES
  • Sarah STOEBNER
  • Romuald AMIOT
Olivier JOSSE
Olivier JOSSE (2 élus) VERT-LE-GRAND AUTREMENT 		241 21,97%
  • Olivier JOSSE
  • Marie-Andrée LECHARTIER
Participation au scrutin Vert-le-Grand
Taux de participation 63,28%
Taux d'abstention 36,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 1 127

Source : ministère de l’Intérieur

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