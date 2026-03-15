Résultat municipale 2026 à Vert-le-Petit (91710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vert-le-Petit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vert-le-Petit, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vert-le-Petit [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent BERNIER
Vincent BERNIER (19 élus) COEUR VERTOIS 		799 65,55%
  • Vincent BERNIER
  • Odile BEOT
  • Mikaël QUILBEUF
  • Chantal CELESTIN
  • Laurent BEGOT
  • Sylvie LE CALVEZ
  • Fabrice LARCHER
  • Catherine GAUTHIER
  • Yves PERICAUD
  • Emilie CONTET
  • Frédéric LEUCHART
  • Stéphanie BROGGIO
  • Jean-Pierre DESTAS
  • Déborah CALLET
  • Pierrick PELLISSIER
  • Christina CARCENAC
  • Mehdi NAAJI
  • Naura BARREIRA
  • Pierre-Loïc SAAIDI
Laurence BUDELOT
Laurence BUDELOT (4 élus) VERT-LE-PETIT & VOUS 		420 34,45%
  • Laurence BUDELOT
  • Charly GOURNAY
  • Jennifer ARNAUD
  • Jean-Michel LEMOINE
Participation au scrutin Vert-le-Petit
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 1 250

Source : ministère de l’Intérieur

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