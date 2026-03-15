En direct

19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Vert-le-Petit Quel portrait faire de Vert-le-Petit, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 716 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 153 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (85,33%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 27,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 34,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 569,81 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Vert-le-Petit, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quelle percée du RN à Vert-le-Petit aux municipales ? Le parti à la flamme n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Vert-le-Petit en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 26,17% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 45,82% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 25,71% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 50,68% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,56% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 41,00% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 51,77% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 46,35 % de participation L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 53,65 % à Vert-le-Petit pour le premier tour des élections de 2020 (une proportion assez classique), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 22,89 % dans la ville (et donc 77,11 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,78 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 29,93 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,28 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se révèle comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Vert-le-Petit, cette réalité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Vert-le-Petit classée à droite avant les municipales 2026 Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Vert-le-Petit, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,56%). Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Vert-le-Petit quelques semaines plus tard avec 41,00%. Mathieu Hillaire (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,69%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 51,77% des votes localement. La physionomie politique de Vert-le-Petit a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Vert-le-Petit, une localité difficile à photographier au regard des résultats d'élections La synthèse des votes de 2022 dépeint Vert-le-Petit comme un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Vert-le-Petit tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 26,17% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,18% pour Emmanuel Macron, contre 45,82% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Vert-le-Petit soutenaient en priorité Mathieu Hillaire (Nupes) avec 26,81% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) en première position avec 50,68% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Vert-le-Petit En matière d'impôts locaux à Vert-le-Petit, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 872 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 920 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 36,25 % en 2024 (contre près de 19,88 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 39 380 € en 2024. Un produit qui est loin des 604 600 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,80 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Vert-le-Petit : une triangulaire pour départager les candidats Les résultats des municipales il y a six ans à Vert-le-Petit ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Laurence Budelot a raflé la première place en récoltant 405 suffrages (45,40%). Deuxième, Olivier Hourdou a capté 37,78% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière François Jean Leroy, avec 150 voix (16,81%). Cet écart assez fort donnait suite à un ascendant clair après le 1er tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Laurence Budelot l'a finalement emporté avec 46,33% des voix, face à Olivier Hourdou qui a obtenu 392 électeurs (43,55%) et François Jean Leroy réunissant 10,11% des voix. Contre toute attente, le candidat arrivé à la deuxième place a réussi à revenir dans la course avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Olivier Hourdou a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 55 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.