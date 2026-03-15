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19:20 - Vert : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et la situation socio-économique de Vert contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,42% et une densité de population de 232 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 438 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,94%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,41%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,20%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vert, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Vert Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Vert il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 22,10% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,56% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 27,24% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 48,31% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 33,53% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 43,06% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 56,06% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Dieynaba Diop.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Vert au crible Dans le cadre de cette municipale à Vert, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle clé sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 57,89 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un niveau plutôt élevé. 345 votants s'étaient alors mobilisés alors que sévissait la pandémie du Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 81,54 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 54,78 % au premier tour en 2022 à 75,00 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 61,05 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Vert nettement ancré à droite en 2024 Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Vert soutenaient en priorité Laurent Morin (Rassemblement National) avec 43,06% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Morin culminant à 56,06% des suffrages exprimés sur place. Lors des européennes précédemment, le résultat à Vert s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,53%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,82%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,94%). Le paysage politique de Vert a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Vert, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la majorité présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Vert comme une place forte du courant central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Vert voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 30,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,10%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 57,44% pour Emmanuel Macron, contre 42,56% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vert plébiscitaient Bruno Millienne (Ensemble !) avec 28,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Millienne virant de nouveau en tête avec 51,69% des voix.

12:58 - Quelle a été l'évolution des impôts locaux à Vert ces dernières années ? À Vert, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 8,99 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 17 600 euros la même année. Un montant loin des 195 330 € engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Vert est passé à 27,65 % en 2024 (contre 16,07 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vert a représenté 976 euros en 2024 contre 887 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Vert Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Vert. Soulignons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, Nicole Buffard a obtenu la première place avec 61,35% des bulletins, devançant Jocelyne Reynaud-Leger qui a capté 59,29% des bulletins valides. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Vert, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration si singulière. Dans tout l'Hexagone, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.