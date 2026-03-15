Résultat municipale 2026 à Vert (78930) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyne REYNAUD-LEGER
Jocelyne REYNAUD-LEGER (12 élus) BIEN VIVRE À VERT 		217 54,25%
  • Jocelyne REYNAUD-LEGER
  • Olivier SILLON
  • Sophie CORBÉ
  • Eddie ANDRE
  • Céline LERICHE
  • Dominique RAMBOUR
  • Stéphane FERRARIS
  • Jean-Louis JULIEN
  • Christina OLLIER
  • Jean-Pierre STOCKMAN
  • Maïna BROSSARD-CORBÉ
  • Nathan BOCQUET
Abdel BERRAMDANE
Abdel BERRAMDANE (3 élus) VERT POUR VOUS 		183 45,75%
  • Abdel BERRAMDANE
  • Sandra PETITROUX
  • Holger ELLENBERGER
Participation au scrutin Vert
Taux de participation 66,34%
Taux d'abstention 33,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 410

Source : ministère de l’Intérieur

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