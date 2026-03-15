Résultat municipale 2026 à Vert-Saint-Denis (77240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vert-Saint-Denis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vert-Saint-Denis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vert-Saint-Denis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier EUDE
Didier EUDE (22 élus) ORDRE ET PROGRÈS POUR VERT-SAINT-DENIS 		1 336 51,80%
  • Didier EUDE
  • Sheilo MIENANDI MALANDA
  • Pascal ARMANNO
  • Faeza NOUKASS
  • Stéphane PIRAUD
  • Fatimata REMY
  • Frédéric FERRANDO
  • Marie THERMIDOR
  • François ZWANG
  • Nathalie DE LOUVIGNY
  • Steeve SANCHEZ
  • Michèle GARDIL
  • Charles CACCAVELLI
  • Khadidiatou THIAM
  • Jean-Baptiste ROUSSEAU
  • Sonia PIRES
  • Didier FESTIN
  • Margarida LEUDIÈRE
  • Claude FREDIÈRE
  • Thérèse SINGHARATH
  • Ahmed GANA
  • Magali GROUX
Eric BAREILLE
Eric BAREILLE (7 élus) UNIS POUR VERT-SAINT-DENIS 		1 243 48,20%
  • Eric BAREILLE
  • Nathalie CHARPENTIER
  • Dan GBANDE-GBATO
  • Caroline MERCIER
  • Michel RIZZO
  • Laurence SIMON
  • Vincent WEILER
Participation au scrutin Vert-Saint-Denis
Taux de participation 47,27%
Taux d'abstention 52,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 2 730

Source : ministère de l’Intérieur

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