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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Vert-Saint-Denis Comment les électeurs de Vert-Saint-Denis peuvent-ils impacter les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,72% et une densité de population de 562 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 616 € par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3645 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,92% et d'une population étrangère de 8,93% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,03% à Vert-Saint-Denis, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Vert-Saint-Denis Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Vert-Saint-Denis il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 23,64% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,93% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 20,05% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Vert-Saint-Denis comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,40% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Le RN faisait figure de grand absent ou presque.

16:58 - Une participation de 36,71 % à Vert-Saint-Denis aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Vert-Saint-Denis avait été marqué par une abstention de 63,29 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 36,71 %) alors que sévissait la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 24,14 % des habitants inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 51,59 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 35,68 % au premier tour, contre 55,95 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone distancée du processus électoral. Au soir des élections municipales 2026, cette particularité pèsera en définitive fatalement sur les résultats de Vert-Saint-Denis.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Vert-Saint-Denis Le paysage politique de Vert-Saint-Denis a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Vert-Saint-Denis avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,40% des bulletins. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Vert-Saint-Denis accordaient leurs suffrages à Olivier Faure (Union de la gauche) avec 44,99% au premier tour. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - À Vert-Saint-Denis, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de la gauche Globalement, le paysage électoral fait de Vert-Saint-Denis une commune très ancrée à gauche. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Vert-Saint-Denis plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 28,02% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,00%. Lors de la finale de l'élection à Vert-Saint-Denis, les électeurs accordaient 57,07% pour Emmanuel Macron, contre 42,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Vert-Saint-Denis plébiscitaient Olivier Faure (Nupes) avec 40,60% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Faure virant de nouveau en tête avec 58,77% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Vert-Saint-Denis Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Vert-Saint-Denis entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,20 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 58 100 euros. Un apport qui est loin des quelque 1,76217 million d'euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Vert-Saint-Denis atteint désormais 54,17 % en 2024 (contre 31,17 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vert-Saint-Denis a atteint 1 954 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 454 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Unis Pour Vert Saint Denis" aux élections municipales de 2020 à Vert-Saint-Denis Dans la commune de Vert-Saint-Denis, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le verdict des dernières municipales en date. À l'issue du premier passage aux urnes, Eric Bareille (Parti socialiste) a distancé ses concurrents en récoltant 665 bulletins (33,51%). Deuxième, Eric Lorion (Divers centre) a capté 550 suffrages en sa faveur (27,72%). Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Eric Bareille l'a finalement emporté avec 43,33% des bulletins, face à Eric Lorion s'adjugeant 771 votants (41,92%) et Norman Noviant avec 271 votants (14,73%). Lors du second tour, on a assisté à un match finalement particulièrement serré, le retard initial ayant été résorbé grâce à des réserves de voix substantielles. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Eric Lorion a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 221 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Parti socialiste a sans doute tiré parti du report de votes des listes éliminées.