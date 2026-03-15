Résultat municipale 2026 à Vertheuil (33180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vertheuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vertheuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vertheuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique TURON
Dominique TURON (13 élus) vertheuil continuons ensemble 		425 64,59%
  • Dominique TURON
  • Nicole CHAISE
  • Jean-Charles PREVOSTEAU
  • Caroline LOPES
  • Grégory GRAULIERE
  • Elsa LONGAT
  • Stéphane LOBET
  • Eve CHAGNIAT
  • Hervé GAILLARD
  • Marie DUVIGNAU
  • Lionel FIN
  • Sabine PARGADE
  • Christophe ISASTI
Frédéric RIFFAUD
Frédéric RIFFAUD (2 élus) VERTHEUIL 2026 		233 35,41%
  • Frédéric RIFFAUD
  • Valérie GHIAZZA
Participation au scrutin Vertheuil
Taux de participation 64,58%
Taux d'abstention 35,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 669

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Gironde. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Vertheuil