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19:17 - Démographie et politique à Vertheuil, un lien étroit Comment les électeurs de Vertheuil peuvent-ils affecter les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 15,44% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 33,60% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 654 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,02%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,57%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vertheuil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,91% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Un vote RN durablement installé à Vertheuil Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Vertheuil il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 42,05% des votes lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 62,65% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 45,08% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 69,02% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,88% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 55,82% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 61,92% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Pascale Got.

16:58 - Vertheuil : 38,92 % d'abstention à la dernière élection municipale Aux municipales de 2020 à Vertheuil, l'abstention s'était stabilisée à 38,92 % au premier round, un taux particulièrement faible alors que l'événement se tenait en pleine pandémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 19,91 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,68 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,37 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,84 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Pour cette municipale, cette contingence à Vertheuil sera en conséquence fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Le vote de Vertheuil nettement ancré à l'extrême droite en 2024 Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Vertheuil avaient placé en tête Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 55,82% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 21,38%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Grégoire de Fournas culminant à 61,92% des voix dans la commune. Lors des élections européennes en amont, le podium à Vertheuil s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (50,88%), devançant Valérie Hayer (12,77%) et Raphaël Glucksmann (9,04%). Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Vertheuil : regard sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Vertheuil choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 42,05% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 19,73%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en donnant 62,65% pour Marine Le Pen, contre 37,35% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Vertheuil soutenaient en priorité Grégoire de Fournas (RN) avec 45,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,02%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Vertheuil s'inscrit comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Vertheuil Du côté de la fiscalité locale de Vertheuil, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 602 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 582 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 41,75 % en 2024 (contre environ 23,07 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 29 190 € en 2024. Un total bien loin des quelque 200 200 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 18,79 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 à Vertheuil : un résultat scellé dès le premier tour Les résultats des élections municipales précédentes à Vertheuil se sont révélés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Dominique Turon a devancé tous ses rivaux en rassemblant 381 voix (67,07%). Derrière, Jacques Ardilley a engrangé 32,92% des voix. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Vertheuil, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche afin de renverser cette domination, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.