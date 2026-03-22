Résultat de l'élection municipale 2026 à Verton : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verton

Le deuxième tour des élections municipales à Verton a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guislaine Lebas
Guislaine Lebas Divers
Un Nouvel Elan pour Verton
  • Guislaine Lebas
  • Jean-René Lefebvre
  • Nicole Raes
  • Yannick Durand
  • Marie-France Herly
  • Guillaume Sailly
  • Elisabeth Rolland
  • Hervé Gambiez
  • Christine Poiret
  • Gérard Potier
  • Catherine Pichon
  • Matthieu Aubert
  • Claire Poincet
  • Radoslaw Zagrajek
  • Audrey Hollosi
  • Pierre Lagache
  • Nathalie Labarre
  • Stéphane Hollosi
  • Isabelle Renoux-Barre
  • Dominique Warin
  • Sabine Lamoitte
  • Ludovic Legrand
  • Marie Renaux
Joël Lemaire
Joël Lemaire Divers
23 pour les Vertonnois
  • Joël Lemaire
  • Betty Gorski
  • Patrick Gallier
  • Malorie Bresson
  • Robin Lemaire
  • Céline Cuenot
  • Régis Guilmant
  • Andréa Lamarre
  • Benoit Pillain
  • Stéphanie Croisile
  • Christophe Venant
  • Corinne Danne
  • Denis Roelens
  • Kathleen Fournie
  • David Bourbon
  • Marina Marcq
  • Dominique Youf-Brasseur
  • Jenny Bataille
  • Dominique Bridenne
  • Isabelle Bruhier
  • Kévin Perne
  • Muriel Petit
  • Nicolas Hermant
Olivier Valembois
Olivier Valembois Divers
Objectif Verton
  • Olivier Valembois
  • Sophie Caron
  • Judicael Lagache
  • Aurelie Groux
  • Yvan Fremeaux
  • Jeannine Samassa
  • Jacques Ledet
  • Florence Fischer
  • Jean-Michel Wadoux
  • Clemence Lambert
  • Jeremy Philippe
  • Corinne Henquez
  • Jean-Pierre Bacquet
  • Manon Senecat
  • Serge Kruger
  • Celine Blum
  • Yan Baragoin
  • Ophelie Dazin
  • Anthony Plet
  • Aurore Hequette
  • Jacques Briez
  • Stephanie Playe
  • David Cleton
  • Fantine Grave
  • Jean Groux
Eric Letendart
Eric Letendart Divers
Verton en mouvement, ensemble !
  • Eric Letendart
  • Laura Soudans
  • Loic Fiolet
  • Delphine Brihiez
  • Gilles Huet
  • Lucie Delacour
  • Alain Cabre
  • Virginie Dachicourt
  • Emmanuel Dieryckx
  • Cathy Deguine
  • Patrick Fauquembert
  • Charline Lafaye
  • Pascal Billet
  • Evelina Leroy
  • Yohann Deharbe
  • Sophie Raimond
  • Martial Dubots
  • Sabine Bourlet
  • Ludovic Hazebroucq
  • Corinne Duminil
  • Martin Danel
  • Jocia Charlet
  • Alain Gallet
  • Melanie Biblocque
  • Sebastien Fruchart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verton

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier VALEMBOIS
Olivier VALEMBOIS (Ballotage) Objectif Verton 		470 31,33%
Joël LEMAIRE
Joël LEMAIRE (Ballotage) 23 pour les Vertonnois 		411 27,40%
Eric LETENDART
Eric LETENDART (Ballotage) Verton en mouvement, ensemble ! 		377 25,13%
Guislaine LEBAS
Guislaine LEBAS (Ballotage) Un Nouvel Elan pour Verton 		242 16,13%
Participation au scrutin Verton
Taux de participation 73,74%
Taux d'abstention 26,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 1 542

Source : ministère de l’Intérieur

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