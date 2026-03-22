Résultat de l'élection municipale 2026 à Verton : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Verton [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Verton sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Verton.
L'actu des élections municipales 2026 à Verton
11:44 - Que disaient les résultats des élections à Verton la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Verton, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a mobilisé 73,74 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Olivier Valembois qui est arrivé en tête en rassemblant 31,33 % des voix. Dans son sillage, Joël Lemaire s'est classé deuxième avec 27,40 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 25,13 %, Eric Letendart a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Guislaine Lebas a rassemblé 16,13 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Verton
Le deuxième tour des élections municipales à Verton a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guislaine Lebas
Divers
Un Nouvel Elan pour Verton
|
|
Joël Lemaire
Divers
23 pour les Vertonnois
|
|
Olivier Valembois
Divers
Objectif Verton
|
|
Eric Letendart
Divers
Verton en mouvement, ensemble !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Verton
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier VALEMBOIS (Ballotage) Objectif Verton
|470
|31,33%
|Joël LEMAIRE (Ballotage) 23 pour les Vertonnois
|411
|27,40%
|Eric LETENDART (Ballotage) Verton en mouvement, ensemble !
|377
|25,13%
|Guislaine LEBAS (Ballotage) Un Nouvel Elan pour Verton
|242
|16,13%
|Participation au scrutin
|Verton
|Taux de participation
|73,74%
|Taux d'abstention
|26,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|1 542
Source : ministère de l’Intérieur
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