Résultat de l'élection municipale 2026 à Vertou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vertou

Tête de listeListe
Rodolphe Amailland
Rodolphe Amailland Liste divers droite
VERTOU NATURELLEMENT
  • Rodolphe Amailland
  • Lydie Nogue
  • Christian Corbeau
  • Sophie Bouvart
  • Thomas Delplace
  • Marie Sliwinski
  • Patrice Garnier
  • Sabrina Marnet
  • Marc Helaudais
  • Celine Leble
  • Luc Gadollet
  • Elsa Falc'Hun
  • Stephane Paragot
  • Dorothée Bounel
  • Michael Mezelle
  • Sophie Caillaud
  • Charles Bechu
  • Eva Moreau
  • Ivann Hadjres
  • Angelique Thulievre
  • Valentin Meaude
  • Nathalie Jaslet-Gas
  • Jean-Claude Barbot
  • Christine Somnolet
  • Anthony Jousseaume
  • Alexandra Degres
  • Jean-Michel Guitteny
  • Sophie Carduner
  • Raphaël Albert
  • Sonia Talbot
  • Charles-Antoine Brezac
  • Sophie Lieubeau
  • Alban Deniaud
  • Julie Albert
  • Vincent Le Cam
  • Gisèle Coyac
  • Christian Petiteau
Delphine Coat-Prou
Delphine Coat-Prou Liste d'union à gauche
VIVRE ENSEMBLE A VERTOU
  • Delphine Coat-Prou
  • Stéphane Cailleau
  • Samia Aftat-Vincent
  • Jean-Marc Chirol
  • Marie-Laure Boitiere
  • Vincent Coutand
  • Cécile Houlon
  • Youhen Crochard
  • Anne Kirion-Chartres
  • Arthur Monsaingeon
  • Sarah Angeles
  • Alexandre Fagault
  • Lucile Knoepffler
  • Jacques Cassard
  • Laetitia Imbert
  • Bertrand Leroux
  • Aurélie Gadenne
  • Elliot Trit
  • Petronela Jurikova
  • Dominique Deniaud
  • Sarah Caquineau
  • Dominique Lacoudre
  • Mélia Ruiz-Rouat
  • Laurent Gouviac
  • Marie-Noëlle Mercier
  • Eric Couzier
  • Capucine Prou
  • Yvon Violain
  • Anne-Gaëlle Le Cloërec
  • Philippe Vincendeau
  • Lucie Delande
  • Baptiste Chevet
  • Annie Lelou
  • Lionel Létrange
  • Annie Chiffoleau
  • Gilles Mauxion
  • Brigitte Héridel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe Amailland
Rodolphe Amailland (28 élus) Vertou naturellement... 		3 998 54,63%
  • Rodolphe Amailland
  • Juliette Le Coulm
  • François Le Mabec
  • Sophie Bouvart
  • Thomas Delplace
  • Gisèle Coyac
  • Marc Helaudais
  • Lydie Nogue
  • Christian Corbeau
  • Marie Sliwinski
  • Patrice Garnier
  • Celine Leble
  • Luc Gadollet
  • Fabienne Morgaut
  • Damien Durrleman
  • Elsa Falc'hun
  • Yannick Vadrot
  • Dorothée Bounel
  • Marc Francheteau
  • Chantal Fonteneau
  • Benjamin Pierret
  • Sophie Caillaud
  • Romuald Rabergeau
  • Eva Moreau
  • Jean-Michel Guitteny
  • Angelique Thulievre
  • Stephane Paragot
  • Nathalie Massé
Delphine Coat-Prou
Delphine Coat-Prou (4 élus) Vertou's - ecologie et solidarites au coeur de la gauche 		1 839 25,12%
  • Delphine Coat-Prou
  • Yvan Lechevallier
  • Sarah Caquineau
  • Gilles Mauxion
Jessy Robert
Jessy Robert (3 élus) Soyons vertou 		1 176 16,06%
  • Jessy Robert
  • Claire Delalande
  • Jean-Marc Chirol
Patrick Dubreil
Patrick Dubreil Vertou en commun - l'humain d'abord ! 		305 4,16%
Participation au scrutin Vertou
Taux de participation 38,45%
Taux d'abstention 61,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 486

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe Amailland
Rodolphe Amailland (29 élus) Vertou naturellement 		6 450 57,07%
  • Rodolphe Amailland
  • Michèle Le Ster
  • François Le Mabec
  • Alexandra De Lesquen
  • Gilbert Rialland
  • Gisèle Coyac
  • Jérôme Guiho
  • Alice Esseau
  • Benoit Loiret
  • Marie Sliwinski
  • Jean-Luc Lalande
  • Edith Albert
  • Hugues Hiernard
  • Marie-Thérèse Bomard
  • Marc Helaudais
  • Elsa Falc'hun
  • Gilles Bardoul
  • Evelyne Hirn
  • Anthony Ouvrard
  • Lydie Le Mercier
  • Patrick Bahuaut
  • Sophie Bouvart
  • Romuald Rabergeau
  • Chantal Fonteneau
  • Rodolphe Decroix
  • Nadine Leray
  • Patrice Garnier
  • Katy Lecoq
  • Benjamin Pierret
Jean-Robert Piveteau
Jean-Robert Piveteau (4 élus) Vertou votre avenir avance 		2 570 22,74%
  • Jean-Robert Piveteau
  • Delphine Coat-Prou
  • Matthieu Dumas
  • Marie-Hélène Peignon
Michel Gouty
Michel Gouty (1 élu) Pour une alternative de gauche a vertou - l'humain d'abord ! 		1 149 10,16%
  • Michel Gouty
Brigitte Heridel
Brigitte Heridel (1 élu) Changer la donne à vertou 		1 131 10,00%
  • Brigitte Heridel
Participation au scrutin Vertou
Taux de participation 64,26%
Taux d'abstention 35,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 11 648

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