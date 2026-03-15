Résultat de l'élection municipale 2026 à Vertou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vertou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vertou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vertou.
L'actu des élections municipales 2026 à Vertou
13:46 - En amont des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils été contenus à Vertou ?
À Vertou, où la fiscalité locale est restée stable entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,67 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 233 300 euros. Un produit qui est loin des quelque 8,47156 millions d'euros (8 471 560 € très exactement) perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Vertou a évolué pour se fixer à un peu plus de 41,97 % en 2024 (contre 21,34 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Vertou s'est chiffrée à environ 1 112 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 117 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Vertou
Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, plus que jamais, influencés par le résultat du dernier scrutin à Vertou. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Rodolphe Amailland (Divers droite) a viré en tête en totalisant 54,63% des voix. Derrière, Delphine Coat-Prou (Union de la gauche) a obtenu 1 839 suffrages en sa faveur (25,12%). Jessy Robert (Union du centre) était à la troisième place, glanant 16,06% des bulletins. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Vertou, ce décor sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une majorité si large représentera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Vertou (44120) ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des prétendants à Vertou. Les 21 bureaux de vote de l'agglomération de Vertou sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Vertou dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vertou
|Tête de listeListe
|
Rodolphe Amailland
Liste divers droite
VERTOU NATURELLEMENT
|
|
Delphine Coat-Prou
Liste d'union à gauche
VIVRE ENSEMBLE A VERTOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rodolphe Amailland (28 élus) Vertou naturellement...
|3 998
|54,63%
|
|Delphine Coat-Prou (4 élus) Vertou's - ecologie et solidarites au coeur de la gauche
|1 839
|25,12%
|
|Jessy Robert (3 élus) Soyons vertou
|1 176
|16,06%
|
|Patrick Dubreil Vertou en commun - l'humain d'abord !
|305
|4,16%
|Participation au scrutin
|Vertou
|Taux de participation
|38,45%
|Taux d'abstention
|61,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 486
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rodolphe Amailland (29 élus) Vertou naturellement
|6 450
|57,07%
|
|Jean-Robert Piveteau (4 élus) Vertou votre avenir avance
|2 570
|22,74%
|
|Michel Gouty (1 élu) Pour une alternative de gauche a vertou - l'humain d'abord !
|1 149
|10,16%
|
|Brigitte Heridel (1 élu) Changer la donne à vertou
|1 131
|10,00%
|
|Participation au scrutin
|Vertou
|Taux de participation
|64,26%
|Taux d'abstention
|35,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|11 648
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