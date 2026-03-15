Résultat de l'élection municipale 2026 à Vesoul : les infos en direct

Ville dynamique

Le projet pour Vesoul vise à insuffler un nouvel élan à la ville. Il s'agit de créer un environnement où chaque habitant se sent impliqué et fier de son identité. L'objectif est de transformer Vesoul en une ville tournée vers l'avenir, dynamique et solidaire.

Sécurité renforcée

La sécurité est une priorité avec le renforcement de la police municipale et l'installation de caméras ciblées. Des mesures seront mises en place pour sécuriser les écoles et les espaces publics. L'éclairage intelligent contribuera également à créer un environnement plus sûr pour tous les citoyens.

Mobilité moderne

Le projet de mobilité inclut l'adaptation d'un système de vélos en libre-service et la création de pistes cyclables sécurisées. L'amplitude horaire des bus sera élargie pour mieux répondre aux besoins des usagers. Des navettes gratuites seront également mises à disposition pour les seniors, favorisant ainsi la liberté de déplacement.

Accès à la santé

Faciliter l'installation de nouveaux professionnels de santé est essentiel pour garantir un accès aux soins. Des locaux municipaux seront mis à disposition pour encourager cette installation, en particulier dans les quartiers les moins bien desservis. L'objectif est de rendre les soins plus accessibles et humains pour tous les habitants de Vesoul.