Résultat de l'élection municipale 2026 à Vesoul : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vesoul

Tête de listeListe
Cédric Fischer
Cédric Fischer Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Cédric Fischer
  • Thérèse Garret
  • Cyril Deharbe
  • Angélique Da Silva
  • José Veuchey
  • Marie-Christine Menut
  • Jean-René Bonnefoy
  • Bernadette Porteret
  • Félix Gomez
  • Béatrice Grandjean
  • Jean-François Pigny
  • Vanessa Meurillion
  • Dominique Couturier
  • Hilalia Chakafi
  • Mohamed Fellous
  • Annick Vauthier
  • Yves Garret
  • Sandrine Da Silva
  • Steven Wiedenhoff
  • Marjorie Millet
  • Jérôme Bourgeois
  • Sonia de Jesus
  • Mohamed Khadda
  • Marie-Emily Martin
  • Irfan Yavuz
  • Isabelle Lafaye
  • Karim Zelfa
  • Martine Rapin
  • Maxime Veuchey
  • Annick Garret
  • Christian Berard
  • Sandrine Dutrieux
  • Guy Devillers
Romain Ruhland
Romain Ruhland Liste des Républicains
Une nouvelle ère pour Vesoul
  • Romain Ruhland
  • Mélanie Demoulin
  • Sébastien Leduc
  • Christiane Carteret
  • Philippe Mendes Evaristo
  • Sabrina Renet
  • Housséni Diallo
  • Delphine Gobetti
  • Jonathan Hulin
  • Aline Euvrard
  • Christian Clemencelle
  • Armelle Durand
  • Rachid Rahmouni
  • Cécile Corneveaux
  • Soulliman Azalah
  • Mathilde Douillet
  • Christian Humbert
  • Lindsay Remy
  • Arnaud Sitterlin
  • Patricia Couval
  • Romain Chisin
  • Joëlle Etienne
  • Jean-Jacques Monnin
  • Brigitte Ogier
  • Jordan Perrot
  • Océane Magnier
  • Philippe Martinez
  • Edith Baguerey
  • Thibault Lermite
  • Lakbira Imad
  • David Getain
  • Agnès Roy
  • Norbert Mutschler
Sébastien Poyard
Sébastien Poyard Liste de La France insoumise
Vesoul Solidaire
  • Sébastien Poyard
  • Fabienne Guerrin
  • Pascal Droz
  • Pascale Arnoux
  • Arnaud Danassie
  • Marie-Christine Vuillaume Chalmey
  • Nicolas Lambolez
  • Danièle Pingué
  • Bruno Chabrand
  • Yvette Nogues
  • Abdesamad Bakhti
  • Danielle Vivier
  • Philippe Schepens
  • Aline Hemeray
  • Roméo Kaiser
  • Claude Wernert
  • Stéphane Nazareth
  • Marianne Angélique Garrido Grunevald
  • Jean-Pierre Casabella
  • Marie-Thérèse Aubry Micheau
  • Hamza Karboa
  • Marie-José Lebas
  • Hervé Arnoux
  • Cindy Banelli
  • Sacha Dodane
  • Alice Besselièvre
  • Boumediènne Zelmat
  • Charline Mariotte
  • Thierry Nogues
  • Catherine Lançon
  • Mokram Ouichou
  • Brigitte Fontaine
  • Frédéric Bernabé
Anthony Louise
Anthony Louise Liste Divers
Ensemble pour Vesoul
  • Anthony Louise
  • Selma Chekhrit
  • Mehdi Gerbier
  • Célia Vernier
  • Victor Lancellotti Roitel
  • Assia Rouhila
  • Ludovic Moureaux
  • Marianne Thierry
  • Sylvian Joly
  • Chloé Aouate
  • Florian Masoni
  • Sandra Claudel
  • Matthieu Thevenin
  • Juline Tinchant
  • Jérémy Pichard
  • Jennifer Callo
  • Asmane Zouaghi
  • Dounia Nekkaa
  • Christ Anya Anya
  • Safia Lambert
  • Ervan Pailleux
  • Margot Noel
  • Jean-Paul Stefani
  • Margaux Milleret
  • Thierry Vejux
  • Coraline Berthet
  • Vitali Avdalov
  • Sophie Muller
  • Théo Soares Da Silva
  • Colette Morey
  • Antoine Soares Da Silva
  • Johanna Sumon
  • Alexis Narçon
Alain Chretien
Alain Chretien Liste d'union au centre
100% Vesoul
  • Alain Chretien
  • Marie-Line Martin
  • Thomas Oudot
  • Malika Bernardin
  • Stéphane Pini
  • Véronique Giboulot
  • Pierre Gorcy
  • Sandrine Abrant-Grandgirard
  • Ludovic Ballester
  • Sabrina Zelfa
  • Alexandre Garniron
  • Anne Ottmann
  • Jean-Jacques Legay
  • Lola Grzezyk
  • Loïc Cavagnac
  • Alexandra Baulu
  • François Mercier
  • Louise Laurant
  • Luc Voidey
  • Florence Jablonski
  • Nadir Bouraga
  • Marion Bas
  • Bertrand Normand
  • Jana Sachova
  • Nicolas Teton
  • Annie Taverne
  • Alexis Duarte
  • Audrey Watrin
  • David Cakir
  • Alexandra Thierry
  • Luc Mangin
  • Nicole Giordano
  • Farid Aouadi
  • Jeanine Fidon
  • Rémy Mariotte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Chretien
Alain Chretien (27 élus) 100% vesoul 		2 094 55,78%
  • Alain Chretien
  • Marie-Line Martin
  • Thomas Oudot
  • Gaëlle Galdin
  • Stéphane Pini
  • Marie-José Faivre
  • Pierre Gorcy
  • Malika Bernardin
  • Ludovic Ballester
  • Jeanine Fidon
  • Alexandre Garniron
  • Véronique Giboulot
  • Jean-Jacques Legay
  • Sandrine Abrant-Grandgirard
  • Loïc Cavagnac
  • Sabrina Zelfa
  • Benoit Thomassin
  • Carole Michel
  • François Mercier
  • Sylvie Maniere
  • Antoine Villedieu
  • Erwina Morel
  • Nadir Bouraga
  • Patricia Jeannin
  • Alexis Duarte
  • Jana Sachova
  • Luc Voidey
Marie-Dominique Aubry
Marie-Dominique Aubry (4 élus) Vesoul, ensemble, autrement 		840 22,37%
  • Marie-Dominique Aubry
  • Matthias Garnier
  • Agnès Roy
  • Sébastien Leduc
Frédéric Bernabé
Frédéric Bernabé (2 élus) Unis pour gagner 		540 14,38%
  • Frédéric Bernabé
  • Nadia Charmy
Jean-Yannick Tupin
Jean-Yannick Tupin Vesoul vous appartient 		194 5,16%
Cédric Fischer
Cédric Fischer Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		86 2,29%
Participation au scrutin Vesoul
Taux de participation 43,73%
Taux d'abstention 56,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 885

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Chretien
Alain Chretien (26 élus) Vesoul c'est vous 		3 080 55,97%
  • Alain Chretien
  • Marie-Dominique Aubry
  • Ludovic Ballester
  • Delphine Gobetti
  • Thomas Oudot
  • Fabienne Happe
  • Stéphane Pini
  • Véronique Dégallaix
  • Yvon Kieber
  • Marie-Line Martin
  • Claude Ferry
  • Sabrina Rénet
  • Yves Doise
  • Isabelle Grandhay
  • Jean-Jacques Legay
  • Malika Bernardin
  • Maurice Berrat
  • Cloé Maire-Dexet
  • Elian Mennetrier
  • Véronique Giboulot
  • Alexandre Garniron
  • Jeanine Fidon
  • Philippe Mendès Evaristo
  • Geneviève Mauchard
  • Matthias Garnier
  • Josette Bergez
Frédéric Bernabe
Frédéric Bernabe (3 élus) Vesoul votre ville 		1 010 18,35%
  • Frédéric Bernabe
  • Nadia Charmy
  • Cyril Morlot
Ramazan François Kaymak
Ramazan François Kaymak (2 élus) Changer vesoul avec vous 		706 12,83%
  • Ramazan François Kaymak
  • Odile Collinet
Jean-Yannick Tupin
Jean-Yannick Tupin (2 élus) Vesoul, autrement ! 		625 11,35%
  • Jean-Yannick Tupin
  • Elisabeth Ducos Melac
Pierre Arquinet
Pierre Arquinet Vesoul vaut le detour 		81 1,47%
Participation au scrutin Vesoul
Taux de participation 59,48%
Taux d'abstention 40,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Nombre de votants 5 710

Villes voisines de Vesoul

En savoir plus sur Vesoul