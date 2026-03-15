Résultat de l'élection municipale 2026 à Vesoul : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vesoul [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vesoul sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vesoul.
L'actu des élections municipales 2026 à Vesoul
13:46 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Vesoul
Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Vesoul, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 10,86 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 226 700 euros la même année, contre 2 415 100 € engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Vesoul a évolué pour se fixer à près de 50,61 % en 2024 (contre 26,13 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vesoul a représenté 1 169 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 809 € relevés en 2020.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Vesoul
Les résultats des dernières municipales à Vesoul ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Alain Chretien (Divers centre) a imposé son rythme en rassemblant 55,78% des suffrages. À sa poursuite, Marie-Dominique Aubry (Les Républicains) a engrangé 840 votes (22,37%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vesoul, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Vesoul
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Vesoul sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Dans le cadre des municipales de 2026, les 9 073 votants de Vesoul sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vesoul
|Tête de listeListe
|
Cédric Fischer
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Romain Ruhland
Liste des Républicains
Une nouvelle ère pour Vesoul
|
|
Sébastien Poyard
Liste de La France insoumise
Vesoul Solidaire
|
|
Anthony Louise
Liste Divers
Ensemble pour Vesoul
|
|
Alain Chretien
Liste d'union au centre
100% Vesoul
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Chretien (27 élus) 100% vesoul
|2 094
|55,78%
|
|Marie-Dominique Aubry (4 élus) Vesoul, ensemble, autrement
|840
|22,37%
|
|Frédéric Bernabé (2 élus) Unis pour gagner
|540
|14,38%
|
|Jean-Yannick Tupin Vesoul vous appartient
|194
|5,16%
|Cédric Fischer Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|86
|2,29%
|Participation au scrutin
|Vesoul
|Taux de participation
|43,73%
|Taux d'abstention
|56,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 885
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Chretien (26 élus) Vesoul c'est vous
|3 080
|55,97%
|
|Frédéric Bernabe (3 élus) Vesoul votre ville
|1 010
|18,35%
|
|Ramazan François Kaymak (2 élus) Changer vesoul avec vous
|706
|12,83%
|
|Jean-Yannick Tupin (2 élus) Vesoul, autrement !
|625
|11,35%
|
|Pierre Arquinet Vesoul vaut le detour
|81
|1,47%
|Participation au scrutin
|Vesoul
|Taux de participation
|59,48%
|Taux d'abstention
|40,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,64%
|Nombre de votants
|5 710
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